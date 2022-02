CP+ 2022 – wieder nur online +++ Epson blickt zurück auf R-D1-Nachfolger +++ Nikon Nordeuropa kündigt Preiserhöhung an +++ Sony wird exklusiver Ausstatter von „The Canadian Press“ +++ Vitex übernimmt Audix +++ 15. Umweltfotofestival »horizonte zingst« +++ 24. Internationale Fürstenfelder Naturfototage

Entgegen der ursprünglichen Planung findet die CP+ auch 2022 wieder nur online statt. Das hat die CIPA, Ausrichter der größten asiatischen Fotomesse, dieser Tag bekannt gegeben. Begründet wird die kurzfristige Absage der Präsenzveranstaltung mit der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus in Japan. Die im Vorfeld oder Rahmen der CP+ 2022 geplanten Produktpräsentationen werden voraussichtlich wie geplant stattfinden – nur eben online. photoscala wird Sie auf dem Laufenden halten.

Für die digitale Messsucherkamera R-D1 von Epson kam das endgültige Aus 2010, hierzulande war bereits 2007 Schluss. Jetzt wurde bekannt: Beim Ausstieg aus dem Kamerageschäft hatte Epson eine Nachfolgerin der R-D1 nahezu fertig entwickelt. Die Kamera mit Leica M-Anschluss wäre mit einem elektronischen Sucher ausgestattet gewesen, wie Epson kürzlich anlässlich eines Online-Events enthüllt hat.

Nikon Nordeuropa erhöht die Preise zum 1. April für Objektive und Kameras. Das geht aus einem jetzt bekannt gewordenen Schreiben an die „lieben Nikon-Kunden“ hervor. Als Grund nennt Nikon anhaltenden Kostensteigerungen bei zugelieferten Komponenten sowie für den Transport. Ausgenommen von der Preisanpassung sind ausgewählte neue Produkte wie die Z 9. Ob Nikon DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) ebenfalls Preiserhöhungen plant, ist derzeit nicht bekannt.

Sony wird exklusiver Ausstatter von „The Canadian Press“. Die mehr als 180 Bild-Journalisten und Kameraleute der multimedialen News-Agentur werden komplett mit Objektiven und Kameras von Sony ausgestattet, darunter vorwiegend die Modelle Alpha 1 und Alpha 9 II.

Vitec übernimmt Audix, einen US-amerikanischen Anbieter von Mikrofonen für Studio- und Live-Aufnahmen. Das Audix-Team und die Produktionsstätte in Oregon sollen zum Audio-F&E-Kompetenzzentrum von Vitec Imaging Solutions werden, die Entwicklung von Joby Mikrofonen soll dorthin verlagert werden.

Das 15. Umweltfotofestival »horizonte zingst« steht unter dem Motto „Eat It – About Food“. In den 16 Festival-Ausstellungen dreht sich (fast) alles um das Thema Ernährung. Nach zwei Jahren Pandemie geht es vom 20.5. bis 29.5.2022 wieder nach Zingst zum Fotomarkt, zu den Live- und Panel-Vorträgen sowie den Fotografie-Gesprächen am Strand.

Die 24. Internationalen Fürstenfelder Naturfototage starten am 21. April. Bis zum 24. April treffen in Fürstenfeldbruck wieder Natur- und Fotointeressierte aus dem In- und Ausland, um Vorträge, Seminare und Foto-Workshops zu besuchen oder am kostenlosen Rahmenprogramm teilzunehmen.