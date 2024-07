Canon: Werden EOS R1 und EOS R5 Mark II am 17. Juli offiziell vorgestellt? +++ Fujifilm: Kommen neu aufgelegte Farbfilme auch zu uns? +++ Nikon: Ist umfangreiches Firmware-Update für Z9 auf dem Weg? +++ Leica: Steht SL 70-200mm F/2.8 vor der Tür? +++ OM-System: Kehrt Olympus mit der E-M1 Mark III ASTRO auch zu uns zurück? +++ Sony: Wird Video-orientierte ZV-E10II noch diese Woche präsentiert?

Stellt Canon die EOS R1 und gleich auch die EOS R5 Mark II am 17. Juli offiziell vor? Dieser Termin kursiert seit einigen Tagen durch die Gerüchteküchen, scheint aber reine Spekulation zu sein. Konkrete Hinweise auf eine Präsentation der bereits angekündigten EOS R1 in wenigen Tagen finden sich nicht – außer, dass Ende Juli die Olympischen Spiele in Paris beginnen. Auch die verbreiteten technischen Spezifikationen zur EOS R5 Mark II scheinen eher in den Töpfen der Gerüchteküchen zusammengebraut als auf konkreten Hinweisen zu basieren. So soll die EOS R5 Mark II mit einem 45 Megapixel auflösendem BSI-Sensor in Stacked-Bauweise ausgestattet sein, der es auf bis zu 30 Bilder/s bringen soll. Zudem glauben die Gerüchteköche, dass die EOS R5 Mark II den „Eye Controll AF“ der EOS R3 übernimmt. Nun gut, bis zum 17. Juli sind es nur noch ein paar Tage.

Erst stellt Fujifilm die Produktion von immer mehr Kleinbildfilmen ein, und jetzt baut das Unternehmen eine neue Fertigungslinie für die längst eingestellten Farbnegativfilme C200 und C400 in Nanning, China wieder auf. Betrieben wird die Anlage allerdings von Guangxi Superstar, ein Unternehmen, das schon lange fotografisches Material für die Medizinsparte von Fujifilm produziert. Völlig unklar ist derzeit, ob die legendären Farbfilme C200 und C400 ausschließlich für den chinesischen Markt neu aufgelegt werden oder ob sie auch hierzulande erhältlich sein werden. Übrigens: Seit 1. Juli gibt es passend zu den Filmen in China die einfache Analogkamera Yes!Star S1. Sie ist mit einem 31-Millimeter Fixfokus-Objektiv mit fester Blende F/11 ausgestattet.

Für die Z9 soll Nikon noch diesen Monat ein Firmware-Update veröffentlichen – das wollen gewöhnlich gut informierte Kreise erfahren haben. Die neue Firmware soll pünktlich vor Beginn der Olympischen Spiele die AF-Fähigkeiten der Z9 verbessern. Für den Fall, dass das Gerücht nicht zutrifft, weisen deren Urheber schon jetzt darauf hin, dass sich das Firmware-Update auch verspäten könnte.

Bei Leica verdichten sich die Anzeichen, dass es bald ein SL 70-200mm F/2.8 nebst Extender L 2.0x geben könnte. Allerdings sind sich die Leica-Insider sicher: Das lang erwartete Standard-Tele wird keine Neu-Entwicklung von Leica sein. Vielmehr dürfte man in Wetzlar das Sigma 70-200mm F/2.8 DG DN OS Sportsoder das Panasonic Lumix S PRO 70-200mm F/2.8 O.I.S. umlabeln.

Lässt OM-System die Kameramarke Olympus wieder auferstehen? Darauf lässt die dieser Tage in Japan hoch offiziell vorgestellte Olympus E-M1 Mark III ASTRO schließen. Auf deren Sucherbuckel prangt stolz der Markenname Olympus – ihn darf OM-System seit einiger Zeit nicht mehr verwenden. Die jetzt präsentierte Kamera wurde speziell für Astro-Fotos eingerichtet, insbesondere verzichtet sie auf einen Infrarot-Sperrfilter vor dem Sensor, um Aufnahmen mit besonders langwelligem Licht zu ermöglichen. Um eine wirklich neue Kamera dürfte es sich bei der Olympus E-M1 Mark III ASTRO indes nicht handeln, das zugrundeliegende Modell von Olympus verschwand bereits 2022 vom Markt und wurde durch die OM System OM-1 ersetzt. Bei der jetzt vorgestellten Astro-Version dürfte es sich um Restbestände der Olympus E-M1 Mark III handeln, die OM System entsprechend umgebaut hat. Die Kameramarke Olympus wird also wohl nicht wiederauferstehen. Fraglich bleibt zudem, ob die Olympus E-M1 Mark III ASTRO auch außerhalb Japans auf den Markt kommen wird.

Sony wird noch diese Woche eine neue ZV-Kamera vorstellen, so verheißt es eine Ankündigung auf Youtube. Kenner der Szene sind sich sicher, dass die ZV-E10 kommen wird. Sie dürfte auf der Alpha 6700 basieren und deren 26-Megapixel-Sensor übernehmen. Wie bei Video-orientierten ZV-Kameras üblich wird auch einiges wegfallen – etwa der EVF, der IBIS oder der mechanische Verschluss. Erwartet wird außerdem, dass Sony das (Kit)-Objektiv E 16-50mm F/3.5-5.6 OSS II vorstellen wird. Neues für Foto-Enthusiasten ist derzeit bei Sony nicht in Sicht.