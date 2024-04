NOVOFLEX, ein führendes Unternehmen im Bereich fotografischen Zubehörs, präsentiert stolz seinen innovativen modularen Getriebeneiger KOPF2, der die Art und Weise, wie Fotografen in den Bereichen Architektur-, Studio-, Makro- und Landschaftsfotografie ihre Kameras positionieren, neu definieren wird.

Das herausragende Merkmal dieses neuen Getriebeneigers liegt in seiner einzigartigen Modulbauweise. Kupplungen und eine Panoramadrehung können nun ganz nach den individuellen Anforderungen ergänzt, aus dem bestehenden Portfolio hinzugekauft, oder falls bereits vorhanden, adaptiert werden. Diese Flexibilität ermöglicht es Fotografen, ihre Ausrüstung auf einfache Weise anzupassen und zu erweitern, ohne auf bereits vorhandene Bauteile verzichten zu müssen.

Der Getriebeneiger KOPF2 verfügt über eine präzise Feineinstellung für beide Achsen, und zusätzlich eine an beiden Achsen verbaute Schnellverstellung. Die Feintriebe sind mit nullbaren Skalen (0-90° in beide Richtungen) versehen und ermöglichen eine äußerst feine Justierung, während Libellen an allen notwendigen Punkten für zusätzliche Genauigkeit bei der Ausrichtung sorgen. Die Ober- und Unterseite des Neigers sind mit ARCA/UniQ/c-kompatiblen Profilen ausgestattet, um Kompatibilität mit einer Vielzahl von Zubehör zu gewährleisten.

Für eine noch genauere Einstellung des gewünschten Bildausschnitts können größere, optional erhältliche Feintrieb-Handgriffe CAST-FINE-K auf die am Neiger verbauten Triebknöpfe aufgeschoben werden. Diese innovative Funktion gibt Fotografen die Möglichkeit, ihre Kamera noch präziser zu positionieren und ihre kreativen Visionen umzusetzen. KOPF2 ist für Ausrüstungsgewichte bis 5kg ausgelegt.

Mit seiner universellen Auslegung lässt sich der Getriebeneiger umsetzen und ist daher gleichermaßen für Links- und Rechtshänder geeignet, um eine maximale Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Der Getriebeneiger ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, welche einen langjährigen Einsatz in der Architektur-, Studio-, Makro- und Landschaftsfotografie ermöglichen. Diese robuste Bauweise gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer des Produkts, sondern auch eine zuverlässige Performance in verschiedenen fotografischen Anwendungsbereichen.

Mit dem modularen Getriebeneiger KOPF2 setzt NOVOFLEX erneut Maßstäbe bei innovativem fotografischem Zubehör und bietet Fotografen ein unvergleichliches Maß an Flexibilität und Präzision. KOPF2 ist ab sofort lieferbar und in folgenden Kitvarianten erhältlich: