Rollei präsentiert optischen Spotvorsatz für Candela 60 & 100 Bi-Color

Vielfalt in der Lichtgestaltung für kompakte Candela-Modelle

Norderstedt, 18.04.2024. Die LED-Dauerlicht-Serie Candela von Rollei steht für maximale Flexibilität in kompakten Gehäusen. Damit Nutzer der Candela-Dauerlichter noch mehr kreative Freiheit genießen können, stellt der Foto- und Videozubehör-Experte den optischen Spotvorsatz für Candela 60/100 vor. Ein spannendes Zubehörteil, das neue Perspektiven in der Fotografie und Videografie eröffnen kann.

Der optische Spotvorsatz für Candela 60/100 zeichnet sich durch seine maximale Kompatibilität aus. Er wurde sorgfältig entworfen, um nahtlos mit den Candela-Lichtern 60 Bi-Color und 100 Bi-Color zu funktionieren. Diese Kompatibilität gewährleistet eine einfache Installation und eine zuverlässige Performance bei jedem Einsatz, sodass man sich voll und ganz auf das Erschaffen herausragender Bilder und Videos konzentrieren kann.

Das umfangreiche Zubehörset des optischen Spotvorsatzes umfasst 29 verschiedene Schablonen für kreative Lichteffekte, die eine Vielzahl von Ausdrucksmöglichkeiten bieten und es ermöglichen, die Atmosphäre von Aufnahmen nach Belieben zu gestalten. So kann man mit den beiliegenden Schablonen beispielsweise Schatten von Pflanzen imitieren oder geometrische Formen, wie starke Linien in den Hintergrund zaubern.

Dank der integrierten 6-Blatt-Blende ermöglicht der optische Spotvorsatz eine präzise Fokussierung des Lichts, was zu Bildern mit tiefem Kontrast und atemberaubender Klarheit führt. Dank der speziellen Linse mit 20°-Abstrahlwinkel konzentriert sich das Licht effizient und erhöht seine Intensität, wodurch Bilder in neuem Glanz erstrahlen. Die außergewöhnliche Helligkeitssteigerung ist besonders nützlich in Situationen, in denen feine Details hervorgehoben werden sollen oder in schwach beleuchteten Umgebungen gearbeitet werden muss.

Weitere technische Daten können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Der optische Spotvorsatz für Candela 60/100 ist ab sofort für 299 Euro (UVP) unter www.rollei.de/spotvorsatz-candela im Rollei-Onlineshop verfügbar.