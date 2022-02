Mit Luminar Neo bringt Hersteller Skylum wieder Ebenen zurück. Die gab es schon einmal bei Luminar 4 und früheren Versionen. Allerdings sind Ebenen in Luminar Neo derzeit noch auf sogenannte Overlays beschränkt. Die volle Ebenen-Funktionalität will Skylum in Kürze per kostenlosem Update nachreichen.

Spürbar verbessert hat Skylum in Luminar Neo die Arbeitsgeschwindigkeit. Insbesondere beim Öffnen von Raw-Dateien läuft die Software flüssiger. Ebenfalls neu: Mit Luminar Share gibt es nun eine App, die in Luminar Neo auf dem Rechner bearbeitete Fotos automatisch aufs Smartphone spiegelt.