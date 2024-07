Adobe stellt leistungsstarke neue Innovationen in Illustrator und Photoshop vor, die Kreativprofis neue Design-Möglichkeiten eröffnen

Adobe hat gestern innovative Neuerungen für seine branchenführenden professionellen Design-Anwendungen Adobe Illustrator und Adobe Photoshop vorgestellt, die den täglichen kreativen Workflow beschleunigen und Kreativen mehr Kontrolle geben. Die neue Version von Illustrator eröffnet professionellen Designer*innen und Illustrator*innen neue Möglichkeiten, ihre Visionen für Markengrafiken, Logos und Icons, Produktverpackungen, Marketingmaterialien, Mustererstellung und vieles mehr einfacher und schneller umzusetzen – von der Ideenfindung bis zur Produktion. Die neueste Version von Photoshop bietet Kreativprofis neue Möglichkeiten, Designkonzepte zu iterieren und die Erstellung von Assets zu beschleunigen, um komplexe, benutzerdefinierte Ergebnisse mit differenzierten Farben und Stilen noch effizienter zu gestalten.

Um kreative Workflows zu beschleunigen, führt Illustrator neue Werkzeuge ein – darunter die brandneue Funktion Generative Shape Fill (Beta), mit der Designer*innen schnell detaillierte Vektoren zu Formen hinzufügen können, indem sie Prompts direkt in der kontextbezogenen Taskleiste eingeben. Generative Shape Fill basiert auf dem neuesten Firefly Vector Model (Beta-Version), das Designer*innen mit zusätzlicher Geschwindigkeit, Leistung und Präzision unterstützen soll. Weitere Neuerungen in Illustrator wie das Dimension Tool, Mockup (Beta), die kontextbezogene Taskleiste, Retype, verbesserte Auswahlwerkzeuge, Text to Pattern (Beta), Style Reference und weitere Workflow-Verbesserungen automatisieren alltägliche Aufgaben und beschleunigen die Arbeitsabläufe, so dass sich die Designer*innen auf das konzentrieren können, was sie am besten können: das Gestalten.

Mit dem Auswahlpinsel-Werkzeug, dem Korrekturpinsel-Werkzeug und den Verbesserungen des Textwerkzeugs sowie der kontextbezogenen Taskleiste führt Photoshop intuitive Funktionen ein, die die wichtigsten kreativen Arbeitsabläufe beschleunigen und sich wiederholende Aufgaben rationalisieren. Diese Werkzeuge ermöglichen ein neues Maß an Produktivität, Präzision und Kontrolle bei der Auswahl, dem Compositing, der Anpassung von Bildern und der Arbeit mit Schriften. Photoshop bietet mit Bild generieren, das auf dem Adobe Firefly Image 3 Model basiert, neue Möglichkeiten der Ideenfindung und -gestaltung.

„Die kreativsten Köpfe in den Bereichen Illustration, Design, Fotografie und darüber hinaus vertrauen auf die Werkzeuge von Adobe, wenn es darum geht, die Produktivität zu maximieren und Arbeitsabläufe in den Bereichen Ideenfindung, Design und Produktion zu beschleunigen”, so Ashley Still, Senior Vice President, Digital Media bei Adobe. „Adobes neue Innovationen in Illustrator und Photoshop fügen sich direkt in die bestehenden Arbeitsabläufe von Designer*innen ein, bieten neue Möglichkeiten der Gestaltung und helfen ihnen, schneller zu arbeiten und sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können – zeichnen, gestalten und ihre kreativen Visionen verwirklichen.“

Produktivität und Präzision für Designer*innen in allen Disziplinen

Unabhängig davon, ob Sie als Designer*in im Bereich Grafikdesign für eine*n Kund*in arbeiten, als Modedesigner*in, Innenarchitekt*in oder als Kreativprofi, der/die gerne illustriert, beschleunigt diese Version langwierige Arbeitsabläufe, damit Designer*innen produktiver arbeiten können – und Spaß an der Ideenfindung und Iteration von Konzepten haben. Die Werkzeuge helfen bei allen Design-Workflows, von der Erstellung unterschiedlicher Versionen für Werbe- und Marketinggrafiken über digitale Zeichnungen und Illustrationen bis hin zum Hinzufügen von Mustern zu Modesilhouetten, Inspiration und Moodboarding. Designer*innen können Produktverpackungen mit verschiedenen Mustern und Designoptionen testen, Anzeigen in verschiedenen saisonalen Variationen erkunden und ihre Entwürfe über Produktmockups in unzähligen Kombinationen erstellen.

Illustrator steht hinter den bekanntesten Designs der Welt, von großen Markenlogos und Grafiken bis hin zu Produktverpackungen, Icons und vielem mehr. Die neuesten Innovationen helfen führenden Profidesigner*innen aller Disziplinen, ihre kreativen Visionen schneller zu verwirklichen und mehr Möglichkeiten zu finden, produktiv zu sein.

Mit KI als kreativem Assistenten ermöglicht Adobe Firefly wegweisende generative KI-Innovationen in Photoshop und Illustrator:

Mit dem neuen Generate Shape Fill können Designer*innen schnell detaillierte Vektoren zu Formen in ihrem eigenen Stil hinzufügen, um Ideen für Konzepte zu entwickeln oder bestehende Entwürfe und Designs zu verfeinern.

Mit der erweiterten Text-to-Pattern-Funktion können anhand einfacher Prompts benutzerdefinierte Vektormuster für verschiedene Designprojekte entworfen, erstellt und skaliert werden.

Style Reference hilft Designer*innen bei der schnellen Erstellung, Bearbeitung und Skalierung von Vektorgrafik-Kreationen, einschließlich Motiven, Szenen und Symbolen, in ihrem eigenen Stil.

Bild generieren in Photoshop fördert die Ideenfindung und -erstellung mit neuen kreativen Kontrollmöglichkeiten direkt in Photoshop – unterstützt durch das Adobe Firefly Image 3 Model.

Enhance Detail in Generative Füllung in Photoshop liefert mehr Schärfe und Details in großen Bildformaten.

Damit Designer*innen produktiver arbeiten können und mehr Zeit für ihre Kreativität haben, beschleunigen die folgenden Neuerungen die kreativen Arbeitsabläufe in Illustrator und Photoshop:

Mockup bietet die Möglichkeit, auf einfache Weise hochwertige visuelle Prototypen von Designs auf Produktverpackungen, Kleidungsstücken und vielem mehr zu erstellen, indem das Design automatisch an die Kurven und Kanten des realen Objekts angepasst wird.

Mit dem Dimension Tool können Designer*innen mit wenigen Klicks präzise Größenangaben für Projekte wie Verpackungsdesign, Architekturzeichnungen, Modemuster und vieles mehr erstellen.

Retype hilft, statischen Text in lebendigen, bearbeitbaren Text umzuwandeln und die perfekte Schriftart für Projekte zu finden.

Verbesserte Auswahlfunktionen, darunter das neue Enclosed Rectangular Marquee Selection, helfen dabei, Objekte genauer und präziser auszuwählen, was besonders bei komplizierten und überfüllten Designs nützlich ist.

Verbesserte Schwenk- und Zoomfunktionen sorgen für eine schnellere und reibungslosere Leistung, so dass Designer*innen schnell und einfach durch hochkomplexe Dokumente navigieren können – 10 Mal schneller – mit einer Skalierbarkeit von 3,13 % bis 64.000 %.

Die kontextbezogene Taskleiste vereinfacht Arbeitsabläufe mit einem Menü, das die nächsten Schritte im Designprozess der Anwender*innen anzeigt.

Das Auswahlpinsel-Werkzeug in Photoshop macht Auswahl, Compositing und Anwendung von Filtern intuitiv.

Der Korrekturpinsel in Photoshop ermöglicht die einfache Anwendung nicht-destruktiver Anpassungen auf bestimmte Bildbereiche.

In Photoshop ermöglichen Verbesserungen des Textwerkzeugs eine schnellere und weniger manuelle Erstellung von Aufzählungslisten und nummerierten Listen und Verbesserungen in der kontextbezogenen Taskleiste führen beliebte Einstellungen für die Arbeit mit Formen und das Drehen von Objekten ein.

Engagement für eine urheberfreundliche KI

Adobe ist entschlossen, in der kommenden Ära ein zuverlässiger Partner für Kreative zu sein und Technologien auf eine Weise in seine Werkzeuge zu integrieren, die die kreative Gemeinschaft respektiert und unterstützt. Adobe verpflichtet sich, einen kreatorenfreundlichen Ansatz zu verfolgen und KI in Übereinstimmung mit den KI-Ethik-Grundsätzen des Unternehmens – Rechenschaftspflicht, Verantwortung und Transparenz – zu entwickeln. Dies beinhaltet:

Die Rechte der Kreativen zu respektieren und niemals an Kundeninhalten zu schulen.

Bereitstellung von KI-Technologie zur Unterstützung der Kreativ-Community mit Adobe Firefly, das qualitativ hochwertige, generative KI-Modelle bereitstellt, die für die kommerzielle Nutzung geeignet sind und auf lizenzierten Inhalten wie Adobe Stock sowie auf gemeinfreien Inhalten trainiert werden.

Entwicklung von Firefly zur direkten Integration in bestehende Arbeitsabläufe, von denen die Kreativ-Community täglich profitieren kann, einschließlich Photoshop, Adobe Express, Illustrator, Substance 3D und InDesign, um die Produktivität zu maximieren und mehr Zeit für die Kreativität zu haben.

Fortlaufende Innovationen zum Schutz unserer Kund*innen, wie z. B. Content Credentials, mit denen die Urheber*innen und die Herkunft der Inhalte nachgewiesen werden können.

Verfügbarkeit

Das neueste Firefly Vector Model, das die Funktionen Generative Shape Fill (Beta), Text to Pattern (Beta) und Style Reference unterstützt, ist ab sofort als Beta in Illustrator verfügbar. Weitere Neuerungen wie Mockup (Beta), Dimension Tool, Retype, verbesserte Schwenk- und Zoomfunktion und kontextbezogene Taskleiste sind ebenfalls ab sofort in der Illustrator-App verfügbar. Weitere Details finden Sie hier.

Das Auswahlpinsel-Werkzeug, das Korrekturpinsel-Werkzeug, die Funktion Bild generieren und weitere Neuerungen sind ab heute in der Photoshop-Desktop-Anwendung und der Web-App verfügbar.​