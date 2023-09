Making small moments feel big“ FUJIFILM INSTAX präsentiert die neue INSTAX Pal

Ratingen, 21. September 2023 – Die neue INSTAX Pal ist die erste ihrer Art – eine handflächengroße Digitalkamera von INSTAX. Nach dem Motto „Lasse die kleinen Momente ganz groß wirken“ ermöglicht die neue Digitalkamera es, Momente wie nie zuvor einzufangen.

Die FUJIFILM Imaging Systems GmbH & Co.KG, hat heute ihre erste handflächengroße Digitalkamera angekündigt: die Digitalkamera INSTAX PalTM. Die neueste Kamera von INSTAX ermöglicht es, die kleinen und großen Momente des Lebens einfach einzufangen und aus einer ganz neuen Perspektive zu betrachten. In Kombination mit den INSTAX Link Printern bietet die INSTAX PalTM eine aufregende und neue Möglichkeit, Sofortbilder zu erstellen.

FUJIFILM Holdings Corporation, Tokio, hat das INSTAX-Sofortbildsystem und weitere INSTAX-Produkte im Jahr 1998 eingeführt und feiert in diesem Jahr das 25-jährige Markenjubiläum. Bisher umfasste die Produktpalette Sofortbildkameras mit einer „Shoot & Print“- Funktion sowie Smartphonedrucker. Die heute angekündigte INSTAX Pal ist das erste Produkt der INSTAX-Serie, das nur eine Aufnahme-Funktion bietet.

Kompatibel mit allen INSTAX Link Printern

Die neue kompakte Digitalkamera ist so klein, dass sie in die Handfläche passt, und sendet Fotos über Bluetooth1 direkt an die INSTAX Pal App auf dem Smartphone. Mit den Printern der Link-Serie2 sowie den hybriden Sofortbildkameras INSTAX mini Evo und INSTAX mini LiPlay können die Lieblingsbilder als Sofortbilder in den drei INSTAX Formaten mini, SQUARE und WIDE ausgedruckt werden. Die INSTAX Pal erstellt auch rein digitale Sofortbilder, die vom Smartphone aus in sozialen Medien geteilt werden können.

Neue Funktionen und Möglichkeiten

Die handliche Digitalkamera ermöglicht es, mit nur einer Hand Fotos zu schießen. Das Weitwinkelobjektiv eignet sich perfekt für Gruppenfotos. Doch die aufregenden Funktionen hören hier nicht auf:

Mit der INSTAX PalTM Smartphone App3 kommt dank Fernauslö- ser-Modus auch die auslösende Person mit auf das Bild. Die App ermöglicht es, das Bild über das Smartphone zu prüfen, bevor die INSTAX Pal auslöst.

Die Funktion INSTAX Animation kombiniert mehrere digitale Sofortbilder zu einem Video, ähnlich wie ein Daumenkino.

Der L [Link]-Modus ermöglicht es Nutzenden, die INSTAX PalTM über Bluetooth mit ihrem Drucker aus der INSTAX-Link-Serie zu verbinden. Danach werden die Sofortbilder direkt nach der Aufnahme automatisch ausgedruckt – genau wie bei anderen Sofortbildkameras.

Der vielseitig verwendbare, abnehmbare Mehrzweckring kann als praktischer Tragering, als einfacher Sucher und als Kameraständer bei Aufnahmen mit Fernauslöser verwendet werden.

Zusätzlich kann ein persönlicher Ton aufgenommen und als Vor-Auslöserton der INSTAX Pal eingestellt werden. So können Be- nutzende ihrer Digitalkamera eine persönliche Note verleihen.

Die INSTAX PalTM ist in fünf Farben erhältlich: Milky White, Powder Pink, Pistachio Green, Lavender Blue und Gem Black. Zum Launch werden auch INSTAX PalTM Design Silikonhüllen in fünf Farben und ein neuer INSTAX mini Sofortbildfilm in der Ausführung Soft Lavender erhältlich sein.

Preise und Verfügbarkeit

Die INSTAX Pal Digitalkamera ist ab dem 5. Oktober 2023 in Milky White, Powder Pink, Pistachio Green und Lavender Blue für 99,99 € (UVP) und in Gem Black für 119,99 € (UVP) im Handel erhältlich. Das INSTAX Pal Design Silikonetui in den Farben Weiß, Pink, Grün und Blau ist für 14,99 € (UVP) verfügbar. Der neue INSTAX mini Sofortbildfilm in Soft Lavender ist für 10,99 € (UVP) erhältlich.

Hinweis: Die INSTAX Link Printer sind nicht im Lieferumfang der INSTAX Pal enthalten.