Ricoh GR IIIx – Jetzt neu: die Urban Edition Special Limited Kit

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. freut sich, die erfolgreiche Taschenkamera mit der be- liebten 40 mm (KB äquiv.) Brennweite – die RICOH GR IIIx – jetzt als „Urban Edition“, in limitierter Auflage vorzustellen.

Seit der Vorstellung des ersten Ricoh GR Modells vor 25 Jahren hat sich die RICOH GR als ei- ne der beliebtesten Schnappschusskameras etabliert. Mit der besonders umfangreichen Ausstattung bei sehr kompakten Abmessungen, ist die GR-Baureihe legendär unter den kompakten Fotokameras.

Die Einführung der Ricoh GR III im Jahre 2019 war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der GR-Baureihe. Das System „GR“ wurde von Grund auf überarbeitet, und festigte mit einer großen Anzahl spezieller Funktionen und dem kompakten Gehäuse ihre Position als ultimative Schnappschusskamera, im Segment der Premium Kompaktkameras.

Mit der GR IIIx wurde im September 2021 der Wunsch vieler Fotografen umgesetzt. Das Chassis und das „User-Interface“ der GR III wurden unverändert übernommen, und statt der bisherigen 28 mm Brennweite (KB äquiv.) bietet ein neues Objektiv eine Brennweite von 26,1 mm, was 40 mm im Kleinbildformat, und damit annähernd einem „Normalobjektiv“, entspricht.

Nicht nur im PENTAX-System ist diese Brennweite legendär, und gilt als perfekter Kompromiss für klassische Reportage-Fotografie. Sie entspricht einer natürlichen Seh-Perspektive, und erlaubt eine größere Distanz zum Motiv als bisher, wodurch eine Freistellung des Motivs mit größerer Tiefenwirkung ermöglicht wird.

Aufgrund des großen Erfolgs der GR IIIx, wird jetzt die Kamera in einer besonderen Urban Edition als Special Limited Kit vorgestellt.

Das Gehäuse in einem grauen Metallic Finish mit einem dunkelblauen Objektivring geben die Farben der Großstadt wieder. Sie sind inspiriert durch den grauen Asphalt und durch die Neonlichter, die sich auf den regennassen Straßen spiegeln.

Zum Special Limited Kit gehören ein Lederhandriemen, mit einer Applikation, die die Farbe des Objektivrings aufnimmt, sowie eine schwarze Metall-Blitzschuhabdeckung, mit der Gravur „Since 1996“.

In Anlehnung an die GR-Philosophie, wonach neue Funktionen eher für eine Weiterentwicklung der bestehenden Kamera sorgen, statt diese für neue Produkte aufzubewahren, gibt es zusammen mit der RICOH GR IIIx Urban Edition „Special Limited Kit“ neue Funktionen.

Die „Snap Distance Priority“

Bei dieser Priorität auf die Schnappschussentfernung, im Belichtungsmodus, können die Entfernung und Schärfentiefe vorgegeben werden, die dann sofort abrufbar ist, um im Panfokus Modus, ohne Verzögerung auslösen zu können. In diesem Zuge wird dann die Entfernung von 3,5 m als weiterer Fixfokuswert in den Voreinstellungen hinzugefügt.

Memory Funktion

Die Speicheroptionen für den Auslöser werden mit der neuen Firmware erweitert. So kann er jetzt auf Druck unabhängig von der Belichtungsspeicherung auch die Entfernungseinstellung speichern. Eine Funktion, die das Vorfokussieren auf ein bestimmtes Objekt ermöglicht, und trotzdem eine individuelle Belichtung ermöglicht.

Bearbeitungsfunktionen durch Druck auf das Touchdisplay

Mit der neuen Firmware kann direkt bei der Bildwiedergabe das Bearbeitungsmenü mit einem Druck auf das Touchdisplay gestartet werden. Damit wird die Bildbearbeitung nach der Aufnahme noch komfortabler.

Die RICOH GR IIIx Urban Edition „Special Limited Kit“ wird voraussichtlich ab April 2022, in einer auf 2.000 Stück weltweit limitierten Auflage, verfügbar sein. Mit erscheinen der Kamera werden die oben genannten Funktionserweiterungen auch für die aktuellen GR III und GR IIIx Modelle als Firmware update angeboten.

Für den Sommer ist die Urban Edition als Farbvariante des Standardmodells (ohne Lederriemen und Metall-Blitzschuhabdeckung) geplant.

Die Gehäusefarbe und der blaue Objektivring werden dann Erkennungszeichen für die Urban Edition sein.