ZHIYUN stellt den revolutionären SMOOTH 5S AI Stabilisator für Videofilmer vor

Die Transcontinenta GmbH, Zhiyun-Tech-Distributor für Deutschland und Österreich, stellt heute den neuen Zhiyun SMOOTH 5S Ai Smartphone Gimbal vor.

Der Zhiyun SMOOTH 5S Ai Gimbal verfügt über eine fortschrittliche KI-Tracking-Technologie und bietet eine unvergleichliche Stabilisierung und mühelose Bedienung, um reibungslose Aufnahmen in professioneller Qualität mit den Smartphones der Nutzer zu machen. ZHIYUN definiert die Smartphone-Videografie neu und ermöglicht es Content-Creatorn und Smartphone-Nutzern, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und atemberaubende Momente mit Leichtigkeit einzufangen.

AI Tracker für nahtloseTracking-Aufnahmen

Der Zhiyun SMOOTH 5S AI verfügt über intelligente Algorithmen, die eine präzise und genaue Motivverfolgung ermöglichen. Diese fortschrittlichen Algorithmen passen den Gimbal kontinuierlich an die Bewegungen des Motivs an und sorgen so für gleichbleibend scharfe und klare Aufnahmen. Benutzer können mühelos Videos in professioneller Qualität aufnehmen, die immer scharf und ohne Unschärfe sind.

Die magnetische Befestigung des Ai-Trackers, die im COMBO- und PRO-Set enthalten ist, lässt sich schnell drehen, um die Front- oder Rückkamera eines Smartphones zu steuern. Mit der intuitiven Gestensteuerung können Nutzer die Tracking-Funktionen einfach verwalten. Der Tracker ermöglicht einfache Handgesten zum Starten und Stoppen der Aufnahme über die ZY Cami-App von ZHIYUN oder durch direkte Steuerung einer Smartphone-Kamera sowie zur Steuerung von benutzerdefiniertem Bildausschnitt und Tracking. Dies macht Solo-Videoaufnahmen aus der Ferne mühelos möglich und hilft den Nutzern, wundervolle Momente einzufangen, die sonst verpasst würden.

Einzigartige und praktische Merkmale

Orthogonale 3-Achsen-Struktur für unbegrenzte Bewegung

ZHIYUN ist mit seiner klassischen orthogonalen 3-Achsen-Struktur führend in der Branche und ermöglicht echte 360°-Drehungen und beeindruckende visuelle Effekte wie den “Vortex-Modus”. Er liefert unglaublich gleichmäßige und stabile Aufnahmen, egal ob bei rasanter Action oder ruhigen Filmszenen. Herkömmliche 3-Achsen-Kardansysteme frieren oft unerwartet ein und versagen bei professionellen Effekten wie Übergängen von unten nach oben oder 360° Barrel-Shots. Sie bieten nicht die volle Bewegungsflexibilität, die für kraftvolle, dramatische Aufnahmen benötigt wird.

All-in-One-Bedienfeld für nahtlose Kontrolle

Die SMOOTH 5S AI verfügt über leicht zugängliche, taktile Bedienelemente, die eine professionelle Einstellung der Parameter ermöglichen, wie man sie normalerweise von High-End-Kameras kennt. Diese physischen Bedienelemente – Tasten, Wählräder, Joysticks, Schalter usw. – sorgen dafür, dass der Benutzer schnell genau die Einstellungen wählen kann, die er für die beste Aufnahme benötigt, ohne die Augen von der Action abzuwenden.

Elegant, praktisch, langlebige Materialien

Das elegante neue Design von ZHIYUN unterstreicht die Ästhetik des SMOOTH 5S AI. Die Achsenarme sind aus strukturiertem, durchscheinendem Material gefertigt, um das sensorische Erlebnis zu verbessern. Der Griff ist mit Silikon beschichtet und bietet dadurch mehr Grip und Komfort. Das SMOOTH 5S AI bietet sowohl ästhetischen Reiz als auch ergonomische Funktionalität.

Integriertes Aufhelllicht bringt die Schönheit zum Vorschein

Die integrierte Hochleistungs-LED-Leuchte des SMOOTH 5S AI bietet eine beeindruckende Spitzenbeleuchtung von 680 Lux. Zwei zusätzliche, magnetisch befestigte LED-Leuchten können ihre Leistung addieren, um zusammen eine Spitzenausleuchtung von 2040 Lux zu erreichen – das ist selbst mit speziellen LED-Leuchten im Taschenformat vergleichbar. Die Motive werden klar, aber feinfühlig beleuchtet, so dass jedes Detail erfasst wird und sie sich von ihrer besten Seite zeigen.

StaCam & ZY Cami Apps – Unverzichtbare Assistenten

Die ZY Cami und StaCam Apps von ZHIYUN sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt. ZY Cami ermöglicht jedem Benutzer durch eine Reihe von intelligenten Aufnahmefunktionen eine bequeme und effiziente Videografie. StaCam hilft den Nutzern, ihre Kreativität zu entfesseln und neue Grenzen des visuellen Ausdrucks mit fortschrittlichen professionellen Funktionen wie Hilfslinien, Fokus Peaking, Zebrastreifen und LUT zu erkunden. Ob professionelle Fotografen oder Enthusiasten, die Anwendungen von ZHIYUN werden sie unterstützen und inspirieren.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Zhiyun SMOOTH 5S Ai ist ab sofort bei Zhiyun-Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich sein. Neben dem Standard-Set sind auch ein spezielles Combo- und Pro-Set erhältlich. Die UVPs betragen für den SMOOTH 5S Ai STD 189,99 Euro, für den SMOOTH 5S Combo 239,99 Euro und für den SMOOTH 5S Ai Pro 189,99 Euro.

