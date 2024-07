Neu: Leica D-Lux 8 Kompaktkamera mit Zoomobjektiv im ikonischen Leica Design

Wetzlar, 02. Juli 2024. Die Leica Camera AG stellt mit der Leica D-Lux 8 eine neue Kompaktkamera vor, die konsequent der Designphilosophie der Marke folgt. Sowohl die Gestaltung des Kameragehäuses als auch das Bedienmenü zeichnen sich durch einen äußerst hohen Benutzerkomfort aus. Dafür sorgen das intuitive, klare und funktional strukturierte User Interface und das optimierte Tastenkonzept mit ergonomisch angeordneten Bedienelementen.

Die Leica D-Lux 8 bietet alle wesentlichen Funktionen für Fotografie und Video. Mit ihrem manuellen und voll automatischen Modus überlässt sie die Wahl zwischen Schnappschüssen und durchdachten Bildkompositionen voll und ganz den Fotografinnen und Fotografen. Motive werden auf dem hochauflösenden Touchdisplay sowie dem neuen OLED-Sucher mit 2,4 Mio. Pixeln und Live-View Funktion präzise dargestellt. Für beeindruckende Bildergebnisse auch bei schwierigen Lichtverhältnissen sorgen der leistungsstarke 4/3“ CMOS-Sensor mit 21 MP (effektiv 17 MP), das lichtstarke Leica DC Vario-Summilux 1:1,7-2,8/10,9-34 ASPH. (KB äquivalent von 24-75 mm) und der im Lieferumfang enthaltene Aufsteckblitz. Dabei nimmt die neue Leica D-Lux 8 wahlweise im DNG- oder im JPEG-Format auf. Nicht zuletzt durch den optischen Zoom und die Möglichkeit, Videos mit 4k aufzuzeichnen, wird die Leica D-Lux 8 zu einer vielseitigen, universell einsetzbaren Kamera. Dank ihrer kompakten Abmessungen und dem geringen Gewicht ist sie ideal, um sie immer und überall dabei zu haben.

Als wahrer Allrounder verbindet sich die kompakte Leica D-Lux 8 auch komfortabel mit der Leica FOTOS App, um Aufnahmen auf das Smartphone zu übertragen, zu bearbeiten und zu teilen. Zudem ermöglicht die App auch das Herunterladen von DNGs und Videos sowie die Fernbedienung der Kamera inklusive des optischen Zooms. Auch Firmware Updates können direkt über die Leica FOTOS App ausgeführt werden.

Abgerundet wird das ästhetische Design der Leica D-Lux 8 durch passende Accessoires. Darunter Lederprotektoren in den Farben Schwarz, Cognac und Oliv. Passende Handschlaufen und Tragriemen in den Farbkombinationen Schwarz, Cognac/Petrol und Oliv/Burgunderrot sowie eine Zubehör- und Bauchtasche in Schwarz komplettieren das Angebot an textilen Accessoires. Technisches Zubehör wie der Auto Objektivdeckel und der neue Handgriff sorgen für noch mehr Komfort beim Fotografieren und die Soft-Release-Buttons zum Aufschrauben in den Farben Schwarz, Messing und Silber verleihen der Kompaktkamera eine individuelle Note.

Die Leica D-Lux 8 ist ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.590 Euro inkl. MwSt.