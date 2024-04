Spring Update: Skylum präsentiert Luminar Neo in neuem Look und verkündet neue Features

Berlin/ New York, 11. April 2024 – Skylum, führender Anbieter von KI-basierter Bildbearbeitungssoftwares, kündigt ein umfangreiches Update für Luminar Neo an. Im Laufe des Monats stehen den Nutzer:innen eine Reihe von innovativen Features zur Verfügung und das Bildbearbeitungsprogramm erhält einen neuen Look.

Das kommende Update verfügt über die folgenden Hauptfunktionen, welche die Fotobearbeitung vereinfachen sollen:

Twilight Enhancer : Mit einem einzigen Schieberegler kann die Atmosphäre der Morgen- und Abenddämmerung reproduziert werden und die Landschafts- und Außenaufnahmen um kreative Farbeffekte erweitert werden. Durch Anpassungen an diesem Regler kann auch das Lichtspektrum bei Sonnenaufgangsszenen betont werden.



: Mit einem einzigen Schieberegler kann die Atmosphäre der Morgen- und Abenddämmerung reproduziert werden und die Landschafts- und Außenaufnahmen um kreative Farbeffekte erweitert werden. Durch Anpassungen an diesem Regler kann auch das Lichtspektrum bei Sonnenaufgangsszenen betont werden. Water Enhancer KI: Mit diesem Werkzeug kann die Farbe des Wassers verändert werden. Außerdem können Eigenschaften, wie die Textur und Tiefe des Wassers, mit Leichtigkeit und Präzision angepasst werden.

Mit diesem Werkzeug kann die Farbe des Wassers verändert werden. Außerdem können Eigenschaften, wie die Textur und Tiefe des Wassers, mit Leichtigkeit und Präzision angepasst werden. HDR-Stapelverarbeitung: Durch die gleichzeitige Stapelverarbeitung wird der Arbeitsablauf durch eine effiziente Bearbeitung von bis zu 1000 Bildern optimiert. Dabei werden die dynamische Klammererstellung und eine Drag-and-Drop-Organisation verwendet.



Durch die gleichzeitige Stapelverarbeitung wird der Arbeitsablauf durch eine effiziente Bearbeitung von bis zu 1000 Bildern optimiert. Dabei werden die dynamische Klammererstellung und eine Drag-and-Drop-Organisation verwendet. Objektauswahl: Mit einem einzigen Klick können Masken für bestimmte Motive, Objekte und Details in Bildern erstellt werden, die eine präzise Bearbeitung und einen schnelleren Workflow ermöglichen. Die Objektauswahl macht es zudem möglich, die Bearbeitung auf eine beliebige Stelle im Foto zu konzentrieren, sei es das Aufhellen der Augen einer Person in einem Porträt oder das Hervorheben der Details eines Vogels, während er fliegt.



Mit einem einzigen Klick können Masken für bestimmte Motive, Objekte und Details in Bildern erstellt werden, die eine präzise Bearbeitung und einen schnelleren Workflow ermöglichen. Die Objektauswahl macht es zudem möglich, die Bearbeitung auf eine beliebige Stelle im Foto zu konzentrieren, sei es das Aufhellen der Augen einer Person in einem Porträt oder das Hervorheben der Details eines Vogels, während er fliegt. Luminanz-Maskierung: Mit dieser Funktion können bestimmte Bereiche eines Bildes auf der Grundlage von Helligkeitsstufen gezielt bearbeitet und so selektive Anpassungen an Lichtern, Mitteltönen und Schatten vorgenommen werden.



Mit dieser Funktion können bestimmte Bereiche eines Bildes auf der Grundlage von Helligkeitsstufen gezielt bearbeitet und so selektive Anpassungen an Lichtern, Mitteltönen und Schatten vorgenommen werden. Wartestatus: Die neuen Wartestatus-Animationen informieren die Nutzenden sichtbar über den Fortschritt beim Laden und Verarbeiten von Bildern in der App.

Neben diesen aktualisierten Funktionen überarbeitet Skylum zudem das Design von Luminar Neo, um das Erscheinungsbild an seine Vision für die Marke und die Anwendungen anzupassen. Dafür wurde unter anderem das Logo und das Produktsymbol aktualisiert, die Farbpalette erweitert und subtile stilistische Änderungen innerhalb der Luminar Neo Desktop-Anwendung vorgenommen.

Neue Kategorie Landscape vereinfacht die Bearbeitung von Landschaftsfotografien

Bei dem Spring Update wird zudem die neue Kategorie Landscape für Landschaftsfotografien eingeführt, die alle wichtigen Werkzeuge an einem Ort vereint, darunter bekannte Funktionen wie Sky KI und Atmosphere. Fotografierende verfügen damit über eine umfassende Auswahl an Funktionen für die kreative Bearbeitung von Landschaftsszenen.

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen Funktionen und das neue Design sind mit dem nächsten Produktupdate am 25. April für alle Luminar Neo-Kund:innen kostenlos verfügbar. Lediglich die neue Funktion der HDR-Stapelverarbeitung wird nur den Besitzer:innenn der HDR Merge Extension zur Verfügung stehen. ​