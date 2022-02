OM SYSTEM OM-1

Die neue Systemkamera-Generation – OM is (re)born

Hamburg, 15. Februar 2022 – Vor 50 Jahren wurde die erste von Yoshihisa Maitani entwickelte OM eingeführt. Die Olympus OM-1 war die weltweit kleinste und leichteste 35-mm-SLR und sorgte mit einem einzigartigen System für Aufsehen. Bis heute begeistert das bewährte leichte und kompakte OM-Design die Fotografen. Die neue OM SYSTEM OM-1 würdigt das Erbe von Olympus und setzt zugleich Maßstäbe: In Sachen Geschwindigkeit, Bildqualität und Robustheit definiert sie den Micro Four Thirds Standard neu. In Kombination mit dem verbesserten Staub- und Spritzwasserschutz (IP53) ist die OM-1 eine Systemkamera, die einfach immer und überall Ergebnisse in Profiqualität ermöglicht.

Die OM SYSTEM OM-1 vereint modernste Komponenten und innovative digitale Technologien für die beste Bildqualität unter den Micro Four Thirds Kameras. Die Autofokus- und Serienaufnahmefunktionen heben sich von denen konventioneller Modelle deutlich ab mit bis zu 50 Bilder/Sek. inklusive AF/AE-Nachführung oder 120 Bilder/Sek. bei voller Auflösung. Digitale Bildverarbeitungsalgorithmen in der Kamerasoftware sind die Grundlage für den einfachen Einsatz von Funktionen wie Live Composite und High Res Shot, ohne spezielle Ausrüstung oder besondere Expertise

OM SYSTEM OM-1 Hauptmerkmale

Kompakte und leichte Kamera mit IP53-Staub- und Spritzwasserschutz.

Frostsicher bis -10 C

TruePic X Bildprozessor

High-Speed-Serienaufnahmen (bis zu 50 fps mit C-AF, bis zu 120 fps mit S-AF)

KI-Erkennungs-AF (Verbesserte Motiverkennung)

Cross Quad Pixel-1053- Phasenerkennungs-AF

Bildstabilisation mit einer Kompensation von bis zu 8 EV- Stufen

Stacked-CMOS-Sensor mit rückwärtiger Belichtung und Quad Pixel Bayer-Muster

Sucher mit 5,76 Mio. Bildpunkten ohne Blackout- Unterbrechungen

Verbesserte Videofunktionen (4K 60p, Full HD 240p)

Beste Bildqualität einer Micro Four Thirds Kamera

Dieses Modell überzeugt mit dem für das OM SYSTEM typischen, sowohl hochwertigen als auch kompakten und leichten Design sowie dem neuen 20- Megapixel1-Stacked-BSI-Live-MOS-Sensor. Dazu kommt der ebenfalls neue TruePic X Bildprozessor, der dreimal so schnell ist wie seine Vorgänger. Die OM SYSTEM OM-1 bietet eine hohe Bildqualität, die über das rein aufgrund der Sensorgröße zu erwartende Maß hinausgeht. Dabei profitiert die Kamera nicht nur von der hervorragenden Leistung der M.Zuiko Digital Objektive, die eine höhere Auflösung denn je ermöglicht2, sondern auch von neuen Rauschunterdrückungsverfahren. Die maximale Empfindlichkeit erhöht sich auf ISO 25600 beziehungsweise auf ISO 102400 im erweiterten Modus. Zusätzlich wurde der Dynamikbereich mithilfe modernster Bildverarbeitungstechnik weiter optimiert und so eine umfangreichere Bandbreite an Tonwerten erzielt, von den Schatten bis zu den Spitzlichtern. Die leistungsstarke OM SYSTEM Technologie bietet eine erstklassige Bildstabilisation mit einer Kompensation von bis zu 8,0 Stufen3 bei der 5- Achsen-Sync-Bildstabilisation; allein kameraseitig kompensiert die Bildstabilisation bis zu 7 Stufen (4). Der neue „Freihandassistent“ zeigt an, falls die Kamera versehentlich bewegt wird.

Digitale Bildverarbeitungsfunktionen für kreative Aufnahmen

Die OM SYSTEM OM-1 ermöglicht, wie alle OM-Kameras, Aufnahmetechniken, für die bisher eine spezielle Ausrüstung und eine Bildverarbeitung am Computer nötig waren. Dank der modernsten digitalen Bildverarbeitung sind diese als direkt verfügbare Aufnahmefunktionen in der Systemkamera integriert. Sie wurden optimiert und anwenderfreundlicher gestaltet. In Kombination mit einem der leistungsstarken M.Zuiko PRO Objektive garantiert das System so besonders ausdrucksstarke Aufnahmen in einer Vielfalt, die nur die OM SYSTEM OM-1 bieten kann.

High Res Shot

Die Verarbeitungszeit wurde deutlich verkürzt. So wird beispielsweise der besonders bei Landschaftsaufnahmen beliebte 50-MP-Handheld-High-Res Shot in ca. 5 Sekunden zusammengesetzt, ebenso wie der 80-MP-Tripod- High-Res-Shot. Die Composite Processing-Technologie reduziert das Bildrauschen um ca. 2 Stufen und sorgt so für eine erstaunlich hohe Pixelzahl. Für einen besonders hohen Bedienkomfort verfügt die Kamera über eine eigene Taste zum schnellen Wechseln zwischen normalen Aufnahmemodi und High-Res-Shots.

Live-ND

Mit Live-ND gelingen Langzeitbelichtungen ganz ohne den Einsatz eines zusätzlichen ND-Filters bis ND64 (6 Stufen, ND2 bis ND64). Bei Aktivierung der Funktion „LV-Simulation“ lassen sich die Effekte, die langen Verschlusszeiten entsprechen, vor der Aufnahme im Sucher und auf dem LCD überprüfen. So werden Langzeitbelichtungen auch mit den Ultraweitwinkelobjektiven, an denen sich kein ND-Filter anbringen lässt, möglich.

Live Composite

Bei dieser Einstellung wird die Funktion „Lighten Composite“ verwendet, um nur die helleren Bereiche zum zusammengesetzten Bild hinzuzufügen. Dadurch wird bei der Aufnahme von Langzeitbelichtungen die übliche Problematik insgesamt zu heller Bilder umgangen. Diese Funktion ist nun mit der Bildstabilisation kompatibel und kann für Freihandaufnahmen verwendet werden.

Focus Stacking

Bei dieser Funktion werden mehrere Aufnahmen gemacht und dabei jeweils der Fokus so verschoben, dass nach dem Zusammensetzen der Einzelbilder eine durchgehend scharfe Aufnahme entsteht. Durch eine kürzere Verarbeitungszeit konnte der Bedienkomfort dieser Funktion deutlich erhöht werden.

HDR-Aufnahmen

Mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung werden zu einem Bild mit großem Dynamikbereich einschließlich Spitzlichtern und Schatten zusammengesetzt.

Neu entwickelter High-Speed-Autofokus und deutlich verbesserte Serienaufnahmen mit bis zu 50 fps (5) inklusive AF/AE-Nachführung

Die Konfiguration mit einer Quadrantenfotodiode ermöglicht eine On-Chip- Phasenerkennung sowohl in vertikalen als auch in horizontalen Richtungen. Der Cross Quad Pixel-Autofokus mit 1.053 Fokuspunkten vom Typ Kreuzsensor fokussiert unterschiedlichste Motive unter Einbezug aller Pixel und im gesamten Aufnahmebereich. Die High-Speed-Rechenleistung des neuen TruePic X Prozessors und der neue AF-Algorithmus erlauben eine schnelle und präzise Fokussierung des Motivs, egal wo es sich im Bild befindet. Darüber hinaus verfügt die OM SYSTEM OM-1 über einen KI-Erkennungs-AF, der unter Verwendung von Deep-Learning-Technologie entwickelt wurde.

Motiverkennung und -Tracking sind nicht nur schneller und präziser als je zuvor, dieses Modell erkennt außerdem Rennwagen, Motorräder, Flugzeuge, Helikopter, Züge und Vögel sowie andere Tiere (Hunde und Katzen). Diese Funktion wird nicht nur beim C-AF sondern auch beim S-AF unterstützt. Bei der Gesichts-/Augenerkennung wurden Präzision, Tracking-Genauigkeit und Reaktionsschnelligkeit deutlich verbessert.

Serienaufnahmen mit voller Auflösung sind jetzt mit bis zu 50 fps ohne Blackout-Unterbrechungen inklusive AF-/AE-Tracking ebenso möglich wie Ultra-High-Speed-Serienaufnahmen mit bis zu 120 fps bei Verwendung des AF-/AE-Speichers. Und das sogar beim Einsatz von Pro Capture, einer Funktion, bei der erste Bilder bereits vor dem vollständigen Auslösen aufgenommen werden.

Kamera mit verbessertem Staub- und Spritzwasserschutz sowie elektronischem High-Speed-Sucher mit hoher Auflösung

Das leichte und robuste Kameragehäuse aus Magnesiumlegierung wurde an den entscheidenden Stellen mit Dichtungen ausgestattet, die den IP53- Standard in Sachen Staub- und Spritzwasserschutz (6) erfüllen. Die OM-1 ist außerdem bis -10 °C frostsicher. Perfekt für Aufnahmen unter widrigen Bedingungen. Der neue leistungsstarke elektronische Sucher überzeugt mit einer Auflösung von circa 5,76 Millionen Bildpunkten, einer bis zu 1,65-fachen Vergrößerung, einer Anzeigeverzögerung von nur 0,005 Sekunden7 und einer Bildwechselfrequenz von 120 fps. Er vereint alle Pluspunkte eines optischen Suchers mit den Vorteilen eines digitalen Suchers. Motiv und Belichtung lassen sich selbst in dunklen Umgebungen problemlos überprüfen. Das Menü der OM SYSTEM OM-1 wurde komplett neugestaltet. Die Struktur wurde überarbeitet und Erläuterungen vereinfacht, damit Anwender die gewünschten Funktionen intuitiv finden und auch Einsteiger alle Einstellungen problemlos anpassen können.

Anwenderfreundlichere Videofunktionen (10 Bit 4K 60p, Full HD 240p)

Dank der kompakten, leichten Bauweise und der Bildstabilisation, die ihresgleichen sucht, sind verwacklungsfreie Videoaufnahmen auch ohne Stativ möglich. Als kreative Videofunktionen stehen unter anderem 4K 60p für HD-Videos und High-Speed-Video für Full HD-Videos bei maximal 240p zur Verfügung. Die Kamera unterstützt außerdem H.264 (8 Bit), H.265 (10Bit) und Multi Frame Rate für die Aufnahme von Videoclips mit einer Länge von mehr als 30 Minuten. Neben der Ausgabe von RAW-Daten mit bis zu 12 Bit 4:4:4 an externe Geräte für die Nachbearbeitung unterstützt die OM SYSTEM OM-1 auch das Format OM-Log für mehr Freiheiten und Ausdrucksmöglichkeiten bei der Bearbeitung – dank Farbkorrekturoptionen, die Anwendern das Spiel mit Lichtern und Schatten ohne störende Über- oder Unterbelichtungen erlauben. Der neue Videobildmodus HLG (Hybrid Log Gamma) (8) eignet sich für die einfachere Aufnahme von HDR-Videos.

Weitere Merkmale

Zuverlässiges SSWF-Staubschutzsystem (Supersonic Wave Filter) vibriert mehr als 30.000-mal pro Sekunde, um Schmutz und Staub vom Bildsensor zu entfernen

Besonders langlebiger Verschluss kann problemlos 400.000-mal ausgelöst werden (gemäß internen Testbedingungen)

Versetzte Anordnung der zwei UHS-II-kompatiblen SD- Speicherkarten-Steckplätze erleichtert die Entnahme von Speichermedien

Bilder können in der Kamera bewertet werden (bis zu 5 Sterne möglich)

Mithilfe des Nachtmodus sind Motive auch in dunklen Umgebungen erkennbar

Sternenhimmel-AF macht das Fokussieren von Sternen leichter als je zuvor

Aufzeichnung von Positionsdaten mit minimalem Akkuverbrauch (Verbindung zum Smartphone)

Einzeln verwendbare AEL-Taste und AF-ON-Taste

Preis und Verfügbarkeit: OM SYSTEM OM-1

UVP: 2.199,00 € / 2.399,00 CHF

Verfügbar ab: Anfang März 2022

Separat erhältliches Zubehör

Power-Akkugriff HLD-10 (separat erhältlich)

Dieser exklusiv für die OM SYSTEM OM-1 entwickelte Power-Akkugriff bietet in senkrechter Anordnung dieselben Bedienelemente wie in waagerechter Anordnung. In Kombination mit der OM SYSTEM OM-1 werden die IP53-Anforderungen zum Staub- und Spritzwasserschutz erfüllt. Bei gleichzeitiger Verwendung von zwei Lithium-Ionen-Akkus vom Typ BLX-1 in der Kamera und dem HLD-10 können circa 1.000 Fotos aufgenommen werden (auf Grundlage von CIPA-Tests ermittelt). Ist der Power-Akkugriff an der

OM SYSTEM OM-1 angebracht, kann ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ BLX-1 im HLD-10 geladen9 werden.

UVP: 349,00 € / 399,00 CHF

Verfügbar ab: Anfang März 2022

Drahtlose Fernbedienung RM-WR1 (separat erhältlich)

Mit der staub- und spritzwassergeschützten (IP5710) Fernbedienung lassen sich in nahezu jeder Umgebung der Verschluss auslösen, der Autofokus bedienen, die Anzeige zwischen Fotos und Videos umschalten sowie bei Langzeitbelichtungen der Auslöser deaktivieren. Dabei kann die OM-1 bis zu 5 m entfernt stehen. Dank der Funktechnik Bluetooth® Low Energy ist die Fernbedienung besonders akkuschonend. Sie eignet sich auch für das Starten und Beenden von Videoaufnahmen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel wird sie im Handumdrehen zur Kabelfernbedienung und ist auch kompatibel mit der Olympus OM-D E-M1X oder der Olympus OM-D E-M1 Mark III.

UVP: 79,90 € / 89,90 CHF

Verfügbar ab: Anfang März 2022

Lithium-Ionen-Akku BLX-1 (mitgeliefert/separat erhältlich)

Es handelt sich um einen Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität von 2.280 mAh. Er kann circa 500-mal geladen werden.

UVP: 89,00 € / 99,90 CHF

Verfügbar ab: Anfang März 2022

Akkuladegerät BCX-1 (separat erhältlich) (11)

In diesem passenden Ladegerät lassen sich zwei Lithium-Ionen-Akkus vom Typ BLX-1 gleichzeitig laden. Die Akkus sind nach circa 150 Minuten vollständig geladen. Da der Akku mit dem USB Power Delivery- Standard kompatibel ist, kann er auch über eine Powerbank (Ausgangsspannung von 9 V/3 A) geladen werden.

UVP: 129,00 € / 149,00 CHF

Verfügbar ab: Anfang März 2022

(1) Anzahl der effektiven Pixel: ca. 20,4 Megapixel. Gesamtanzahl Pixel: ca. 22,9 Megapixel.

(2) Stand 15.02.2022. Im Vergleich mit OMDS Wechselobjektivsystemen. Nach eigener Recherche.

(3) Für 8,0-Stufen-Bildstabilisation verwendetes Objektiv: M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO, Brennweite: f=150 mm (35-mm-entsprechende Brennweite: f=300 mm), Bildstabilisation bei halb heruntergedrücktem Auslöser AUS, Bildfolge: High-Speed, entsprechend CIPA-Standard bei Kompensation auf zwei Achsen (Yaw/Pitch)

(4) Für rein kameraseitige 7,0-Stufen-Bildstabilisation verwendetes Objektiv: M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO, Brennweite: f=40 mm (35-mm-

entsprechende Brennweite: f=80 mm), entsprechend CIPA-Standard bei Kompensation auf zwei Achsen (Yaw/Pitch)

(5) Bei Verwendung eines kompatiblen Objektivs. Einzelheiten finden Sie auf der Produktwebsite.

(6) In Kombination mit einem staub- und spritzwassergeschützten Objektiv (gemäß spezifischen Anforderungen für Objektive). Gilt nicht während des Ladevorgangs oder bei HDMI-Verbindung.

(7) Bei Auswahl einer High-Speed-Bildfolge von 120 fps.

(8) Für die Wiedergabe von HDR-Videos wird ein HLG-kompatibler Monitor benötigt.

(9) Ein Lithium-Ionen-Akku vom Typ BLX-1 kann nicht im HLD-10 geladen werden, wenn dieser nicht an einer Kamera angebracht ist.

(10) Bei Kommunikation per Drahtlos-Verbindung. IP51 bei Kommunikation per angeschlossenem Kabel.

(11) Im Lieferumfang dieses Produkts nicht enthalten sind das USB-Netzteil F-7AC, das USB-Kabel CB-USB13 und der Lithium-Ionen-Akku BLX-1. Verwenden Sie das im Lieferumfang der OM SYSTEM OM-1 enthaltene Zubehör.

(12) Unterstützte Kameras: OM SYSTEM OM-1, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III, E-M1X, E-M5 Mark III. Zusätzliche Programme und unterstützte Daten müssen heruntergeladen werden.