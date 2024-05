Schnellwechselplatte AirTag – Für maximale Sicherheit der eigenen Kameraausrüstung

Arca-Swiss kompatibel, schnelle Montage & hohe Signalreichweite

Norderstedt, 30.04.2024. In der Welt der Fotografie und Videografie sind Präzision und Sicherheit für die Ausrüstung von höchster Bedeutung. Rollei, ein renommierter Hersteller hochwertiger fotografischer Produkte, freut sich, die Einführung der neuen Schnellwechselplatte AirTag bekannt zu geben. Als nächste Generation der fotografischen Ausrüstung bietet dieses unverzichtbare Tool ein neues Level an Sicherheit für die eigene Kameraausrüstung.

Das zentrale Merkmal der Schnellwechselplatte ist das diskrete Fach für das Apple AirTag. Diese ermöglicht es Fotografen und Videografen, ihre wertvolle Ausrüstung ohne Sorgen vor Verlust oder Diebstahl überallhin mitzunehmen. Durch eine speziell gestaltete Aussparung bietet die AirTag-Schnellwechselplatte eine erweiterte Signalreichweite, um mögliche Verbindungsprobleme effektiv zu eliminieren. Sicherheit war noch nie so elegant und unkompliziert.

Auch bei der Montage wurde an alles gedacht: Die Schnellwechselplatte von Rollei wurde entwickelt, um Fotografen mehr Zeit zum Fotografieren und weniger Zeit für die Vorbereitung zu geben. Die einfache Montage dank der 1/4-Zoll-Schraube und dem integrierten Werkzeug stellt sicher, dass die Kamera mühelos und schnell an der Schnellwechselplatte befestigt werden kann, ohne dass darüber nachgedacht werden muss.

Die universelle Passform der Schnellwechselplatte gewährleistet Kompatibilität mit allen Arca-Swiss-kompatiblen Stativen und bietet so eine nahtlose Integration in eine bestehende Ausrüstung. Die Schnellwechselplatte AirTag wurde aus hochfestem Aluminium gefertigt, das aufgrund seiner Langlebigkeit und Leichtigkeit ausgewählt wurde. Dadurch bleibt die Ausrüstung geschützt, ohne an Eleganz einzubüßen. Die Kombination aus Robustheit und Stil ist ein charakteristisches Merkmal von Rollei, das die Zeit überdauert.

Weitere technische Daten können dem angehängten PDF-Dokument entnommen werden. Die neue Schnellwechselplatte AirTag ist ab sofort im Rollei-Onlineshop für 29,99 Euro (UVP: 34,99 Euro) unter www.rollei.de/schnellwechselplatte-airtag verfügbar.