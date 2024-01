Abmildern lassen sich die Auswirkungen hoher ISO-Werte auf die Bildqualität mit Aufnahmen im Raw-Format, die Sie sorgfältig am Rechner entrauschen. Vorteil dieser Methode: Der Raw-Konverter kann gründlicher arbeiten als die JPEG-Engine der Kamera. Zudem erlaubt es Ihnen die Software, die Einstellungen für jede ISO-Stufe und gegebenenfalls sogar jedes Motiv zu optimieren. Allerdings fällt der Gewinn an Detailfülle nicht immer beeindruckend aus, der Aufwand ist dagegen hoch.

DxO Deep Prime und Adobe Noise Reduction

Deutlich bessere Ergebnisse bei der Rauschunterdrückung in Raw-Dateien verspricht unter anderem DxO mit seiner „Deep Prime“-Technologie. Das Besondere: Deep Prime greift bereits während des sogenannten Demosaicing ein – also während der Raw-Konverter die aus dem Bayer- (oder X-Trans-) Pattern gewonnenen Daten in RGB-Werte für jedes Pixel umrechnet. Deep Prime (und die noch wirkungsvollere Ausbaustaufe Deep Prime XD) gibt es im Workflow-Programm DxO Photo Lab 7 (229 Euro) sowie im smarten Raw-Konverter PureRAW 3 (129 Euro).

Eine ähnliche Technik beherrscht seit April 2023 auch ACR, der Raw-Konverter von Adobe in Lightroom, Lightroom Classic, Bridge und Photoshop. KI-Techniken helfen bei den Verfahren von DxO und Adobe, unerwünschte Störpixel von Bildinhalten zu unterscheiden. Bei beiden Anbietern entsteht eine neue Datei, die ursprüngliche Raw-Datei bleibt jedoch erhalten. Nur PureRaw bietet die Möglichkeiten, mit dem Entrauschen noch durch das Objektiv hervorgerufene Abbildungsfehler zu korrigieren. Beiden Verfahren gleich ist hingegen, dass sie zeit- und rechenintensiv sind. Der Mac M1 Ultra in der Redaktion von photoscala benötigt in Lightroom etwa zehn Sekunden, um eine 24 Megapixel-Datei zu entrauschen. PureRaw 3 von DxO genehmigt sich zwei, drei Sekunden mehr.

Klar im Vorteil: KI-gestützte Rauschminderung

Das Entrauschen bereits beim Demosaicing einer Raw-Datei bietet klar die bessere Bildqualität gegenüber fertigen JPG-Dateien direkt aus der Kamera. Doch lohnt sich der Aufwand im Vergleich zur herkömmlichen nicht-destruktiven Rauschreduktion in Lightroom? Und natürlich wollten wir auch wissen: Wer liefert das bessere Ergebnis ab – Adobe oder DxO?

Der Goldene Saal im Stockholm Stadshuset ist mit einem einzigartigen Goldmosaik geschmückt. Die spärliche Beleuchtung dort trieb die Empfindlichkeit an der Alpha 6700 (Pixelpitch: 3,8 µm) auf sehr hohe ISO 12.800 hoch. Gegenüber der herkömmlichen Rauschreduzierung in Lightroom bringt das Entrauschen beim Demosaicing klar Vorteile: