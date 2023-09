Rollei präsentiert Candela: Vier kompakte, leistungsstarke LED-Dauerlichter

Duale Stromversorgung, Bowens-Anschluss und App-Steuerung inklusive

Norderstedt, 20.09.2023. Unter dem Motto „Take your light anywhere“ präsentiert der Fotozubehör-Experte Rollei mit großer Begeisterung seine brandneue LED-Dauerlicht-Serie Candela. Diese Serie besteht aus vier Modellen und setzt neue Maßstäbe in der Welt der professionellen Foto- und Videobeleuchtung. Sie wurde entwickelt, um die höchsten Anforderungen von Fotografen, Videografen und Content Creatorn in Bezug auf Kompaktheit, Leistung und Flexibilität zu erfüllen.

Alle vier Modelle der Candela-Serie setzen auf die innovative COB-Technologie (Chip on Board), die eine hohe Lichtleistung und gleichmäßige Ausleuchtung in einem kompakten Design ermöglicht. Dies macht sie ideal für energieeffiziente und platzsparende Beleuchtungslösungen in verschiedenen Anwendungen. Widerspiegeln tut sich das auch im ultrakompakten und leichten Design der neuen Modelle, mit Gewichten zwischen lediglich 550 Gramm und 2,7 Kilogramm.

Das kleinste Modell, das Candela 60 Bi-Color (99 Euro; UVP 169,99 Euro), verfügt über 60 Watt Leistung und beeindruckt mit seinen kompakten Abmessungen von nur 14 x 8 x 9 Zentimetern – handflächengroß. Das größere Candela 100 Bi-Color (149 Euro; UVP 229,99 Euro) mit 100 Watt Leistung ist ebenfalls leichtgewichtig mit nur 800 Gramm. Für mehr Leistung stehen die größeren Modelle zur Verfügung, das Candela 220 Bi-Color (299 Euro; UVP 349,99 Euro) mit 220 Watt Leistung und das Candela 330 Bi-Color (499 Euro; UVP 599,99 Euro) mit 330 Watt Leistung. Alle Modelle bieten eine variable Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin sowie eine stufenlose Helligkeitsregulierung von 0 bis 100 Prozent für maximale Flexibilität bei der Ausleuchtung.

Die Candela-Serie bietet auch eine duale Stromversorgungsoption. Falls kein Netzkabelanschluss verfügbar ist, können V-Mount- oder NP-F-Akkus mit entsprechenden Adaptern (ab 29,99 Euro UVP) verwendet werden. Das Candela 60 Bi-Color bietet zusätzlich die Möglichkeit zur Verwendung von PD-Powerbanks und ist somit noch flexibler für unterwegs.

Die Modelle der Candela-Serie lassen sich problemlos miteinander kombinieren, um verschiedene Lichtquellen oder höhere Leistungen zu erzielen. Candela-Lichter mit gleicher Leistung oder in gleicher Größenordnung (Candela 60 Bi-Color mit Candela 100 Bi-Color und Candela 220 Bi-Color mit Candela 330 Bi-Color) können zudem über die Schienen an den Gehäusen miteinander verbunden werden, um beeindruckende größere Einheiten zu erstellen. Alle Modelle sind mit einem Bowens-Anschluss beziehungsweise einem entsprechenden Adapter ausgestattet, der mit den gängigsten Lichtformern kompatibel ist.

Bei Videoaufnahmen garantieren die hohen CRI-Werte von bis zu 97 und TLCI-Werte von maximal 98 äußerst natürliche und farbgetreue Aufnahmen. Die verbaute Aktivkühlung sorgt für optimale Betriebstemperaturen, selbst bei langen Aufnahmen, ohne störende Geräusche.

Die Candela-Serie bietet zudem zehn voreingestellte Lichteffekte für unzählige kreative Möglichkeiten. Verschiedene Steuermethoden, einschließlich der Kontrolleinheit auf der Geräterückseite, einer separat erhältlichen Fernbedienung (39,99 Euro UVP) und einer künftig verfügbaren kostenlosen Smartphone-App, werden unterstützt.

Die neue Candela-Serie wird durch spannendes Zubehör ergänzt, darunter eine neue Softbox, ein V-Mount-Akku (geeignet für das Handgepäck), Tragetaschen für die größeren Modelle sowie Verbindungsschienen, um Ihre kreativen Visionen und Shootings sowohl im Studio als auch im Freien zu realisieren.