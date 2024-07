7Artisans stellt für Sony E-Mount das Vollformat-Objektiv AF 85mm F1.8 vor. Die lichtstarke und günstige Porträtbrennweite soll dank STM-Motor einen schnellen geräuschlosen Autofokus bieten, der die Gesichts- und Augenerkennungsfunktion der Kamera unterstützt. Die Optik besteht aus zehn Elemente in sieben Gruppen, die in ein Metallgehäuse gefasst sind. Eine Taste am Tubus lässt sich frei programmieren. Das 7Artisans AF 85mm F1.8 soll 329 Euro kosten und kommt Anfang August in den Handel.