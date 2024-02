Canon: RF 28-70mm F/2L USM II in Arbeit? +++ Fujifilm: Wird X100VI am 20. Februar vorgestellt? +++ Leica: Ist SL3 schon fertig? +++ OM System: OM-1 Mark II statt Firmware-Update für die OM-1? +++ Sigma: Leichtgewichtige 500 F/5.6 für Sony E und L-Mount im Anmarsch? +++ Sony: Kommt FE 24-50 F/2.8 G als Nächstes? +++ Tamron: 6 neue Modelle in diesem Jahr sind fest geplant.

Canon arbeitet möglichweise an einer neuen Version seines RF 28-70mm F/2L USM (unser Praxiseindruck hier). Das RF 28-70mm F/2L USM II soll eine nochmals bessere Abbildungsleistung liefern und vor allem: deutlich Gewicht abspecken. Wann und ob’s überhaupt etwas wird mit dem RF 28-70mm F/2L USM II ist derzeit völlig offen.

Fujifilm wird am 20. Februar wohl ganz offiziell die X100VI vorstellen. An diesem Datum findet der nächste X Summit in Tokio statt, zwei Tage später startet in Yokohama die CP+. Die technischen Spezifikationen der Kompaktkamera sind laut übereinstimmender Insider-Berichte, etwa Fuji Rumors: APS-C X-Trans-Sensor mit 40 Megapixel (wie in X-T5 und X-H2), ein Objektiv 23mm F/2 (ob neu oder unverändert von der Vorgängerin übernommen, ist noch unklar) sowie ein Hybridsucher, dessen elektronischer Part 3,69 Millionen dots auflöst. Video soll die X100V mit maximal 6,2K 30p beherrschen. Wichtige Neuerungen gibt es beim Autofokus, dessen Tracking-Fähigkeiten (auch mittels KI) stark verbessert wurden. Mit ihrem (bezogen auf Kleinbild) 35mm-Objektiv und der hohen Auflösung könnte die X100VI auch einen guten Ersatz für die Sony RX1R II bilden, für die es wohl keine Nachfolgerin mehr geben wird. Zwar nur mit einem Halbformat-Sensor, aber zum deutlich günstigeren Preis: 1800 Euro könnte die X100VI hierzulande kosten.

Dass Leica Anfang März die lang erwartete SL3 vorstellen wird, gilt unter Insidern ebenfalls als sicher. Die Leica SL3 soll demnach den selben 60-Megapixel-Sensor erhalten, der in der M11 sowie der vor einem Jahr vorgestellten Q3 das Herzstück bildet. Leica stattet die SL3 offenbar mit einem Bildstabilisator aus, der einen Gewinn von +6,5 EV verspricht. Die Serienbildrate soll bei 9 Bilder/s liegen, die maximale Videoauflösung 8K 30p betragen. Die Gerüchteköche glauben zudem, dass die Leica SL3 etwas kleiner ausfallen wird als die aktuelle SL2.

Hat OM System ein mögliches Firmware- und Feature-Update für die OM-1 zurückgehalten, um stattdessen die minimal verbesserte OM-1 Mark II herauszubringen? Diese Frage kursiert seit einigen Wochen unter Insidern, etwa im Blog „Pen and Tell“ des Olympus-Fotografen Reinhard Wagner. Er ist in seinem Blogeintragsicher: „Bis auf den größeren Puffer, (deshalb den 128er ND-Filter) und die gummierten Räder könnten alle „Features“ [der OM-1 Mark II] natürlich auch per Firmwareupdate in die OM-1 nachgerüstet werden. Nach meinen Informationen gibt es dieses FW-Update auch, man will nur lieber die OM-1II verkaufen. FW-Upgrade für die OM-1 soll es nur geben, wenn der Shitstorm der Altuser zu groß wird, ansonsten bleibt das in der Schublade.“

Sigma will offenbar mit einem besonderen Tele-Objektiv ins neue Jahr starten: einem 500 F/5.6 für Sony E und Leica L. Es soll besonders leicht und kompakt ausfallen, die Rede ist von einem Gewicht unter 1,5 Kilo. Starke Linearmotoren sorgen zudem für einen sehr schnellen AF-Antrieb, dringt aus den Gerüchteküchen. Der Preis soll knapp unter 3000 Euro bleiben. Ob’s stimmt, können wir vielleicht schon am 20. Februar erfahren – dann soll Sigma das Objektiv offiziell vorstellen.

Sony hat ein FE 24-50 F/2.8 G fertig, auf ersten Bildern im Netz ist es bereits zu sehen. Weitere Infos zu dem lichtstarken Zoom dringen bislang nicht nach außen, nur so viel: Bereits am 21. Februar könnte Sony das Objektiv vorstellen. Eventuell bleibt es nicht alleine: auch ein FE 16-25 F/2.8 G hat Sony wohl fest geplant.

Dass Tamron für dieses Jahr noch sechs neue Objektive plant, steht fest. Der Objektivhersteller hat es kürzlich in seinem Quartalsbericht bekannt gegeben. Welche Objektive da noch kommen könnten – unklar. Und möglicherweise zählt Tamron hier jedes Objektiv mit einem spezifischen Anschluss als eigenständiges Modell.