Neu: Think Tank Mirrorless Mover Backpack für spiegellose Kameras

Die Transcontinenta GmbH, Think Tank Distributor für Deutschland und Österreich, kündigt eine Erweiterung der beliebten Mirrorless Mover Umhängetaschen mit dem neuen Think Tank Mirrorless Mover Backpack an.

Dieser kompakte und vielseitige 18-Liter-Rucksack wurde entwickelt, um das volle Potenzial der heutigen spiegellosen Kamerasysteme auszuschöpfen und bietet Fotografen unvergleichliche Funktionalität, Stil und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Kompakter Multifunktions-Rucksack

Der Think Tank Mirrorless Mover Backpack ist eine vielseitige Lösung für den Fotografen von heute. Dieser innovative Rucksack bietet dank seiner vielen verstellbaren Trennwände ein hohes Maß an Individualität. Der Benutzer kann den Rucksack nach Belieben konfigurieren: als reine Kameratasche oder als Multifunktions-Rucksack, in dem sowohl die Fotoausrüstung als auch alltägliche Dinge Platz finden. Das schlanke Design in Kombination mit vier einzigartigen zweifarbigen Farboptionen macht diesen Rucksack für ein breites Spektrum von Benutzern interessant. Ob Sie als Straßenfotograf durch unbekannte Städte streifen oder als Naturfotograf in der Wildnis unterwegs sind, der Think Tank Mirrorless Mover Backpack bietet die perfekte Balance zwischen Funktionalität und Stil.

Think Tank CEO Doug Murdoch ist begeistert von dem neuen Rucksack: “Der Mirrorless Mover Backpack wurde entwickelt, um die heutigen spiegellosen Kamerasysteme zu transportieren und zu schützen, sodass sich die Fotografen auf die perfekte Aufnahme konzentrieren können, ohne sich um die Sicherheit ihrer Ausrüstung sorgen zu müssen. Mit dem kompletten Satz an Trennwänden und der eingebauten horizontalen Unterteilung haben sie die Flexibilität, den Rucksack an ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen, egal ob sie ein komplettes Fotoset transportieren oder es mit persönlichen Gegenständen kombinieren wollen.”

Hauptmerkmale

Erhältlich in vier exklusiven Farben

Vollständig zugängliches Frontfach für eine einfache Organisation der Ausrüstung

Großes 5-Liter-Frontfach für eine Jacke und/oder andere persönliche Gegenstände

Spezielles Fach mit Schaumstoffschutz für die meisten 14″-Laptops

Erweiterbare Seitentaschen und verschließbare Stabilisierungsriemen für zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten

Gepolsterte Schultergurte mit verstellbarem Brustgurt für zusätzlichen Komfort

Hochwertige YKK® RC-Reißverschlüsse und Metallbeschläge für lange Haltbarkeit

Inklusive naht versiegelter Regenhülle zum Schutz vor den Elementen

Mögliche Kamerakonfigurationen

Der Think Tank Mirrorless Mover Backpack bietet flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Fotografen mit unterschiedlichen Anforderungen. Mit Außenmaßen von 28 x 42 x 23 cm und einem Gesamtvolumen von 18 Litern kann der Rucksack in verschiedenen Konfigurationen zusammengestellt werden. Je nach Aufteilung kann er eine spiegellose Standardkamera mit 4 bis 6 Objektiven und einigem Kleinzubehör aufnehmen oder eine Kamera mit einem professionellen Zoomtrio inklusive 70-200mm f/2.8 mit ausgezogener Gegenlichtblende. Alternativ kann die Tasche auch eine Kamera, zwei Objektive, einen Blitz und eine Fleecejacke aufnehmen. Mit einem Gewicht von nur 1,3 kg (einschließlich aller Trennwände und der Regenhülle) kombiniert dieser vielseitige Rucksack leichten Tragekomfort mit reichlich Stauraum für verschiedene fotografische Setups.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Think Tank Mirrorless Mover Backpack ist ab Ende Juli in den Farben Cool Grey, Coast Green, Marine Blue und Campfire Orange bei Think Tank-Händlern in Deutschland und Österreich erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung ist für alle Farbkombinationen gleich und beträgt 159,99 €.​