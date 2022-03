Apple stellt den neuen Mac Studio und das Studio Display vor

Der Mac Studio mit dem M1 Max und dem neuen M1 Ultra bietet beispiellose Power und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten in einem unglaublich kompakten Design

Das Studio Display verfügt über einen großen 27″ 5K Retina Bildschirm, eine fortschrittliche Kamera mit Folgemodus und beeindruckendes Hi-Fi Audio

Cupertino, Kalifornien, 18. März 2022. Apple hat heute den Mac Studio und das Studio Display vorgestellt, einen völlig neuen Mac Desktop und ein Display, die Nutzer:innen alles Notwendige bieten, um sich das Studio ihrer Träume einzurichten. Der Mac Studio ist ein Durchbruch im Personal Computing und wird von dem M1 Max und dem neuen M1 Ultra angetrieben, dem weltweit leistungsstärksten Chip in einem Personal Computer. Es ist der erste Computer, der ein noch nie dagewesenes Maß an Performance, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und völlig neue Funktionen in einem unglaublich kompakten Design bietet, das nur eine Handbreit Platz auf dem Schreibtisch benötigt. Mit dem Mac Studio können Anwender:innen Aufgaben erledigen, die auf keinem anderen Desktop-PC möglich sind, wie beispielsweise das Rendern riesiger 3D Umgebungen oder die Wiedergabe von 18 Streams ProRes Video.1 Das Studio Display, die perfekte Ergänzung zum Mac Studio, lässt sich auch hervorragend mit jedem anderen Mac kombinieren. Es verfügt über ein großes 27″ 5K Retina Display, eine 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit Folgemodus und ein Hi-Fi Soundsystem mit sechs Lautsprechern mit 3D Audio. Zusammen verwandeln der Mac Studio und das Studio Display jeden Arbeitsbereich in ein kreatives Kraftwerk. Sie sind Teil der kraftvollsten und leistungsstärksten Mac Produktfamilie, die es von Apple je gegeben hat und können ab heute bestellt werden und werden ab Freitag, 18. März an Kund:innen ausgeliefert.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Mac Studio und dem Studio Display einen völlig neuen Mac Desktop und ein völlig neues Display vorzustellen“, sagt Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing von Apple. „Der Mac Studio läutet eine neue Ära für den Schreibtisch ein, mit unglaublicher Leistung durch M1 Max und M1 Ultra, einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und einem kompakten Design, das alles, was Anwender:innen benötigen, in kurzer Reichweite zur Verfügung stellt. Und das Studio Display, mit seinem atemberaubenden 5K Retina Bildschirm und der besten Kombination aus Kamera und Audio, die es je in einem Desktop Display gegeben hat, ist eine Klasse für sich.“

Mac Studio

Der Mac Studio bietet Anwender:innen, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen wollen, noch mehr Möglichkeiten — mit wegweisender Performance, einer breiten Palette an Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte und einem modularen System, mit dem sich die optimale Konfiguration zusammenstellen lässt.

Revolutionäres Desktop-PC Design, ermöglicht durch Apple Chips

Mit der Power und Effizienz der Apple Chips definiert der Mac Studio völlig neu, wie ein Hochleistungsdesktop-PC aussehen kann. Jedes Element im Inneren des Mac Studio wurde entwickelt, um die Leistung des M1 Max und M1 Ultra zu optimieren und so eine noch nie dagewesene Performance und Möglichkeiten in einem Formfaktor zu ermöglichen, der gerade einmal eine Handbreit Platz auf dem Schreibtisch benötigt.

Mit einer quadratischen Grundflächevon weniger als 20 cm bei einer Höhe von nur 9,4 cm nimmt der Mac Studio nur sehr wenig Platz ein und passt perfekt unter die meisten Displays. Der Mac Studio verfügt außerdem über ein innovatives Wärmemanagement-System, das eine außergewöhnliche Leistung möglich macht. Das einzigartige System aus doppelseitigen Lüftern, präzise platzierten Luftstromkanälen und über 4.000 Perforationen auf der Rück- und Unterseite des Gehäuses leitet die Luft durch die internen Komponenten und trägt zur Kühlung der Hochleistungs-Chips bei. Dank der Effizienz der Apple Chips bleibt der Mac Studio selbst bei höchster Arbeitsbelastung unglaublich leise.

Bahnbrechende Leistung mit dem M1 Max und dem M1 Ultra

Mit der Power des M1 Max oder des M1 Ultra bietet der Mac Studio eine außergewöhnliche CPU- und GPU-Performance, mehr gemeinsamen Arbeitsspeicher als jeder andere Mac und neue Funktionen, die kein anderer Desktop-PC erreicht. Mit dem M1 Max können Anwender:innen ihre kreativen Workflows auf ein neues Niveau heben. Für diejenigen, die noch mehr Rechenleistung benötigen, ist der M1 Ultra der nächste große Schritt in der Apple Chip-Entwicklung, der dem Mac Studio diese unglaubliche Leistung bringt. Der M1 Ultra baut auf dem M1 Max auf und verfügt über die neue UltraFusion Architektur, die die Dies von zwei M1 Max Chips miteinander verbinden und so ein SoC (System auf einem Chip) mit noch nie dagewesener Leistung und Fähigkeiten schafft, das aus 114 Milliarden Transistoren besteht – so viele wie nie zuvor auf einem Chip in einem Personal Computer.

Mac Studio mit der Power des M1 Max ermöglicht:2

Bis zu 2,5-mal schnellere CPU-Leistung als der schnellste 27″ iMac mit 10-Core Prozessor

Bis zu 50 Prozent schnellere CPU-Leistung als der Mac Pro mit einem 16-Core Xeon Prozessor

Bis zu 3,4-mal schnellere Grafikleistung als der 27″ iMac und über 3-mal schneller als der Mac Pro mit der am häufigsten verwendeten Grafikkarte

Bis zu 7,5-mal schneller als der 27″ iMac und bis zu 3,7-mal schneller als der 16-Core Mac Pro bei Videotranskodierung

Mac Studio mit der Power des M1 Ultra ermöglicht:3

Bis zu 3,8-mal schnellere CPU-Leistung als der schnellste 27″ iMac mit 10-Core Prozessor

Bis zu 90 Prozent schnellere CPU-Leistung als der Mac Pro mit 16-Core Xeon Prozessor

Bis zu 60 Prozent schnellere CPU-Leistung als der 28-Core Mac Pro

Bis zu 4,5-mal schnellere Grafikleistung als der 27″ iMac und bis zu 80 Prozent schneller als die schnellste derzeit erhältliche Grafikkarte für den Mac

Bis zu 12-mal schneller als der 27″ iMac und bis zu 5,6-mal schneller als der 28-Core Mac Pro bei Videotranskodierung

Mit seiner extrem leistungsstarken Media Engine kann der Mac Studio mit dem M1 Ultra 18 Streams 8K ProRes 422 Video wiedergeben, was kein anderer Computer weltweit schafft. Der Mac Studio sprengt auch die Grenzen des Grafikspeichers auf einem Desktop-Computer und bietet bis zu 64 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher auf Systemen mit dem M1 Max und bis zu 128 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher auf Systemen mit dem M1 Ultra. Da die leistungsstärkste Workstation-Grafikkarte, die heute erhältlich ist, nur 48 GB Videospeicher bietet, ist diese enorme Menge an Speicher für professionelle Workloads von entscheidender Bedeutung. Die SSD im Mac Studio bietet einen Durchsatz von bis zu 7,4 GB/s und eine Kapazität von bis zu 8 TB, sodass Nutzer:innen an umfangreichen Projekten mit unglaublicher Geschwindigkeit und Performance arbeiten können.4

Konnektivität in unmittelbarer Nähe

Das kompakte Design des Mac Studio bietet umfangreiche, leicht zu erreichende Anschlussmöglichkeiten. Auf der Rückseite des Mac Studio befinden sich vier Thunderbolt 4 Anschlüsse zum Verbinden von Displays und leistungsstarker Geräte, ein 10 Gbit Ethernet Anschluss, zwei USB-A Anschlüsse, ein HDMI Anschluss und eine Pro Audio-Buchse für hochohmige Kopfhörer oder externe verstärkte Lautsprecher. Zusätzlich sind WLAN 6 und Bluetooth 5.0 integriert.

Da Anwender:innen häufig Geräte anschließen und trennen, wie beispielsweise mobile Speichermedien, hat der Mac Studio für einen bequemeren Zugang auch Anschlüsse auf der Vorderseite. Es gibt zwei USB-C Anschlüsse, die beim M1 Max 10 Gbit/s USB 3 und beim M1 Ultra 40 Gbit/s Thunderbolt 4 unterstützen. Zusätzlich befindet sich ein SD Kartensteckplatz an der Vorderseite, um Fotos und Videos einfach zu importieren. Der Mac Studio bietet umfangreiche Display-Unterstützung — bis zu vier Pro Display XDRs plus einen 4K TV — und kann knapp 90 Millionen Pixel ansteuern.

Studio Display

Das komplett neue Studio Display passt perfekt zum Mac Studio und lässt sich auch mit jedem anderen Mac kombinieren. Es ist eine Klasse für sich und bietet einen wunderschönen 27″ 5K Retina Bildschirm plus ein sensationelles Kamera- und Audiosystem und liefert ein integriertes Erlebnis, das Mac Anwender:innen so schätzen.

Schlankes Aluminium-Design

Das Studio Display hat ein beeindruckendes All-Screen Design mit schmalen Rändern und einem raffiniert entwickelten Gehäuse komplett aus Aluminium, das eine Reihe fortschrittlicher Features in einem schlanken Profil unterbringt. Der integrierte Standfuß ermöglicht es Nutzer:innen, das Display um bis zu 30 Grad zu neigen. Um den Anforderungen einer Vielzahl von Arbeitsplätzen gerecht zu werden, bietet das Studio Display auch einen neigungs- und höhenverstellbaren Standfuß mit einem ausgleichenden Arm, der das Display beim Einstellen schwerelos wirken lässt. Ein VESA Mount Adapter ist ebenfalls erhältlich und unterstützt die Ausrichtung im Hoch- oder Querformat für noch mehr Flexibilität.

Eindrucksvolles 27″ 5K Retina Display

Das Studio Display verfügt über einen 27″ 5K Retina Bildschirm mit über 14,7 Millionen Pixeln. Mit einer Helligkeit von 600 Nits, großem P3 Farbraum und der Unterstützung von über einer Milliarde Farben werden Bilder mit spektakulären Details zum Leben erweckt. Die True Tone Technologie passt die Farbtemperatur des Displays automatisch an die Umgebung an und sorgt so für ein natürliches Seherlebnis. Die branchenführende Antireflex-Beschichtung sorgt für eine unglaublich geringe Reflexion und damit für mehr Komfort und bessere Lesbarkeit. Für Arbeitsbereiche mit hellen Lichtquellen, einschließlich Sonnenlicht, bietet das Studio Display eine Option mit innovativem Nanotexturglas. Das Nanotexturglas, das erstmals beim Pro Display XDR verwendet worden ist, streut das Licht, um die Blendwirkung weiter zu minimieren und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität zu liefern.

Sensationelles Kamera- und Audiosystem

Mit einem A13 Bionic Chip im Inneren liefert das Studio Display mit seinem hochentwickelten Kamera- und Audiosystem erstaunliche Erlebnisse. Das ultimative Videokonferenz-Display verfügt über eine 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera mit Folgemodus, einer Funktion, die Nutzer:innen automatisch in der Mitte des Bildes hält, wenn man sich bewegt – für noch bessere Videoanrufe.

Das Studio Display verfügt zusätzlich über einen Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit besonders geringem Rauschen für kristallklare Anrufe und Sprachaufnahmen. Außerdem verfügt es über ein Hi-Fi Soundsystem mit sechs Lautsprechern, das beste, das jemals für den Mac entwickelt worden ist und ein unglaubliches Hörerlebnis liefert. Vier Tieftöner mit Kräfteausgleich minimieren Verzerrungen und sorgen für kräftige, ausdrucksstarke Bässe, während zwei hochleistungsfähige Hochtöner für präzise Mitten und klare Höhen sorgen. Die Lautsprecher unterstützen zusätzlich 3D Audio für Musik und Video mit Dolby Atmos und sorgen so für ein wahrhaft kinoreifes Erlebnis. Zusammengefasst bietet das Studio Display die beste Kombination aus Kamera und Sound, die es je in einem Display auf dem Schreibtisch gegeben hat.

Nahtlose Konnektivität

Das Studio Display verfügt über drei USB-C Anschlüsse, die Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s liefern, um schnelles Zubehör, Speichermedien und Netzwerke direkt mit dem Display zu verbinden. Ein Thunderbolt Anschluss ermöglicht es Anwender:innen, das Studio Display und alle angeschlossenen Peripheriegeräte mit einem einzigen Kabel an ihren Mac anzuschließen. Dasselbe Kabel liefert auch 96W Strom an ein Mac Notebook, sodass das Studio Display sogar ein 14″ MacBook Pro schnell aufladen kann. Es können bis zu drei Studio Displays an ein MacBook Pro angeschlossen werden, um einen leistungsstarken Arbeitsplatz für Videoschnitt oder Animation zu schaffen.

Die neue silber-schwarze Farboption für das Magic Keyboard mit Touch ID, das Magic Trackpad und die Magic Mouse, die Kund:innen separat erwerben können, passt perfekt zum Design des Studio Displays.

Das perfekte Studio-Setup

Der Mac Studio und das Studio Display bieten Kreativprofis die Flexibilität, das Studio ihrer Träume einzurichten und ihre Kreativität auf ein neues Niveau zu bringen.

Musiker:innen und Produzent:innen können mit Hunderten von Spuren, Plug-Ins und virtuellen Instrumenten an den komplexesten Kompositionen arbeiten, die alle in Echtzeit abgespielt werden.

3D Künstler:innen können mit extremeren Geometrien arbeiten, riesige Umgebungen bearbeiten, die bisher nicht gerendert werden konnten, und komplexe Partikelsimulationen in einem Bruchteil der Zeit durchführen.

App-Entwickler:innen können neue Versionen von Code mit unglaublicher Geschwindigkeit erstellen und mehr automatisierte Integrations- und Testverfahren als je zuvor durchführen.

Fotograf:innen können Tausende von Bildern schnell und präzise sortieren, riesige Bilder mit Hunderten von Ebenen zusammensetzen und die fertigen Fotos blitzschnell zur Veröffentlichung exportieren.

Videofilmer:innen können Projekte mit mehreren Kameras und mehr 8K Videostreams als je zuvor bearbeiten, mehr Farbkorrekturen zu Projekten hinzufügen und dabei eine flüssige Wiedergabe beibehalten sowie Videos für die endgültige Bereitstellung schneller als je zuvor kodieren.

macOS Monterey

Der Mac Studio läuft unter macOS Monterey, der neuesten Version des weltweit fortschrittlichsten Desktop-Betriebssystems. Die Kombination aus macOS Monterey und den leistungsstarken neuen M1 Ultra und M1 Max bietet Nutzer:innen wegweisende Leistung, Sicherheit und Produktivität. FaceTime enthält Audio- und Videofunktionen, die Anrufe natürlicher und lebensechter machen, und SharePlay ermöglicht es Mac Anwender:innen, gemeinsame Erlebnisse über FaceTime zu teilen. Live Text und visuelles Nachschlagen sind intelligente Funktionen, die nützliche Informationen anzeigen, Safari bietet eine leistungsstarke Taborganisation mit Tabgruppen, und Kurzbefehle bringen die Leichtigkeit der Automatisierung auf den Mac. Integrationswerkzeuge wie AirPlay auf dem Mac ermöglichen es, dass Apple Geräte noch besser zusammenarbeiten, und mit der Veröffentlichung von macOS Monterey 12.3 und iPadOS 15.4 nächste Woche wird Nahtlose Steuerung es Anwender:innen leicht machen, mühelos auf Mac und iPad zu arbeiten und so eine unvergleichliche Produktivität zu erzielen5

Mac Studio, Studio Display und die Umwelt

Der Mac Studio und das Studio Display sind so konzipiert worden, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Der Mac Studio verbraucht weit weniger Energie als die Konkurrenz, um seine außergewöhnliche Leistung zu bringen. Im Laufe eines Jahres verbraucht der Mac Studio beispielsweise bis zu 1.000 Kilowattstunden weniger Energie als ein High-End Desktop-PC.6 Sowohl der Mac Studio als auch das Studio Display verwenden 100 Prozent recycelte Seltene Erden in allen Magneten und recyceltes Zinn im Lötmaterial der Hauptplatine sowie recyceltes Aluminium und Kunststoff in verschiedenen Komponenten. Beide Produkte erfüllen außerdem die hohen Standards von Apple für Energieeffizienz, sind frei von zahlreichen Schadstoffen und verwenden Holzfasern in der Verpackung, die aus recycelten Quellen oder verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen.

Apple ist bereits heute bei allen weltweiten Unternehmensaktivitäten klimaneutral und plant bis 2030 über alle Tätigkeitsbereiche des Unternehmens, die Zuliefererkette und den Produktlebenszyklus hinweg klimaneutral zu werden. Das bedeutet, dass jedes verkaufte Apple Gerät von der Komponentenherstellung, Montage, dem Transport, der Nutzung durch die Kund:innen, dem Aufladen bis hin zum Recycling und zur Materialrückgewinnung keinerlei Auswirkungen auf das Klima haben wird.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Mac Studio und das neue Studio Display können ab heute auf apple.com/de/store und in der Apple Store App bestellt werden. . Sie werden ab Freitag, 18. März an Kund:innen ausgeliefert und in ausgewählten Apple Stores und bei autorisierten Apple Händlern erhältlich sein

Der Mac Studio ist ab 2.299 Euro inkl. MwSt. und 2.070,06 Euro inkl. MwSt. für Bildungseinrichtungen erhältlich. Weitere Optionen zur Konfiguration sind unter apple.com/store. verfügbar.

Das Studio Display ist ab 1.749 Euro inkl. MwSt. und 1.574,37 Euro inkl. MwSt. für Bildungseinrichtungen erhältlich. Weitere technische Daten, darunter Nanotexturglas und eine Auswahl an Standfußoptionen unter apple.com/de/store..

Das Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock (205 Euro inkl. MwSt.), das Magic Trackpad (155 Euro inkl. MwSt.) und die Magic Mouse (109 Euro inkl. MwSt.) in der neuen silber-schwarzen Farbvariante sind unter apple.com/de/store erhältlich.

Mit Apple Trade In können Kund:innen ihren aktuellen Computer in Zahlung geben und erhalten dafür eine Gutschrift für einen neuen Mac Studio. Es gelten bestimmte Bedingungen. Diese und weitere Details unter apple.com/de/shop/trade-in