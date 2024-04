Canon I: Wird EOS R1 und mehr (endlich) im Mai präsentiert? +++ Canon II: Kommt neue Serie 1,4er Festbrennweiten? +++ Fujifilm: Steht X-T50 mit 40 Megapixel vor der Tür? +++ OM System: Ist die Olympus E-M1X ausgelaufen? +++ Sigma: Wann wird Foveon-Sensor marktreif? +++ Viltrox: Kommt AF 135mm F/1.8 LAB FE auch zu uns?

Die Canon EOS R1 dürfte die seit langem die am meisten erwartete Kamera sein. Dass Canons zukünftiges spiegelloses Top-Modell rechtzeitig zu den Olympischen Sommerspielen fertig wird, gilt unter Insidern als ausgemacht. Inzwischen sind sich immer mehr Gerüchteköche sicher: Ende Mai wird Canon die EOS R1 offiziell vorstellen. Mehr noch: auch die EOS R5 Mark II könnte Canon dann aus dem Hut zaubern.

Canon könnte Ende Mai nicht nur (mindestens) zwei neue EOS R-Kameras vorstellen, sondern hat möglicherweise auch noch ein paar neu Objektive auf der Pfanne. Gemunkelt wird von einem Satz Festbrennweiten der hochwertigen L-Serie mit 1,4er Lichtstärke in den Brennweiten 24, 35 und 50 Millimeter. Die Objektive sollen einer neuen „Hybrid“-Familie angehören – vermutlich sind sie gleichermaßen für Foto- und Video-Aufnahmen optimiert.

Auch bei Fujifilm heißt es wohl „Alles neu macht der Mai“. Am 16. Mai startet jedenfalls der X Summit (dieses Jahr in Sydney) – ein Event, auf dem es traditionell Neues von Fuji gibt. Wie die Gerüchteköche von Fujirumors herausgefunden haben wollen, könnte die X-T50 präsentiert werden. Sie soll den 40-Megapixel-Sensor der X-T5 erhalten und mit einem internen Bildstabilisator ausgestattet sein. Ebenfalls für den 16. Mai wird die Vorstellung der GFX100SII sowie des Objektivs XF16-50mm F/2.8-4.8 erwartet.

OM System hat offenbar die Olympus E-M1X still und heimlich auslaufen lassen. In Japan war das bisherige Top-Modell bereits seit Herbst letzten Jahres nicht mehr als Neuware zu bekommen, inzwischen wird sie auch hierzulande nur noch als „gebraucht“ oder „renewed“ angeboten.

Ist Sigma bei der Entwicklung des Foveon-Sensors im Kleinbildformat der Durchbruch gelungen – das haben wir vor knapp zwei Jahren gefragt. Und haben spekuliert, dass der spezielle, dreilagige Sensor vielleicht schon Ende 2022 Marktreife erlangen könnte. Jetzt hat Sigma-Boss Kazuto Yamaki entsprechenden Spekulationen einen herben Dämpfer erteilt. Im Interview mit dpreview räumt der Foveon-Fan Kazuto Yamaki ein, dass es letzten Jahr keine Fortschritte bei der Entwicklung gegeben habe. Er geht davon aus, dass es weitere Zeit in Anspruch nimmt, die Entwicklung des Foveon-Sensors erfolgreich abzuschließen.

Viltrox hat Anfang des Monats auf der NAB Show in Las Vegas ein sehr interessantes Objektiv an der Sony Alpha 7C R gezeigt – das AF 135mm F/1.8 LAB FE. Es ist ähnlich wie das Zeiss Batis 2.8/135 mit einem OLED-Display ausgestattet, das die aktuelle Entfernungseinstellung so wie Blende anzeigt. Bislang hat Viltrox noch keinen Preis für das lichtstarke 135er genannt – und ebenso nicht, wann es kommen könnte.