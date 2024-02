Nikon Z 9 geht in den Weltraum: Astronauten der Raumstation erhalten Nikons Spitzenmodell der spiegellosen Vollformatkameras

Düsseldorf, 14. Februar 2024 – Nikon freut sich bekannt zu geben, dass die Nikon Z 9 im Januar in die Umlaufbahn zur Internationalen Raumstation (ISS) gebracht wurde und NASA-Astronaut:innen dabei hilft, die ikonischen und atemberaubenden Bilder der Erde und des Weltraums in herausragender Qualität und Klarheit einzufangen. Dies ist ein Meilenstein für die Nikon Z-Serie, da es sich um die erste spiegellose Kamera von Nikon handelt, die von der Besatzung der Raumstation eingesetzt wird.

Mehrere Z 9-Gehäuse sowie eine beeindruckende Auswahl an NIKKOR Z-Objektiven wurden im Rahmen der 20. Northrop Grumman-Mission für kommerzielle Nachschubdienste für die NASA an das Weltraumlabor geschickt. Das Frachtraumschiff Cygnus, getragen von der SpaceX Falcon 9-Rakete, startete am 30. Januar 2024 vom Space Launch Complex 40 auf der Cape Canaveral Space Force Station.

Die Z 9 nutzt die neueste spiegellose Technologie und ersetzt den aktuellen Bestand an digitalen Spiegelreflexkameras Nikon D6 und D5 auf der Raumstation, wobei die D5 seit 2017 im Einsatz ist. Seit der Apollo-15-Mission vor mehr als 50 Jahren werden Nikon-Kameras und -Objektive von der NASA für die Weltraumforschung bei verschiedenen Missionen und den Space Shuttles eingesetzt. Seit 1999 werden Nikon-Kameras (die Nikon F5) und NIKKOR-Objektive an Bord des Weltraumlabors eingesetzt, um die wissenschaftliche Forschung und Wartung zu unterstützen. Zudem ermöglichen sie den Astronaut:innen die Aufnahme ikonischer Bilder der Erde, des Himmels und darüber hinaus. Ausrüstung wird sowohl innerhalb der Raumstation als auch im unerbittlichen Vakuum des Weltraums in einer speziellen, von der NASA entwickelten “Decke” eingesetzt. Im Jahr 2008 erhielt die NASA die digitale Spiegelreflexkamera D2XS, und 2013 wurden 38 digitale Spiegelreflexkameras Nikon D4 und 64 NIKKOR-Objektive an die Besatzung der Raumstation geliefert.

Die Nikon Z-Serie spiegelloser Kameras wurde 2018 auf den Markt gebracht und profitiert seitdem von den neuesten Innovationen, ständigen Firmware-Updates und einem schnell wachsenden Sortiment an NIKKOR Z-Objektiven. Die Z 9 ist Nikons Spitzenmodell der spiegellosen Vollformatkamera und wird für ihre extrem robuste Bauweise, ihre unerschütterliche Zuverlässigkeit für Profis und die Technologie der nächsten Generation geschätzt. Die Z 9 ist die erste Kamera ihrer Art, die auf einen Verschluss verzichtet und so die beweglichen Teile für maximale Haltbarkeit minimiert. Die im Weltraumlabor verwendeten Kameras sind physikalisch unverändert, was bedeutet, dass irdische Verbraucher:innen Zugang zur gleichen Verarbeitungsqualität haben wie die Besatzung der Raumstation im Weltraum. Dies ist ein Beweis dafür, dass die Technologie von Nikon und die Z 9 in der Lage sind, den extremen Anforderungen des Lebens in der Schwerelosigkeit und der Erforschung des Weltraums gerecht zu werden.

Während die Kamera physikalisch identisch ist, haben die Nikon-Ingenieur:innen direkt mit der NASA zusammengearbeitet, um eine maßgeschneiderte Firmware zu entwickeln, die den Astronaut:innen und der Umgebung im Weltraum besser gerecht wird. Dazu gehört die Ausweitung der Rauschunterdrückung auf kürzere Verschlusszeiten, um der ständigen Bombardierung kosmischer Strahlung Rechnung zu tragen, der die Besatzung und die Ausrüstung auf der Raumstation ausgesetzt sind. Weitere Änderungen wurden an der Reihenfolge der Dateinamen sowie an den Standardeinstellungen und -steuerungen vorgenommen, die für das Leben an Bord des Weltraumlabors und in der Schutzhülle für Außenmissionen optimiert wurden. Änderungen wurden auch am kamerainternen FTP- und Übertragungsprotokoll vorgenommen, um den Arbeitsablauf der Astronaut:innen zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und den Stromverbrauch beim Senden von Bildern aus dem Weltraum zur Erde zu reduzieren.

Neue Nikon-Kameras und NIKKOR-Objektive an Bord der Raumstation

Während die NASA die neueste Technologie des spiegellosen Kamerasystems von Nikon integriert, wurde auch eine Auswahl an Objektiven zur Unterstützung der Astronaut:innen verschickt. Die Lieferung umfasste 13 Z 9, insgesamt mehr als 15 NIKKOR Z-Objektive, darunter Supertele- und Makroobjektive, sowie 15 FTZ II-Adapter.

