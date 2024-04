Faszinierend, eindrücklich und märchenhaft: Die Sieger des 49. Blende-Fotowettbewerbs

Die drei besten Einreichungen des Blende-Fotowettbewerbs zeigen die Vielfalt der Fotografie. Auch die weiteren Preisträger überzeugen die Fachjury auf ganzer Linie. Neben den 100 Gewinnern im Bundesendausscheid wurde auch ein KI-Sonderpreis vergeben.

Frankfurt am Main, 18. April 2024 – Aus knapp 500 zum Bundesendausscheid eingereichten Fotos kürte eine zehnköpfige Fachjury aus professionellen Fotografen, Experten und Branchenvertretern die Sieger des 49. Blende-Fotowettbewerbs, der vom Photoindustrie-Verband (PIV) organisiert wird. In insgesamt vier Wettbewerbskategorien konnten passionierte Hobby- und Amateurfotografen glänzen. In den Kategorien Architektur-, Landschafts-, Stillleben- und Tierfotografie, wählten zunächst die Medienpartner ihre Favoriten aus, die anschließend am Bundesendausscheid teilnahmen.

Mit einer faszinierenden Tierfotografie überzeugt Jürgen Hackenjos (57) aus Nürtingen in Baden-Württemberg die Fachjury und belegt zurecht den ersten Platz der Blende 2023. Auf den Obstwiesen im Kreis Esslingen hat er viele Stunden das Geschehen beobachtet und dann den richtigen Moment erwischen. Als Auszeichnung erhält Jürgen Hackenjos für seine fotografischen Leistungen u.a. die spiegellose Systemkamera OM System OM-5, einen hochwertigen Fotodrucker von Epson, ein Ultra-Tele-Zoom-Objektiv von SIGMA, weitere Sachpreise namhafter Sponsoren sowie die Goldmedaille und Urkunde.

Der zweite Platz im bundesweiten Endausscheid geht an Susanne Pinas (57) aus Kleinostheim in Bayern und zeigt den eindrücklichen Treppenaufgang im Goetheanum in Basel. Dotiert ist der zweite Platz u.a. mit der Vlog-Kamera Nikon Z fc, einem Gutschein für den TAMRON Online-Shop im Wert von 1.000€ sowie die Silbermedaille und Urkunde. Platz drei belegt Werner Hilscher (66) aus der Gemeinde Zuzenhausen in Baden-Württemberg mit einer märchenhaften Aufnahme des Gertelbachs. Er erhält für seine Leistung u.a. die spiegellose Systemkamera Canon EOS R100, einen Gutschein von CEWE sowie die Bronzemedaille und Urkunde.

Landschaftsfotografie gewinnt KI-Wettbewerb

Auch in diesem Jahr wurden die Einsendungen zusätzlich mit Hilfe Künstlicher Intelligenz bewertet. Dazu konnte erneut die Pattern Recognition Company GmbH mit ihrer Excire Technologie, eine in Deutschland entwickelte KI-Software für Bilderverwaltung, als Partner gewonnen werden. Der Gesamtsieg im „Sonderpreis KI by Excire“ geht an Wolfgang Kelm (71) aus Dillingen-Saar im Saarland mit einer beeindruckenden Aufnahme der Saarschleife.

Es gibt noch viele weitere kreative Aufnahmen zu entdecken, die die Jury prämiert hat. Alle Siegerbilder des Bundesendausscheids sowie der Sonderkategorie sind auf der Internetseite des Blende-Fotowettbewerbs veröffentlicht: www.blende-fotowettbewerb.de