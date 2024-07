Rollei Lion Rock Traveler Pro: Ausstattung und Funktion

Die kürzlich vorgestellte „Lion Rock Pro“-Serie besteht aus zwei Stativen. Das klassische Lion Rock Pro und das von mir getestete, etwas leichtere und kleinere Lion Rock Traveler Pro. Bei beiden Ausführungen sind die Stativbeine aus Carbon gefertigt, die Stativschulter besteht aus Aluminium. Beide Versionen kommen mit einem Kugelkopf, einer Tasche, Schnellwechselplatte und passenden Inbus-Schlüsseln.

Näher beschäftigt habe ich mich mit dem Lion Rock Traveler Pro. Bei ihm weisen die fünf Beinsegmente ein achteckiges Profil auf, arretiert werden sie mit einem Klappverschluss. Die fünf Beinsegmente halten das Packmaß mit 50 Zentimeter klein, das Gewicht bleibt mit 1860 Gramm inklusive Kugelkopf und Tasche ebenfalls gering. Damit passt es prima an meinen Fotorucksack. Und sollte es mal auf Reisen gehen, nimmt es in meinem Handgepäckkoffer ebenfalls wenig Platz weg. Angenehm überrascht war ich von der hochwertigen, guten Verarbeitung. Der erste Eindruck passt also.

Das Rollei Lion Rock Traveler Pro in der Praxis

Ohne die Mittelsäule auszufahren, beträgt die Arbeitshöhe des Rollei Lion Rock Traveler Pro 137 Zentimeter. Für mich mehr als genug, im Tarnzelt fahre ich höchstens zwei Beinsegmente aus. Sollte es einmal darauf ankommen, bringt es das Rollei Lion Rock Traveler Pro mit ausgefahrener Mittelsäule auf maximal 159 Zentimeter Höhe. Auch wenn das Lion Rock Traveler Pro wirklich stabil wirkt, habe ich vermieden, das Stativ auf volle Höhe zu bringen. Rollei gibt die Belastungsgrenze mit 20 Kilo an. Kein Problem für meine Sony Alpha 9 mit SEL 200–600 mm G und SEL 14TC Telekonverter – diese Ausrüstung bringt es gerade einmal 3500 Gramm. Werden alle fünf Beinsegmente ausgefahren, lassen sich die Stativbeine allerdings schon etwas durchbiegen – ob das bei stärkerem Wind noch schwingungsfrei steht, wage ich zu bezweifeln. Immerhin gibt es einen Haken unten an der Mittelsäule, an ihn lässt sich der Fotorucksack hängen – das verleiht dem Stativ etwas mehr Stabilität.

Die Stativbeine können in drei unterschiedlichen Stellungen abgewinkelt werden. Noch tiefer runter geht’s, wenn man auf den unteren Teil der Mittelsäule verzichtet – die minimale Arbeitshöhe reduziert sich dann auf 17,2 Zentimeter. Die Mittelsäule lässt sich zudem umdrehen – das nötige Werkzeug dafür liefert Rollei gleich mit. Das Rollei Lion Rock Traveler Pro bietet mit also alles, was ich brauche, wenn ich im nächsten Frühjahr den Küchenschellen einen Besuch abstatte.

Ein Kugelkopf gehört zum Lieferumfang des Lion Rock Traveler Pro. Er hält die Kamera sicher auf der Position, die ich eingestellt habe. Die Friktion lässt sich sehr fein justieren, ebenso die Dämpfung des komplett drehbaren Kugelkopfes. Besonders gefallen hat mir der zusätzliche Kipphebel an der Arca Swiss kompatiblen Basisplatte, mit der sich diese separat schwenken lässt. Praktisch, wenn das Stativ schräg steht.

Rollei gibt auf die „Lion Rock Pro“-Serie 25 Jahre Garantie. Außerdem kann das Stativ einmal im Jahr kostenfrei zur Reinigung an Rollei gesandt werden. Übrigens gibt es auf YouTube ein Video-Tutorial, das zeigt, wie Sie das Stativ selbst reinigen.

Mein Fazit

Das Lion Rock Traveler Pro hat mir auf meinen Touren richtig gut gefallen. Mit den praktischen Bein-Klappverschlüssen lässt sich das Stativ ruckzuck aufbauen, es ist trotz seines geringen Gewichts und des kleinen Packmaßes erstaunlich stabil. Auch der Kugelkopf macht eine gute Figur. Er lässt sich präzise einstellen und hält meine Kamera samt Konverter und Tele-Zoom problemlos in der eingestellten Position. Klasse finde ich die zusätzlichen Panoramafunktion an der Basisplatte. Dass die Stabilität bei maximaler Arbeitshöhe etwas nachlässt, hat mich in der Praxis nicht beeinträchtigt. Mit seinem aktuellen Preis von 299 Euro kann ich das Lion Rock Traveler Pro als leichtes Allround-Stativ nur weiterempfehlen.

​