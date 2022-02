Das gilt insbesondere auch bei schnellen Serienbilder. Ganz gleich, ob ich mit der Alpha 7 IV Bildserien von Hund Poldi im schnellen Lauf oder Möwen und Tauben im erratischen Flug aufgenommen habe – das anvisierte Motiv war mit ganz wenigen Ausnahmen auf jedem Foto scharf. Die Alpha 7 IV ließ sich nicht einmal aus dem Tritt bringen, wenn sich einmal ein Baumstamm oder ein Fahnenmast zwischen Motiv und Kamera geschoben hat.

Wird die Alpha 7 IV mit ihrem hochpotenten AF-System zur Action-Kamera, die etwa einer ungleich teureren Alpha 9 II das Wasser reichen kann? Alles, was dazu noch fehlt, ist eine wenigstens ordentliche Serienbildleistung.

Maximal 10 Bilder/s schafft die Alpha 7 IV laut Datenblatt. Einschränkungen bei automatischer Fokus- oder Belichtungsnachführung nennt Sony dafür nicht. Damit bleibt es bei der Leistung, die bereits die Vorgängerin brachte. Im Prinzip nicht schlecht, aber die Klassenkonkurrenz kann mehr: bis zu 20 Bilder/s sind es bei der Canon EOS R6, die Nikon Z 6 II schafft (mit einigen Einschränkungen) 14 Bilder/s.

Die höchste Serienbildrate liefert allerdings auch die Alpha 7 IV nur mit Einschränkungen. Bei 10 Bilder/s zeichnet sie Rohdaten lediglich mit verlustbehafteter Komprimierung auf. Was für mich in der Praxis noch schwerer wiegt: Nimmt die Alpha 7 IV Bildserien mit Höchsttempo auf, gibt es kein aktuelles Sucherbild. Stattdessen zeigt der Sucher die letzte Aufnahme – bei Mitziehern hängt man so bald hinterher und verliert das Motiv aus dem Sucher. Um diese Einschränkungen zu umgehen, habe ich der Alpha 7 IV in der Praxis nicht mehr als 8 Bilder/s zugemutet. Dann gibt es zwar ein Live-Bild, das allerdings von recht langen Dunkelphasen unterbrochen wird. Dass es auch besser geht, hat Sony schon vor fast fünf Jahren mit der Alpha 9 bewiesen – sie zeigt bei 20 Bilder/s ein nahtloses Live-Bild.

Zugutehalten muss man der Alpha 7 IV allerdings: Die 10 Bilder/s stehen nicht nur auf dem Papier, die Kamera schafft sie in der Praxis auch. Zumindest wenn sie mit einer sehr schnellen CFexpress-Karte bestückt ist. Dann gibt es nicht den kleinsten Einbruch in der Serienbildrate, wir haben 9,8 Bilder/s gemessen.

Wie sieht es jedoch aus, wenn man sich die hohen Ausgaben für die (noch) sehr teuren CFexpress-A-Karten sparen möchte? Dazu habe ich eine SD-Karte UHS-II in die Alpha 7 IV eingelegt, die mit einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 200 MB/s auch nicht gerade langsam ist. Aber für schnelle RAW-Serien offenbar nicht schnell genug. Bereits nach gut 80 Bilder beginnt die Alpha 7 IV zu stottern, ihr Höchsttempo erreicht sie danach nicht mehr. Unterm Strich stehen bei einer 30 Sekunden langen Messung eine Bildrate von nur 6,4 Bilder/Sekunde. Bei Aufzeichnung in JPG ist die Welt dann wieder in Ordnung, jetzt haben wir eine Serienbildrate von 9,4 Bilder/s ermittelt.

Was mir sowohl bei den stolpernden Raw-Serien wie auch bei Bildreihen in JPG aufgefallen ist: Die Alpha 7 IV hat die Daten fast vollständig weggeschrieben, sobald ich die Aufzeichnung stoppe. Offenbar ist die Kamera mit einem sehr schnellen Datenbus ausgestattet, der die Vorteile der CFexpress-A-Karten auch ausschöpfen kann. Dafür wurde offenbar beim Pufferspeicher gespart. Gar keine so schlechte Entscheidung von Sony: Auf diese Weise lässt sich die Alpha 7 IV nach dem Ende einer Bildserie sofort wieder ohne Einschränkungen bedienen – das lästige Warten, bis der Puffer geleert ist, entfällt. Für mich dann aber auch die einzige wichtige Verbesserung gegenüber der Vorgängerin, ansonsten bietet die Alpha 7 IV in Sachen Serienbildleistung kaum mehr als die Alpha 7 III.

Ein Wort zu den Videofähigkeiten der Alpha 7 IV

Wenn es um Video-Aufnahmen geht, macht die Alpha 7 IV im Vergleich zur Vorgängerin einen großen Sprung nach vorn. Zwar konnte bereits die Alpha 7 III in 4K-Auflösung filmen, allerdings ohne Crop nur mit einer bescheidenen Bildrate von 24p sowie mit einer Farbtiefe von 8 Bit. Die Alpha IV wartet mit deutlich mehr auf: 4K 30p gibt es ohne Einschränkung, im Format Super 35 (1,5x-Crop) sind sogar 4K 60p drin. Vor allem aber steigt die Farbtiefe auf 10 Bit, wodurch sich für 4K-Aufnahmen ein gesteigerter Dynamikumfang ergibt. Ganz neu hat die Alpha 7 IV zudem eine digitale „Breathing-Kompensation“ an Bord. Mit „Focus Breathing“ wird die für Filmer unangenehme Eigenschaft eines Objektivs bezeichnet, seine Brennweite (und damit den Bildausschnitt) mit der Entfernungseinstellung zu ändern. Für die digitale Kompensation des Breathings verkleinert die Alpha 7 IV den Bildausschnitt unwesentlich.

Ausprobieren konnte ich die Videofähigkeiten der Alpha 7 IV nur kurz. Dabei haben mich erneut die Fähigkeiten des AF-Systems beeindruckt. Nicht nur, dass es im Vergleich zu Foto-Aufnahmen keine Einschränkungen bei den Autofokus-Funktionen mehr gibt – insbesondere beim Motiv-Tracking und der Fokusnachführung zeigt die Alpha 7 IV auch beim Videodreh keine Schwächen.

Dass der 33-Megapixel-Sensor der Alpha 7 IV die Daten eher langsam weiterreich, zeigt sich beim Videodreh ebenfalls – da kommt es bei Motiven mit schneller Bewegung (oder flotten Kameraschwenks) zu einem ausgeprägten Rolling-Shutter-Effekt.

Und die Bildqualität?

Sony stattet die Alpha 7 IV mit einem neuen 33-Megapixel-Sensor aus, der in lichtempfindlicher BSI-Technik aufgebaut. Bei dieser Bauweise liegen die Leiterbahnen hinter der lichtempfindlichen Schicht und nicht wie üblich davor, BSI-Sensoren versprechen eine höhere High-ISO-Qualität. Sony traut der Alpha 7 IV jedenfalls eine Empfindlichkeit bis ISO 51.200 zu, im erweiterten Bereich sogar bis ISO 204.800.

Ganz neu gibt es bei der Alpha 7 IV die Möglichkeit, in HEIF statt JPEG aufzuzeichnen. HEIF kodiert Farbwerte mit 10 Bit Wortbreite, JPEG nur mit 8 Bit. Das verspricht bei kaum größeren Dateien feinere Tonwertabstufungen und entsprechend höheres Nachbearbeitungspotential. HEIF-Daten können zudem einen größeren Farbumfang und höheren Dynamikbereich aufzeichnen, HDR-fähige TV-Geräte können dies auch wiedergeben. Anspruchsvolle Fotografen haben vom neuen HEIF-Format derzeit noch nicht viel, kaum ein Bildbearbeitungsprogramm kann die Daten lesen, auch Lightroom nicht.