Vorstellung des neuen Flaggschiffs OM SYSTEM OM-1 Mark II Wechselobjektivkamera – Die weltweit erste Kamera mit Live Graduiertem ND Filter

REVEALING WONDER. it’s in our NATURE.

Hamburg, 30. Januar 2024 – Die OM Digital Solutions Corporation freut sich, das neue Flaggschiffmodel OM SYSTEM OM-1 Mark II vorstellen zu können. Diese Micro-Four-Thirds-System-kompatible Wechselobjektivkamera setzt mit der weltweit ersten (1) Live GND (Graduierte ND)-Fotofunktion einen neuen globalen Standard. Diese bahnbrechende Funktion macht sich die computergestützte Fotografie zunutze, um die Wirkung eines Halb-Neutralfilters nachzubilden. Der Benutzer kann Filterstufen und -typen in Echtzeit über den EVF oder das rückseitige LCD-Display anpassen und so seine kreativen Möglichkeiten erweitern. Die OM SYSTEM OM-1 Mark II wird voraussichtlich am 15.02 2024 auf den Markt kommen und die Wunder der Natur enthüllen.

Die OM SYSTEM OM-1 Mark II ist für die härtesten Außenbedingungen (2) konzipiert und verfügt über ein spritzwasser- und staubgeschütztes Design der Klasse IP53 sowie ein robustes Gehäuse, das Temperaturen bis zu -10 °C standhält. Dieses Flaggschiff ist mit modernster Technologie ausgestattet und verfügt über eine 5-Achsen-Bildstabilisation mit bis zu 8,5 Stufen3, einen 20-Megapixel-Live-MOS-Sensor4 mit Stacked BSI und den neuesten TruePic-X-Bildprozessor, der die Entstehung eines neuen Flaggschiffs der Marke OM SYSTEM symbolisiert.

Erlebe erweiterte Bildgebungsmöglichkeiten jenseits der traditionellen Sensorgrenzen mit den Funktionen 50M High Res Shot aus der Hand und 80M High Res Shot mit Stativ , die das Rauschen bei RAW-Aufnahmen reduzieren und gleichzeitig eine außergewöhnliche Klarheit liefern. Der fortschrittliche AWB-Algorithmus der OM-1 Mark II sorgt für eine präzise Farbwiedergabe, die sich nahtlos an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpasst und so in jedem Bild exakte Farbtöne liefert.

OM-1 Mark II

HAUPTMERKMALE

Die weltweit erste Live-GND-Aufnahmefunktion

Erweiterte AF-Leistung

Verbesserte KI-Erkennungs-AF

Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahmen ohne Blackout-Unterbrechungen

Hochgeschwindigkeits-EVF

Wetterfeste Leistung der Klasse IP53

Leistungsstarke IS

Gewicht: etwa 511 g (nur Gehäuse)

Verfügbarkeit: 15.02.2024

Preis

Body: 2399,00 €

12-40mm II Pro Kit: 2999,00 €

Der KI-Erkennungs-AF, der mithilfe von Deep-Learning-Technologien entwickelt wurde, erkennt ein breites Spektrum von Motiven, darunter Vögel, Tiere, Autos und mehr. Inzwischen erkennt er auch Personen und verbessert den Autofokus für außergewöhnliche Klarheit, selbst unter den schwierigsten Bedingungen.

Der erweiterte Speicher der OM-1 Mark II ermöglicht eine höhere Anzahl von Serienaufnahmen und verbessert so die Leistung bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Mit Pro-Aufnahme können Benutzer flüchtige Momente mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde während der AF/AE-Sperre und etwa 50 Bildern pro Sekunde während dem AF/AE-Tracking festhalten.

Von verbesserten Griffflächen bis hin zur Unterstützung für vertikale Videos bietet die OM-1 Mark II Komfort und Service für den Benutzer. Darüber hinaus unterstützt sie UVC/UAC-Verbindungen zu PCs für die Verwendung von Webcams und erfüllt damit die Anforderungen an moderne Konnektivität und ein intuitives Erlebnis.

Ergänzt durch Zubehör wie den Akkuhalter HLD-10 und die drahtlose Fernbedienung RM-WR1 bietet dieses Flaggschiffmodell zusätzliche Funktionalität und Komfort. Die Bildbearbeitungssoftware OM Workspace und die Kamera-Steuerungssoftware OM Capture bieten fortschrittliche Bearbeitungsfunktionen sowie eine nahtlose Kamerasteuerung und sorgen so für ein umfassendes und raffiniertes Fotografie-Erlebnis.

Preis & Verfügbarkeit für die OM SYSTEM OM-1 OM-1 Mark II

Die OM-1 Mark II wird ab dem 15.02.2024 zum empfohlenen Verkaufspreis ab 2.399,00 € erhältlich sein

Detaillierte Produktspezifikationen für die OM SYSTEM OM-1 Mark II

Detaillierte Produktspezifikationen finden Sie auf der Webseite von OM SYSTEM: https://explore.omsystem.com/om-1-mark-ii

In dieser Veröffentlichung genannte Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen.

OM SYSTEM OM-1 Mark II Merkmale & technische Details

Hochwertige Bilder dank eines Live-MOS-Sensors mit Stacked BSI und eines TruePic-X-Bildprozessors

Die OM SYSTEM OM-1 Mark II ist mit einem hochmodernen 20-Megapixel-Live-MOS-Sensor mit Stacked BSI und dem fortschrittlichen TruePic-X-Bildprozessor ausgestattet. Dieses dynamische Duo liefert in Verbindung mit den renommierten hochauflösenden M.ZUIKO DIGITAL Objektiven die beste Bildqualität, die je von einer OM SYSTEM Kamera produziert wurde. Ein verbesserter AWB-Algorithmus sorgt für eine lebendige Farbwiedergabe, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen wie Mischlicht, und gewährleistet präzise Farbtöne bei einer Vielzahl von Lichtquellen für beeindruckende Fotos.

Darüber hinaus verfügt die OM-1 Mark II über einen leistungsstarken kamerainternen 5-Achsen-Bildstabilisator, der die Kompensation um bis zu 8,5 Stufen verbessert, sowie über eine 5-Achsen-Sync-Bildstabilisation (5), die die Möglichkeiten für Aufnahmen aus der Hand erweitert, indem sie dem Benutzer ermöglicht, ruhige Aufnahmen zu machen und gleichzeitig beweglich zu bleiben.

Das weltweit erste (1) System, das es dem Benutzer ermöglicht, den Effekt des Halb-Neutralfilters zu steuern und gleichzeitig die GND-Stufen und die entsprechenden Typen zu prüfen

Vorstellung der weltweit ersten Live GND (Graduierter ND)-Aufnahmefunktion, einer bahnbrechenden Technologie, die mithilfe von computergestützter Fotografie die Effekte eines Halb-Neutralfilters nachbildet und Helligkeit wie Dunkelheit im Bild präzise steuert, um ein beeindruckendes Ergebnis zu erzielen. Bei Live-GND-Aufnahmen kann der Benutzer die Filterstufen (GND2, GND4 oder GND8) und -typen (weich, mittel oder hart) in Echtzeit über den EVF oder das hintere LCD einstellen. Dieser innovative Ansatz ermöglicht eine präzise Anpassung der Position und des Winkels des Effekts, sodass Fotografen mühelos die von ihnen gewünschten Bilder erstellen können. Ohne dass physische Filter am Objektiv angebracht werden müssen, ermöglicht diese Funktion Fotografen die Nutzung von Halb-Neutralfilter-Effekten, selbst mit Objektiven ohne Filtergewinde, was die kreative Ausdrucksmöglichkeit in Genres wie der Landschaftsfotografie erheblich erweitert. Mit der OM-1 Mark II wird der Maximalwert für die Stufenzahl bei der beliebten Live-ND-Aufnahme auf ND128 angehoben, sodass die Kamera auch Szenarien bewältigen kann, die größere Stufenzahlen erfordern.

Die OM-1 Mark II bietet leistungsstarke Funktionen wie etwa die 50 MP hochauflösende Aufnahme aus der Hand und die etwa 80 MP hochauflösende Aufnahme mit Stativ. Diese Funktionen erzeugen hochauflösende Bilder, die die Sensorgrenzen überschreiten, indem sie mehrere Bilder zusammenführen und das Rauschen um fast zwei ISO-Empfindlichkeitsstufen reduzieren. Sie ermöglichen RAW-Aufnahmen mit 14 Bit für beeindruckende hochauflösende Aufnahmen. Ergänzt werden diese Merkmale durch praktische computergestützte Fotografie-Funktionen wie Live Composite, bei dem aufgehellte Bereiche selektiv beleuchtet werden, und Focus Stacking, bei dem die Schärfentiefe für eine präzise Fokussierung des Motivs und der Schärfentiefe gesteuert wird.

Erweiterter KI-Erkennungs-AF jetzt auch mit Personenerkennung

Der mithilfe von Deep-Learning-Technologien entwickelte KI-Erkennungs-AF kann eine Vielzahl von Objekten erkennen, darunter Personen, Rennwagen, Motorräder, Flugzeuge, Hubschrauber, Züge, Vögel und gewöhnliche Tiere wie Hunde und Katzen. Diese Integration erweitert nahtlos den bewährten Gesichtserkennung / Augenerkennungs-AF und verbessert die Autofokus-Funktionen erheblich. Sie zeichnet sich durch eine hohe Genauigkeit bei der Identifizierung von Personen aus, selbst wenn diese im Profil stehen, wegschauen oder durch verdeckte Gesichtszüge nicht erkennbar sind.

Der KI-Erkennungs-AF nutzt die schnelle Rechenleistung des TruePic-X-Bildprozessors und ermöglicht eine sofortige Erkennung von Motivbewegungen in Echtzeit. Er verfolgt Motive innerhalb des Bildes genau und stellt sicher, dass sie ohne Verlust scharf bleiben. Zudem kann er auch komplizierte Details wie Fahrerhelme oder die Augen von Vögeln und anderen Tieren verfolgen, was bei menschlicher Bedienung nicht möglich ist. Die Kamera kann bis zu acht Motive erkennen und verfolgen, sodass der Benutzer sein bevorzugtes Ziel für

die Erstellung überzeugender Bilder flexibel auswählen kann.

Die Benutzerfreundlichkeit wurde verbessert und ermöglicht eine einfache Konfiguration der Motiverkennungseinstellungen über die Monitor-Funktionsanzeige. Diese optimierte Funktion ermöglicht stressfreie Aufnahmen und gibt dem Benutzer eine bessere Kontrolle über seine fotografischen Bemühungen.

Die erweiterte Speicherkapazität ermöglicht eine erheblich größere Anzahl von Serienaufnahmen, was zu einer verbesserten Leistung bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen führt.

Die OM-1 Mark II verfügt über die Pro-Aufnahme-Funktion, die die Aufnahme bei halbem Drücken des Auslösers (1. Auslöser) startet und ab dem Moment, in dem der Auslöser ganz gedrückt wird (2. Auslöser), die vorherigen Bilder aufnimmt und speichert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Benutzer keine flüchtigen Momente aufgrund der menschlichen Reaktionszeit verpassen. Sie ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde während der AF/AE-Sperre und etwa 50 Bildern pro Sekunde während des AF/AE-Trackings und gewährleistet so die Aufnahme von sich schnell bewegenden Motiven.

Ausgestattet mit einem erweiterten Pufferspeicher ermöglicht die OM SYSTEM OM-1 Mark II im Pro-Aufnahme-Modus die nachträgliche Aufnahme von ca. 99 Bildern – eine Steigerung gegenüber den 70 Bildern des Vorgängers OM-1. Bei Serienaufnahmen kann die OM-1 Mark II etwa 219 Bilder im JPEG-Format bzw. 213 Bilder im RAW-Format mit etwa 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Das ist eine deutliche Verbesserung der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen im Vergleich zu den etwa 92 Bildern pro Aufnahme der OM-1.

Staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP53 für Aufnahmen in schwierigen Umgebungen, begleitet von einem zuverlässigen Staubreduktionssystem

Die OM SYSTEM OM-1 Mark II verfügt über strategische Dichtungen an den entsprechenden Stellen des robusten, leichten Gehäuses aus einer Magnesiumlegierung und ist damit staub- und spritzwassergeschützt gemäß IP53. Diese Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch unter rauen Bedingungen. Sie funktioniert auch bei Temperaturen von bis zu -10 °C und ermöglicht Aufnahmen in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Der Sucher besteht aus einem organischen EL (OLED) mit 5,76 Millionen Punkten und bietet eine hohe Auflösung sowie eine gut erkennbare Suchervergrößerung von 0,83x, eine minimale Anzeigeverzögerung von 0,005 Sekunden6 und einer Bildwechselfrequenz von 120 Bildern pro Sekunde. Dadurch wird eine Klarheit erreicht, die der eines optischen Suchers ähnelt, und der Benutzer kann das Motiv auch bei schlechten Lichtverhältnissen betrachten und eine Vorschau des Bildes ansehen, bevor er den Auslöser betätigt – dies als charakteristische Vorteile elektronischer Sucher. Darüber hinaus verfügt er über eine Anti-Beschlag- Beschichtung, die die Bildung von Beschlag verhindert und ein klares Sichtfeld gewährleistet, selbst bei Aufnahmen in regnerischen Umgebungen.

Die OM-1 Mark II verfügt über ein zuverlässiges Staubreduzierungssystem, das die Ansammlung von Staubpartikeln auf der Bildsensorenoberfläche verhindert, sei es von internen Komponenten oder beim Objektivwechsel. Dieses robuste System reduziert das Vorhandensein von Staub und Ablagerungen in den aufgenommenen Bildern drastisch und trägt so zur dauerhaften Zuverlässigkeit des Systems bei.

Andere Merkmale

Verbesserte Bedienbarkeit des Menüs auf der rechten Seite durch Zuweisung der Löschentaste als Menü-Kurzwahl, was besonders bei Verwendung eines Teleobjektivs von Vorteil ist.

Die Einstellungen für das AF/AE-Tracking bei Hochgeschwindigkeits-Serienaufnahmen (SH2) umfassen jetzt Optionen für 12,5 Bilder pro Sekunde und 16,7 Bilder pro Sekunde.

Bei Serienaufnahmen mit 25 Bildern pro Sekunde oder weniger ist die minimale Verschlusszeit auf 1/160 s festgelegt.

Verbesserte Griffigkeit auf Einstellrad-Oberflächen unter Verwendung von Elastomerverfahren.

Kompatibilität mit UVC (USB Video Class) / UAC (USB Audio Class) für den nahtlosen Anschluss an einen PC zur Verwendung als Webcam.

Bietet Unterstützung für die bequeme vertikale Videoaufnahme, ideal für Social-Media-Plattformen und ähnliche Anwendungen.

Software und Anwendungen zur Unterstützung von Aufnahme- und Bearbeitungsfunktionen OM Workspace Bildbearbeitungssoftware, Version 2.3

Die aktualisierte Olympus Workspace Bildbearbeitungssoftware bietet erweiterte RAW-Datenverarbeitungs- und Bildbearbeitungsfunktionen. Wenn sie an die OM-1 Mark II angeschlossen ist, aktiviert sie die USB-RAW-Datenbearbeitungsfunktionen, die sowohl auf der Kamera als auch bei der Nachbearbeitung anwendbare Bearbeitungseinstellungen wie bei Anpassungen von Gradationskurve und Dehaze-Funktion ermöglichen.

Darüber hinaus verfügt sie über eine KI-Rauschminderungsfunktion, die speziell für die RAW-Verarbeitung entwickelt wurde,9 was zu klareren und verbesserten Bildern führt, wenn es auf RAW-Dateien angewendet wird, die mit einer unterstützten Kamera aufgenommen wurden.(10)

OM Kamera-Steuerungssoftware, Version 3.1

Diese Software dient als umfassende Kamerasteuerung für Computer, die auf die Bedürfnisse der Studiofotografie zugeschnitten ist. Sie ermöglicht eine nahtlose Bildübertragung über Wi-Fi und ist ein leistungsstarker Assistent bei Studioaufnahmen. Sie unterstützt Hochgeschwindigkeitskommunikations-Funktionen im 5-GHz-Band und ist vollständig kompatibel mit dem OM-1 Mark II Betrieb. Zudem kann die Kamera über USB mit Strom versorgt und gleichzeitig gesteuert werden.

OM Image Share Smartphone-App (OI.Share)

Diese Smartphone-App stellt eine Wi-Fi-Verbindung zur Kamera her und ermöglicht die Übertragung von Aufnahmedaten und die Fernsteuerung. Bei der OM-1 Mark II kann OI.Share zur Aktualisierung der Firmware auf dem Kameragehäuse verwendet werden und ermöglicht es dem Benutzer, die Kameraeinstellungen zu sichern und wiederherzustellen.

Separat erhältliches Zubehör

HLD-10-Power-Batteriegriff; UVP: 349,00 €

Ein robuster Batteriegriff, der gemäß IP53 staub- und spritzwassergeschützt ist, wenn er an der OM-1 Mark II angebracht wird, und die gleichen Bedienelemente sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung bietet. Bei gleichzeitiger Verwendung von zwei Lithium-Ionen-Akkus vom Typ BLX-1 in der Kamera und dem HLD-10 können etwa 950 Fotos aufgenommen werden (auf Grundlage von CIPA-Tests ermittelt). Ist der Power-Akkugriff an der OM-1 Mark II angebracht, kann ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ BLX-1 im HLD-10 für zusätzlichen Komfort geladen (7) werden.

BLX-1 Lithium-Ionen-Akku; UVP: 89,00 €

Ein BLX-1-Akku ist im Lieferumfang der OM-1 Mark II enthalten; der angegebene Preis gilt für den Einzelverkauf. Dieser Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität bietet 2.280 mAh. Er hat einen Wiederaufladezyklus von etwa 500-mal (basierend auf CIPA-Tests).

RM-WR1 Drahtlose Fernbedienung; UVP: 79,90 €

Diese kabellose Fernbedienung ist nach IP57-Klasse8 spritzwasser- und staubgeschützt und

ermöglicht in Verbindung mit der OM-1 Mark II Fernaufnahmen (innerhalb einer Reichweite von 5 m vom Kameragehäuse) in jeder Umgebung. Sie verfügt über ein energieeffizientes Design, das Bluetooth® Low Energy für die Kommunikation nutzt und Videostart- und -stoppfunktionen ermöglicht. Darüber hinaus dient dieses Zubehör als Kabelfernbedienung, wenn sie über das mitgelieferte Kabel angeschlossen wird.

(1) Bei spiegellosen Wechselobjektivkameras, ab Januar 2024. Basierend auf internen Untersuchungen von OM Digital

Solutions.

(2)Anwendbar bei Verwendung eines kompatiblen spritzwasser- und staubgeschützten Objektivs (basierend auf Objektivstandards). Nicht anwendbar während des Aufladens oder während einer HDMI-Verbindung.

(3 )Objektiv für die 8,5-stufige Bildstabilisation (nur Gehäuse): M.ZUIKO DIGITAL ED 12–40 mm F2.8 PRO II, Brennweite: f=40 mm (35-mm-entsprechende Brennweite: f=80 mm), konform mit CIPA-Standard. Die Korrektur erfolgt in zwei Achsen (yaw/pitch).

(4) Ungefähre Anzahl der effektiven Pixel: 20,4 Megapixel. Gesamtzahl der Pixel: Etwa 22,9 Megapixel.

(5) Objektiv für 5-Achsen-Sync-IS, 8,5-Stufen-Bildstabilisation: M.ZUIKO DIGITAL ED 150–400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO, Brennweite: f=150 mm (35-mm-entsprechende Brennweite: f=300 mm), Bildstabilisation bei halber Auslösung AUS, hohe Bildfolge, konform mit CIPA-Standard. Die Korrektur erfolgt in zwei Achsen (yaw/pitch).

(6) Bei Auswahl einer High-Speed-Bildfolge von 120 fps.

(7) Ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ BLX-1 kann nicht im HLD-10 geladen werden, wenn dieser nicht an einer Kamera angebracht ist.

(8) Bei kabelloser Verwendung der Kamera. Bei Verbindung per Kabel IP51.

(9) Die Spezifikationen der für den Einsatz geeigneten Computer sind begrenzt.

(10) Unterstützte Kameras: OM SYSTEM OM-1 Mark II, OM SYSTEM OM-1, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, E-M1X, OM SYSTEM OM-5, E-M5 Mark III. Zusätzliche Programme und unterstützte Daten müssen aus Kompatibilitätsgründen heruntergeladen werden.