Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Think Tank in Deutschland und Österreich, stellt die brandneue Think Tank PressPass Reihe, den Think Tank Backlight Sprint und die V2-Versionen der sehr beliebten Think Tank Mirrorless Mover Reihe vor.

Think Tank BackLight Sprint

Die Think Tank Backlight Serie wurde speziell für Outdoor-Fotografen entwickelt, die ihre Ausrüstung unter allen Bedingungen auf Expeditionen mitnehmen wollen. Der neue Backlight Sprint ist mit 15 Litern das kleinste und leichteste Modell der Serie. Weitere Größen im Backlight-Sortiment sind 18L, 26L, 36L und 45L

Der Think Tank BackLight Sprint ist ein schlanker, leichter Rucksack für Fotografen mit leichter Ausrüstung, die eine kleinere, weniger sperrige Tasche suchen. Er ist ideal für Wanderungen oder Spaziergänge geeignet. Trotz seines schlanken Profils bietet dieser 15-Liter-Rucksack Platz für ein Kameragehäuse in Standardgröße und drei Zoomobjektive. Der BackLight Sprint hat einen praktischen Zugang auf der Rückseite, kombiniert mit einer 2-Liter-Fronttasche für persönliche Gegenstände. In die beiden großen Seitentaschen passt jeweils eine Wasserflasche mit knapp einem Liter oder können zum Transport eines Stativs genutzt werden. Alle Außenstoffe des Backlight Sprint sind mit einer dauerhaften wasserabweisenden Beschichtung versehen, um eine hohe Wasserbeständigkeit zu gewährleisten und den Einsatz unter allen Bedingungen zu ermöglichen. Er ist eine großartige Ergänzung der beliebten Think Tank BackLight-Reihe von Outdoor-Rucksäcken.

Hauptmerkmale

Zugang zur Kameraausrüstung auf der Rückseite des Rucksacks, ohne dass der Rucksack abgenommen werden muss, so dass man aus dem Rucksack heraus arbeiten kann, ohne dass der Gurt schmutzig, nass, schlammig oder vereist wird.

Der Zugriff auf die Rückwand bietet auch zusätzliche Sicherheit auf Reisen, da die Kameraausrüstung hinter dem Rücken geschützt ist.

Fronttasche mit 2 Liter Fassungsvermögen für persönliche Gegenstände.

Erfüllt die meisten internationalen und US-amerikanischen Anforderungen an das Handgepäck von Fluggesellschaften.

Der gepolsterte Hüftgurt ist abnehmbar und kann individuell angepasst werden.

Hochwertige YKK RC Fuse-Reißverschlüsse für lange Haltbarkeit und Stärke.

Inklusive Regenhülle.

Erhältlich in Anthrazitgrau und Waldgrün.

Verfügbarkeit und Preise

Der neue Think Tank Backlight Sprint wird in Kürze bei den Think Tank-Händlern und in unserem Webshop erhältlich sein. Der UVP wird 159,99 Euro betragen.

Mirrorless Mover V2-Serie

Die Think Tank Mirrorless Mover V2-Serie wurde speziell für spiegellose Systeme entwickelt. Die Mirrorless Movers sind in fünf Größen und vier verschiedenen Farben erhältlich und richten sich an Fotografen aller Art. Die Mirrorless Mover V2-Serie wurde aus der beliebten Think Tank Mirrorless Mover-Serie mit vier neuen und exklusiven zweifarbigen Melange-Farben aktualisiert. Das Volumen der Vordertasche wurde vergrößert und bietet nun zusätzliche Organisationsmöglichkeiten. Im Inneren sorgen zusätzliche verstellbare Trennwände für eine individuellere Anpassung an Ihre spezielle Kameraausrüstung.

Die Think Tank Mirrorless Mover v2-Serie besteht aus sechs Modellen: dem Mirrorless Mover 5 V2, 10 V2, 20 V2, 25 V2 und 30 V2. In die kleinste passt eine kleine Kamera, wie die Fuji X100, oder ein kleines spiegelloses Gehäuse. In die größte passt ein spiegelloses Gehäuse plus 2 bis 4 Objektive, z. B. eine Nikon Z6 II mit 24-70 mm f/4 und 16-24 mm f/2,8.

Hauptmerkmale

Entwickelt, um moderne spiegellose Systeme zu tragen und zu schützen.

Abnehmbarer Schultergurt und Gurtdurchführung verwandeln die Tasche in einen Gürtelrucksack.

Vier neue Farben: Cool Grey, Coast Green, Marine Blue und Campfire Orange.

Flip-Top-Deckel mit Magnetverschluss für schnellen Zugriff auf die Ausrüstung.

Hochwertige YKK® RC-Reißverschlüsse und Metallbeschläge.

Spezielle sichere Kartensteckplätze für CFX-, CF-, SD-, XQD- oder microSD-Karten.

Inklusive Regenhülle.

Verfügbarkeit und Preise

Die neue Think Tank Mirrorless Mover V2-Reihe wird in Kürze bei den Think Tank-Händlern und in unserem Webshop erhältlich sein. Die UVPs reichen von 54,99 Euro für den Mirrorless Mover 5 V2 bis 96,99 Euro für den Mirrorless Mover 30 V2.

Think Tank PressPass Serie

Die Think Tank PressPass-Reihe besteht aus drei Taschen, die alle mithilfe von professionellen Fotojournalisten entworfen wurden. Mit PressPass gibt es fast immer eine Lösung, egal wie Sie ihn tragen möchten. Tragen Sie sie als Umhängetasche, Hüfttasche, Cross-Body-Bag oder Sling-Bag. Alle drei Modelle haben einen extrabreiten Kamerazugang, damit Sie Ihre Ausrüstung schnell und einfach ein- und auspacken können. Der gepolsterte Einsatz der Tasche kann auch komplett entfernt werden, um den Innenraum zu vergrößern. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, die Tasche auch für andere Zwecke zu verwenden.

Die Think Tank PressPass-Reihe besteht aus drei Modellen mit den folgenden Kapazitäten: PressPass 10 fasst eine Standardkamera mit einem Objektiv bis 24-70 mm f/4 plus 2-3 zusätzliche Objektive. Der PressPass 20 fasst eine Standardkamera mit einem angesetzten Objektiv von bis zu 24-70mm f/2.8 plus 2-4 zusätzliche Objektive. Die Think Tank PressPass Sling ist, wie der Name schon sagt, eine Tasche, die eine Standardkamera mit einem angesetzten Objektiv von bis zu 24-70 mm f/4 sowie 2-4 zusätzliche Objektive aufnehmen kann. Natürlich sind viele andere Konfigurationen pro Beutel möglich. Die Tasche kann z. B. als “Objektivwechsler” verwendet werden, indem nur die Objektive in die Tasche gelegt werden, während die Kamera am Riemen um den Hals getragen wird.

KEY FEATURES Presspass 10 und 20

Kann als Umhängetasche, Gürteltasche oder als Schultertasche getragen werden.

Weit zu öffnendes Hauptfach mit selbstschließenden YKK® RC Fuse-Reißverschlüssen, sodass die Vordertasche für den Zugriff auf die Ausrüstung vollständig geöffnet werden kann.

In erster Linie für den Objektivwechsel gedacht, aber auch kleinere Kameras können mit angesetztem Objektiv montiert werden.

Durch die Verwendung von doppelten Gatekeeper-Clips und Gurtbandbefestigungskombinationen lassen sich mehrere Tragevarianten realisieren.

Die untere Regenhülle bietet zusätzlichen Schutz, ist aber abnehmbar.

KEY FEATURES Presspass Sling

Getragen als Umhängetasche

Die gesamte Ausrüstung ist leicht zugänglich.

Das weit zu öffnende Hauptfach mit selbstschließenden YKK RC Fuse-Reißverschlüssen ermöglicht das vollständige Öffnen der Vordertasche für den Zugriff auf die Ausrüstung.

Vielfältige Tragemöglichkeiten durch doppelte Gatekeeper-Clips und Gurtband-Befestigungskombinationen.

Die untere Regenhülle bietet zusätzlichen Schutz, ist aber abnehmbar.

Verfügbarkeit und Preise

Die neuen Think Tank PressPass Taschen werden in Kürze bei den Think Tank Händlern und in unserem Webshop erhältlich sein. Die UVPs liegen bei 134,99 Euro für den PressPass 10, 149,99 Euro für den PressPass 20 und 124,99 Euro für den PressPass Sling.