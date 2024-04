DIE GEWINNER*INNEN 2024

GEWINNER*INNEN DER KATEGORIEN PROFESSIONAL, OPEN, STUDENT UND YOUTH BEKANNT GEGEBEN

Ausstellung: 19. April – 6. Mai 2024 | Somerset House, London; 11. Oktober 2024 – 19. Januar 2025 I Willy-Brandt-Haus, Berlin

Berlin, 19. April – Die World Photography Organisation hat heute im Rahmen einer besonderen Gala in London die Gesamtgewinner*innen der Sony World Photography Awards 2024 bekannt gegeben. Die Preisverleihung, die bereits zum 17. Mal stattfindet, ist ein wichtiges jährliches Ereignis, bei dem die beste Fotografie der Welt gewürdigt und die Bilder und Geschichten gefeiert werden, die im vergangenen Jahr ein weltweites Publikum begeistert hat. Die Gewinner*innen-, Finalist*innen- und Shortlist-Bilder sind ab dem 19. April in der Sony World Photography Awards 2024 Ausstellung im Somerset House in London zu sehen.

Der renommierte Titel Photographer of the Year ging an Juliette Pavy für ihre Serie Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women. Pavy gewann einen Geldpreis in Höhe von 25.000 USD, eine Reihe von Digital Imaging Geräten von Sony und die Möglichkeit, ein neues Werk bei der Sony World Photography Awards 2025 Ausstellung zu präsentieren.

Pavy wurde aus den zehn Gewinner*innen des Wettbewerbs der Kategorie Professional ausgewählt, die heute zusammen mit den zweiten und dritten Plätzen der Finalist*innen bekanntgegeben wurden. Von aktuellen Geschehnissen, die den Klimawandel und unsere Beziehung zur natürlichen Welt dokumentieren bis hin zu intimen Porträts von Personen und Gemeinschaften repräsentieren die diesjährigen Gewinner*innen und Finalist*innen des professionellen Wettbewerbs eine außergewöhnliche Bandbreite fotografischer Praktiken aus der ganzen Welt.

Bei der Preisverleihung wurde mit dem international anerkannten Fotografen Sebastião Salgado auch der diesjährige Preisträger für Outstanding Contribution to Photography geehrt. Seine unverwechselbare Schwarz-Weiß-Fotografien haben in den vergangenen fünf Jahrzehnten seiner Karriere die Fantasie der Menschen angeregt. Salgado wurde für seinen unauslöschlichen Beitrag zur Bildsprache der Fotografie ausgezeichnet.

Darüber hinaus wurden bei der Gala die Gewinner*innen des offenen Wettbewerbs, des Studierenden- und Jugendwettbewerbs sowie der*die diesjährige Gewinner*in des Nachhaltigkeitspreises ausgezeichnet. Die offene Kategorie des Wettbewerbs, die Fotograf*innen an verschiedenen Punkten ihrer Karriere herausfordert, zelebriert die Kraft eines einzelnen Bildes, während die Kategorien für Studierende und Jugendliche die Arbeit der nächsten Generation in den Mittelpunkt stellen. Der im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Nachhaltigkeitspreis dient als Plattform für Fotograf*innen, die einen positiven Wandel für unseren Planeten hervorheben.

Die Sony World Photography Awards 2024 Ausstellung ist vom 19. April bis 6. Mai 2024 im Somerset House in London zu sehen. Diese große Ausstellung, die zu den aufregendsten Fotografie-Events im Londoner Frühjahrskulturkalender gehört, zeigt über 200 Abzüge und hunderte von zusätzlichen Bildern der Gewinner*innen und der in die engere Auswahl gekommenen Fotograf*innen in digitaler Form und umfasst eine Retrospektive der Werke des diesjährigen Preisträgers von Outstanding Contribution to Photography, Sebastião Salgado.

PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women von Juliette Pavy (Frankreich) ist ein Dokumentarfilmprojekt, das die schwerwiegenden und anhaltenden Auswirkungen der unfreiwilligen Geburtenkontrollkampagne der dänischen Behörden in Grönland in den 1960er und 1970er Jahren untersucht. Die Serie untersucht die Spiralkampagnen, bei denen mehreren tausend Inuit-Frauen, manche erst zwölf Jahre alt, ohne ihre Zustimmung Intrauterinpessare implantiert wurden. Das Projekt zeichnet die Ursprünge des Regierungsprogramms bis zum heutigen Tag nach, einschließlich der laufenden Ermittlungen der dänischen Regierung.

Da die Perspektive der Opfer im Vordergrund steht, ist die narrative Struktur von Pavys Projekt von diesen schwierigen und wichtigen Reflexionen über das kollektive Trauma einer Gemeinschaft geprägt. Die Serie verwendet eine Vielzahl fotografischer Formate: von Aufnahmen der Stadt Nuuk und ihren klinischen Einrichtungen über Röntgenbilder und Archivfotos der betroffenen jungen Frauen bis hin zu aktuellen Porträts von Opfern und Ärzt*innen, die während und nach dem Regierungsprogramm in Grönland gearbeitet haben, und dem dänischen Parlamentarier, der die Spiralkampagnen in der Gegenwart untersucht.

Monica Allende, Vorsitzende der Jury des professionellen Wettbewerbs 2023, kommentiert das siegreiche Projekt von Juliette Pavy wie folgt: „Die Jury der Sony World Photography Awards lobte Juliette Pavy für die einfühlsame Darstellung ihrer Motive, die sie sowohl würdevoll als auch zutiefst intim einfängt und damit ihr außergewöhnliches Talent unterstreicht. Pavys Engagement für die Aufdeckung der harten Realitäten, mit denen marginalisierte Gemeinschaften konfrontiert sind, gepaart mit ihrem fesselnden erzählerischen Ansatz, hat ihr nicht nur die prestigeträchtige Anerkennung der Sony World Photography Awards eingebracht, sondern unterstreicht auch den Glauben der Jury an ihr Potenzial und die Wichtigkeit, ihre berufliche Laufbahn zu unterstützen.“

Eine Auswahl der Bilder wird Ende des Jahres 2024 auch wieder im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu sehen sein. Die feierliche Eröffnung findet am 10. Oktober 2024 statt. Interessierte können die Ausstellung dann bis 19. Januar 2025 besuchen.

GEWINNER*INNEN DER KATEGORIE PROFESSIONAL

Die Gewinner*innen des Professional Wettbewerbs, die herausragende Serien von fünf bis zehn Bilder eingereicht haben und sich durch technische Finesse und einen starken erzählerischen Ansatz auszeichnen, wurden von einer Fachjury ausgewählt.

Alle Gewinner*innen der Kategorie erhalten ein Digital Imaging Kit von Sony. Die Gewinner*innen in diesem Jahr sind:

ARCHITECTURE & DESIGN

Gewinnerin: Siobhán Doran (Irland) für ihre Serie Sala Mayor (Wohnzimmer)

Finalist*innen: 2. Platz Karol Pałka (Polen); 3. Platz Yaser Mohamad Khani (Islamische Republik Iran)

CREATIVE

Gewinnerin: Sujata Setia (Vereinigtes Königreich) für ihre Serie A Thousand Cuts

Finalist*innen: 2. Platz Mackenzie Calle (Vereinigte Staaten); 3. Platz Tine Poppe (Norwegen)

DOCUMENTARY PROJECTS

Gewinnerin: Juliette Pavy (Frankreich) für ihre Serie Spiralkampagnen: Forced Contraception and Unintended Sterilisation of Greenlandic Women

Finalist*innen: 2. Platz Brent Stirton (Südafrika); 3. Platz Davide Monteleone (Italien)

ENVIRONMENT

Gewinnerin: Mahé Elipe (Frankreich) für ihre Serie Echoes of the Hive

Finalist*innen: 2. Platz Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni (Italien); 3. Platz Maurizio Di Pietro (Italien)

LANDSCAPE

Gewinner: Eddo Hartmann (Niederlande) für seine Serie The Sacrifice Zone

Finalist*innen: 2. Platz Jim Fenwick (Vereinigtes Königreich); 3. Platz Fan Li (China)

PORTFOLIO

Gewinner: Jorge Mónaco (Argentinien) für seine Serie Portraits and Landscapes

Finalist*innen: 2. Platz Aly Hazzaa (Ägypten); 3. Platz Angelika Kollin (Estland)

PORTRAITURE

Gewinner: Valery Poshtarov (Bulgarien) für seine Serie Father and Son

Finalist*innen: 2. Platz Adali Schell (Vereinigte Staaten); 3. Platz Drew Gardner (Vereinigtes Königreich)

SPORT

Gewinner: Thomas Meurot (Frankreich) für seine Serie Kald Sòl (Kalte Sonne)

Finalist*innen: 2. Platz Angelika Jakob (Deutschland); 3. Platz Tommaso Pardini (Italien)

STILL LIFE

Gewinner: Federico Scarchilli (Italien) für seine Serie Flora

Finalist*innen: 2. Platz Peter Franck (Deutschland); 3. Platz Beth Galton (Vereinigte Staaten)

WILDLIFE & NATURE

Gewinnerin: Eva Berler (Griechenland) für ihre Serie Suspended Worlds

Finalist*innen: 2. Platz Haider Khan (Indien); 3. Platz Jasper Doest (Niederlande)

Um mehr über die diesjährigen Gewinner*innen- und Finalist*innenprojekte zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Online-Galerien der Gewinner*innen.

NACHHALTIGKEITSPREIS

Kathleen Orlinsky (Vereinigte Staaten) wurde für ihre Serie America’s First Wilderness als diesjährige Gewinnerin des Nachhaltigkeitspreises bekannt gegeben und gewann einen Geldpreis in Höhe von 5.000 USD. Orlinskys Serie zeigt die Landschaft, Tierwelt und Menschen in der Gila Wilderness im Südosten New Mexicos und untersucht die Bemühungen um den Erhalt der unberührten Natur und den Schutz der Artenvielfalt in diesem Gebiet. Orlinskys Projekt befasst sich mit der Art und Weise, wie die Menschen, die in der Wildnis leben, friedlich mit der sie umgebenden Natur koexistieren und die Erhaltung dieses Raums fördern. „Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, dass ich den Preis erhalten habe, und freue mich besonders darüber, dass ich das Bewusstsein für dringende Umwelt- und Naturschutzthemen gerade jetzt in der Klimakrise schärfen kann“, kommentiert Orlinsky ihren Gewinn.

Der Nachhaltigkeitspreis ist Teil von Creators for the Planet, einem globalen, ganzjährigen Aktionsprogramm von Creo, das in Zusammenarbeit mit der Stiftung der Vereinten Nationen und Sony Pictures entwickelt wurde und Geschichten, Menschen und Organisationen würdigt, deren Handlungen eines der umweltpolitischen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen hervorheben.

OPEN PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Der offene Wettbewerb würdigt die Kraft und Dynamik eines einzelnen Bildes. Die Gewinner*innenfotos werden aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt, eine bemerkenswerte visuelle Erzählung in Kombination mit technischer Exzellenz zu vermitteln. Liam Man (Vereinigtes Königreich), der aus den zehn Gewinner*innen der offenen Kategorie ausgewählt wurde, ist Open Photographer of the Year 2024 und erhält einen Geldpreis in Höhe von 5.000 USD, ein Digital Imaging Gerät von Sony und internationale Aufmerksamkeit. Liam Man gewann für sein Foto Moonrise Sprites over Storr, das die bekannte Felsformation des Old Man of Storr auf der schottischen Isle of Skye zeigt, beleuchtet von Drohnenlichtern und dem aufgehenden orangefarbenen Mond. Das Bild wurde spät in der Nacht während eines heftigen Schneesturms aufgenommen und hebt die weite Berglandschaft und den beeindruckenden Winterhimmel hervor.

Zu seinem Sieg sagt Man: „Jedes Jahr bewundere ich die Gewinner*innenfotos und stelle mir vor, dass meine Arbeit unter ihnen ist. Dass ich bei den Sony World Photography Awards zum Open Photographer of the Year gewählt wurde, ist ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist, und ich fühle mich zutiefst dankbar, überglücklich und absolut sprachlos!“

STUDENT PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Für den diesjährigen Studierendenwettbewerb wurden die Fotografie-Student*innen aufgefordert, eine Serie von fünf bis zehn Bildern zum Thema Heimat einzureichen, die ihre persönliche Sichtweise auf Ort, Gemeinschaft, Identität und Zugehörigkeit zum Ausdruck bringen. Kayin Luys (Belgien) von der LUCA School of Arts Sint Lukas Brüssel wurde zum Student Photographer of the Year gekürt und gewann ein Digital Imaging Kit von Sony im Wert von 30.000 Euro für seine Universität. Luys Serie Don’t Trust Pretty Girls ist ein intimes Porträt seiner Schwiegereltern, das zeigt, wie er die Familie seiner Partnerin kennengelernt hat und Teil ihrer alltäglichen Traditionen und Rituale geworden ist.

Zu seinem Gewinn sagt Luys: „Die Fotografie ist für mich ein wichtiger Weg, um meine Umgebung weiter zu erkunden. In meiner Arbeit beziehe ich mich auf die Geschichten, die mir anvertraut werden, und lasse mich von ihnen inspirieren. Ich bin gerührt und fühle mich geehrt, dass diese großen und kleinen Geschichten durch die Sony World Photography Awards ein breiteres Publikum erreichen und weitere Anerkennung erfahren.“

YOUTH PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

In diesem Jahr waren die Teilnehmer*innen des Jugendwettbewerbs aufgefordert, sich mit dem Thema Through Your Eyes auseinanderzusetzen und ihr einzigartiges Verständnis der Welt um sie herum zu vermitteln. Daniel Murray (Vereinigtes Königreich, 15 Jahre), der aus einer Liste von zehn Fotograf*innen unter 19 Jahren ausgewählt wurde, ist der Youth Photographer of the Year und erhält ein Digital Imaging Kit von Sony sowie weltweite Aufmerksamkeit.

Murrays Foto eines einsamen Surfers an einem leeren Strand in Cornwall fängt die ruhige Atmosphäre des Endes der Sommersaison und die weitläufigen Strandlandschaften der englischen Küste ein. Durch seine weichen Farbtöne fängt das Bild das warme Licht des Spätsommers ein.

Zu seinem Sieg sagt Murray: „Ich bin sehr glücklich und stolz auf mich, denn das ist ein großer Erfolg für einen jungen Fotografen. Das motiviert mich, weiterzumachen und mich als Fotograf zu verbessern. Vielen Dank an die Sony World Photography Awards für diese Möglichkeit!“

OUTSTANDING CONTRIBUTION TO PHOTOGRAPHY

Der diesjährige Preis für Outstanding Contribution to Photography wurde dem angesehenen Fotografen Sebastião Salgado verliehen. Sebastião Salgado ist einer der erfolgreichsten Fotografen der Gegenwart und hat mit seinen bemerkenswerten Schwarz-Weiß-Kompositionen, die er in seiner mehr als 50-jährigen Karriere aufgenommen hat, internationale Anerkennung erfahren.

Mehr als 40 Bilder des Fotografen werden bei der Sony World Photography Awards Ausstellung 2024 im Somerset House zu sehen sein. Die vom Fotografen getroffene Auswahl hebt die wichtigsten Themen und Meilensteine der letzten fünf Jahrzehnte seiner Karriere hervor und umfasst Werke aus seinen ikonischen frühen Projekten wie Gold (1986) und Workers (1993) sowie neuere Arbeiten wie Genesis (2011) und Amazônia (2019).

EDGAR MARTINS | SOLO PRÄSENTATION

Neben den Arbeiten der diesjährigen Gesamt- und Kategoriegewinner*innen zeigt die Ausstellung der Sony World Photography Awards eine Solo Präsentation des Photographer of the Year 2023, Edgar Martins (Portugal).

Der gefeierte Fotograf zeigt eine Auswahl von Bildern aus seiner Serie Anton’s hand is made of Guilt. No muscle or bone. He has a Gung-ho Finger and a Grief-stricken Thumb. Aufbauend auf seinem siegenden Projekt von 2023, Our War, zeigt diese Präsentation ein Langzeitprojekt von Martins, das an den Verlust seines engen Freundes, des Fotojournalisten Anton Hammerl, erinnert, der 2011 während des libyschen Bürgerkriegs getötet wurde.

