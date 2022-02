Rollei präsentiert neuen vielseitig verwendbaren Makroschlitten

Präzise Makrofotografie mit kompaktem und leichtem Equipment

Norderstedt, 16.02.2022. Der Fotozubehör-Hersteller Rollei präsentiert einen Makroschlitten, der sich besonders an Makrofotografen, aber auch Videografen richtet. Das Aushängeschild des neuen Makroschlittens ist die vielseitige Einsetzbarkeit. Diese garantiert das Arca-Swiss-System, das einen Einsatz mit sämtlichen gängigen Kugelköpfen ermöglicht.

Der Makroschlitten ist robust gebaut und damit sowohl outdoor und indoor anwendbar. Bei einem geringen Eigengewicht von gerade einmal 410 Gramm und der Schienenlänge von fast 19 Zentimetern findet der Makroschlitten selbst auf Ausflügen mit leichtem Gepäck einen Platz in jedem Rucksack. Der Makroschlitten selbst überzeugt mit einer maximalen Traglast von 8 Kilogramm. Die am Schlitten angebrachten Füße lassen sich mit wenigen Handgriffen flexibel abnehmen.

Das Herzstück des Makroschlittens ist das feingängige und präzise Kurbelgewinde. Die Sensibilität lässt sich dabei so einstellen, dass beim Fokus-Stacking immer das gewünschte Ergebnis erreicht wird. So ist es ein Leichtes, den vordersten Fokuspunkt eines Objekts zu finden. Je nach Größe und Art des verwendeten Objektivs wird nun die Sensibilität des Kurbelgewindes so eingestellt, dass dieses anhand weniger Drehungen eine komplette Abdeckung durch den Fokusbereich garantiert. Mittels der späteren Zusammenrechnung (Stacking) der einzelnen Bilder durch ein Bildbearbeitungsprogramm entsteht ein Bild, das in sämtlichen Bereichen maximal scharf ist.

Weitere technische Details und Informationen können Sie dem angehängten PDF-Dokument entnehmen. Der neue Makroschlitten ist für 99,99 Euro (UVP) ab sofort im Shop unter www.rollei.de/makroschlitten erhältlich.