Rollei Candela: LED-Dauerlicht, das Maßstäbe setzt

„Take your light anywhere“ – unter diesem Motto bietet Rollei ab sofort die neue LED-Dauerlicht-Serie Candela an. Die vier Modelle sind mit neuester COB-Technologie ausgestattet und leisten zwischen 60 und 330 Watt. Fotografen, Videografen und Content Creatorn erfüllt die Bi-Color-Serie höchste Anforderungen in Bezug auf Kompaktheit, Leistung und Flexibilität. Alle vier LED-Leuchten sind ab sofort zum stark vergünstigten Einführungspreis erhältlich.