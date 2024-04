RICOH GR III HDF und RICOH GR IIIx HDF: Die Erfolgskamera jetzt mit einem eingebauten HDF (Highlight Diffusion Filter) für eine weiche und diffuse Bildwiedergabe

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. freut sich, die Einführung der digitalen Kompaktkameras RICOH GR III HDF und RICOH GR IIIx HDF bekannt zu geben. Diese High-End-Modelle wurden auf der Basis der bewährten RICOH GR III und RICOH GR IIIx entwickelt und verfügen über einen neu entwickelten HDF (Highlight Diffusion Filter), der per Tastendruck aktiviert werden kann.

Die RICOH GR III HDF und RICOH GR IIIx HDF werden wahrscheinlich ab April 2024 verfügbar sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt:

RICOH GR III HDF: 1.149,99 Euro und 1.249.- SFr.

RICOH GR IIIx HDF: 1.199,99 Euro und 1.299.- SFr.

Die neuen GR III Modelle übernehmen die grundlegenden Vorzüge der Basismodelle – außergewöhnliche Bildqualität, einfache Bedienung und hervorragende Mobilität. Mit der neuen Funktion, dem neu entwickelten, integrierten Highlight Diffusion Filter, erhalten Fotografinnen und Fotografen die Möglichkeit, neben den klaren, scharf fokussierten Bildern, für das die Basismodelle bekannt sind, weiche Bilder mit diffusen Glanzlichtern zu fotografieren. Mit diesem Filter kann der Benutzer den aufgenommenen Bildern einen völlig anderen visuellen Ausdruck verleihen, je nach Motiv oder kreativer Intention.

* Abgesehen von der Verfügbarkeit des ND-Filters (Neutral Density) sind alle anderen Spezifikationen der neuen Modelle identisch mit denen der RICOH GR III/IIIx.

Die wichtigsten Merkmale der neuen RICOH GR III HDF und RICOH GR IIIx HDF

Einfaches Umschalten auf den neuen, eingebauten Highlight Diffusion Filter, um weiche, diffuse Bilder zu erzeugen

Die neuen Modelle sind mit dem neu entwickelten HDF ausgestattet, der die Lichter hervorhebt und weiche, diffuse Bilder erzeugt. Bei der Entwicklung dieses Spezialfilters wurde die fortschritt- liche Drucktechnologie von RICOH genutzt, die über viele Jahre verfeinert wurde. Er ist so konzi- piert, dass er die Lichter streut und einen Unschärfeeffekt an den Bildrändern erzeugt, so dass Bilder mit einer nostalgischen Anmutung entstehen, die an die analoge Fotografie erinnern.

Da der HDF mit einem einzigen Tastendruck ein- und ausgeschaltet werden kann, kann der Benutzer je nach Motiv oder kreativer Absicht mühelos zwischen zwei unterschiedlichen visuellen Ausdrucksformen wechseln – zwischen klaren, scharf fokussierten Bildern, die für die RICOH GR-

Serie symbolisch sind, oder weiche, diffuse Bilder, die durch den HDF entstehen. Diese kreative Vielseitigkeit erweitert die visuellen Möglichkeiten der Kameras.

Fotograf: Yukio Uchida / GR III HDF / Highlight Diffusion Filter ein und aus

Neue Farbe des Auslösers

Die Farbe des Auslösers wurde in graues Silber geändert, um den Unterschied zwischen HDF- und den Basismodellen visuellen zu symbolisieren.

HDF als Standardeinstellung der Fn-Taste

Das Ein- und Ausschalten des HDF wurde als Standardeinstellung der Fn (Funktions)-Taste defi- niert. Die Funktion der Fn-Taste kann individuell verändert werden.

Neue Funktionen durch Firmware-Erweiterung

Mit der Einführung der neuen Modelle wird eine neue Firmware mit Funktionserweiterungen her- ausgeben. Die folgenden Funktionen sind jetzt verfügbar:

Der Benutzer kann bis zu drei Weißabgleichseinstellungen als Basisweißabgleich vorprogrammieren. Wobei dieser mit der Weißabgleichs-Feinabgleichsfunktion gekoppelt werden kann.

Mit dem neuen „Zonen-Wahl-AF“ wird die Funktion des „Autobereich-AF“ erweitert.

In der Einstellung „Autobereich-AF“ wurde innerhalb eines zentralen, 3×3 AF-Felder großen Bereichs, automatisch das passende AF-Messfeld aktiviert. Mit der neuen Funktion „Zonen-Wahl- AF“ kann dieser Bereich jetzt individuell verschoben werden.

Hinweis:

Diese Funktionen werden auch für alle Modelle der RICOH GR III- und GR IIIx-Serie verfügbar sein, und können durch ein Firmware-Update hinzugefügt werden, das dann von unserer Website heruntergeladen werden kann: https://ricohgr.eu/

GR IIIX HDF // Manuell // 1/1.600 Sek. // f5,6 // ISO 200 // BW High Contrast // HDF on // Fotograf: Wolfgang Baus