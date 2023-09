Canon I: Stacked Sensor für neue Top-Modelle fertig? +++ Canon II: Kommt Hochformatgriff mit aktiver Kühlung? +++ Fujifilm: Nachfolger des XF 18-55mm F/2.8-4 in Arbeit? +++ Leica: Bekommt S3 eine spiegellose Nachfolgerin? +++ Sigma: Steht das lang erwartete 70-200 F/2.8 FE endlich vor der Tür? +++ Sony: Kommt Alpha 9 III zur Olympiade in Paris? (und mit Sensor der A1?)

Canon plant offenbar zukünftige EOS R-Kameras mit Bildsensoren in Stacked-Bauweise auszustatten. Welche Modelle das sein werden, ist bislang noch nicht aus den Gerüchteküchen gedrungen. Spekuliert wird, das auf jeden Fall das erwartete Top-Modell EOS R1 dabei sein wird. Bei einem Stacked Sensor ist der DRAM direkt auf dem Bildwandler untergebracht. Damit werden deutlich höhere Auslesezeiten erzielt als bei Sensoren in herkömmlicher Bauweise. Mit einer kurzen Read Out Time wird der Rolling Shutter-Effekt bei Videoaufnahmen und Fotos mit vollelektronischem Verschluss minimiert. Insider halten es für möglich, dass Canon zukünftig auf einen mechanischen Verschluss verzichten könnte. Die EOS R1 wird in Kürze erwartet, bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr in Paris soll sie auf jeden Fall dabei sein.

Canon könnte ähnlich wie Fujifilm eine aktive Kühlung für Kameras des EOS R-Systems bringen. Eine entsprechende Patentschrift beschreibt einen Kühler mit Ventilator, der wie ein Hochformatgriff unter das Kameragehäuse geschraubt wird.

Bei Fujifilm ist das XF 18-55mm F/2.8-4 inzwischen etwa in die Jahre gekommen. Da kommen jetzt Spekulationen auf, dass Fujifilm an einem Nachfolger arbeiten könnte. Kein Wunder, gibt es mit dem Tamron 17-70mm F/2.8 und dem Sigma 18-50mm F/2.8 inzwischen interessante Alternativen. Konkrete Hinweise, ob an Spekulationen etwas dran ist, gibt es derzeit allerdings nicht.

Leica wird die Produktion der Mittelformat-DSLR S3 einstellen. Das wurde mehreren Quellen zufolge letzte Woche auf den Feierlichkeiten anlässlich 50 Jahre Leica-Produktion in Portugal bestätigt. Stattdessen soll es eine „Hybrid“-Kamera mit großem Sensor geben. Insider spekulieren, dass diese „S4“ spiegellos sein könnte. Erwartet wird sie für Anfang 2024.

Von Sigma wird seit Jahren ein 70-200mm F/2.8 der hochwertigen Art-Serie für Sony E erwartet. Jetzt könnte es endlich so weit sein: Für Anfang Oktober plant Sigma nämlich ein Live-Streaming, dringt es aus der Gerüchteküche. Insider glauben, dass dann das heiß ersehnte Tele-Zoom vorgestellt werden könnte.

Das Sony zur Olympiade nächstes Jahr in Paris die schnellste Kamera des Sportereignisses plant, geistert schon länger durch die Gerüchteküchen. Inzwischen ist man sich dort sicher: Es wird die Alpha 9 III werden. Sogar zu den möglichen Spezifikationen wabern schon erste Vermutungen durchs Netz. Die Rede ist von 60 Bilder/s bei voller Auflösung. Die könnte einigen Insidern zufolge gut 50 Megapixel betragen, also wie bei der Alpha 1. photoscala meint: eher unwahrscheinlich. Sony wird den Abstand zum Top-Modell wahren. Aber 33 Megapixel wie bei der aktuellen Alpha 7 IV – das wäre Sony schon zuzutrauen.