Hamburg, 30. Januar 2024 – Die OM Digital Solutions Corporation freut sich, das M.ZUIKO DIGITAL ED 150–600 mm F5.0–6.3 IS (Kleinbildäquivalent: 300–1200 mm) Objektiv anzukündigen, das einen neuen Höhepunkt in der Super-Telezoom-Technologie darstellt. Dieses standardkonforme Super-Telezoom-Objektiv für das Micro-Four Thirds-System ist ein Beweis für Innovation. Es bietet alleine eine Brennweite von bis zu 1200 mm (äquivalent)1 zusammen in Kombination mit dem optionalen M.ZUIKO DIGITAL 2-fach-Telekonverter MC-20 sogar bis zun 2400 mm (äquivalent)1 und setzt damit neue Maßstäbe für Vielseitigkeit und unvergleichliche Bildqualität. Dieses Objektiv, dessen Markteinführung für den 15.02.2024 geplant ist, ist in Verbindung mit der neuen OM-1 Mark II mit der 5-Achsen-Sync-Bildstabilisation kompatibel und überzeugt mit einer Bildstabilisation von bis zu 7 EV-Stufen2. Bei unabhängiger Verwendung bietet es eine Bildstabilisation von bis zu 6 EV-Stufen3 für gestochen scharfe Aufnahmen auch aus extremen Entfernungen. Um entscheidenden Momente spontan festhalten können, ist somit kein Stativ erforderlich.

Das M.ZUIKO DIGITAL ED 150–600 mm F5.0–6.3 IS-Objektiv wurde mit Blick auf Widerstandsfähigkeit entwickelt und ist gemäß zjIPX1 spritzwasser- und staubgeschützt sowie mit einer Fluorbeschichtung versehen, die es zu einem zuverlässigen Begleiter in den rauesten Umgebungen macht. Sein kompaktes, leichtes Design bietet Fotografen eine Spitzenmobilität und ermöglicht eine schnelle und wendige Manövrierfähigkeit bei der Suche nach schwer fassbaren Motiven.

Das OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL 150–600 mm F5.0–6.3 IS-Objektiv läutet ein neues Kapitel der fotografischen Spitzenleistung ein. Mit seiner unvergleichlichen Reichweite, Widerstandsfähigkeit und Leistung definiert es Grenzen neu und fängt das Außergewöhnliche ein.

Preis & Verfügbarkeit für das OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 150–600 mm F5.0–6.3 IS-Objektiv

Das M.ZUIKO DIGITAL ED 150–600 mm F5.0–6.3 IS-Objektiv wird ab dem 15. Februar 2024 zum empfohlenen Verkaufspreis von 2.699,00 € erhältlich sein

Detaillierte Produktspezifikationen für das OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 150–600 mm F5.0–6.3 IS-Objektiv

Detaillierte Produktspezifikationen finden Sie auf der Webseite von OM SYSTEM: https://explore.omsystem.com/m-zuiko-ed-150-600mm-f5-0-6-3-is

In dieser Veröffentlichung genannte Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen.

OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 150–600 mm F5.0–6.3 IS-Objektiv-Merkmale & technische Details

Ein Zoomobjektiv für Aufnahmen von bis zu 1200 mm1 bzw. bis zu 2400 mm1 in Verbindung mit dem optionalen 2-fach-Telekonverter

Das M.ZUIKO DIGITAL ED 150–600 mm F5.0–6.3 IS-Objektiv deckt allein einen Brennweitenbereich von 300 mm bis 1200 mm1 ab und ist mit dem M.ZUIKO DIGITAL 1,4-fach-Telekonverter MC-14 und dem M.ZUIKO DIGITAL 2-fach-Telekonverter MC-20 kompatibel. In Kombination mit dem MC-20 erreicht es ein beeindruckendes 600–2400-mm-Äquivalent (1). Diese Vielseitigkeit ist von unschätzbarem Wert für Super-Teleaufnahmen, insbesondere bei der Aufnahme weit entfernter Wildtiere, bei denen es schwierig ist, nah heranzukommen. Die Aufnahme von Bildern in voller Größe ohne Wegschneiden verbessert die Bildqualität erheblich. Mit seinem 4-fachen Zoombereich ermöglicht es eine flexible Bildkomposition und sorgt für klare, hochauflösende Bilder über den gesamten Zoombereich.

Bildstabilisation sowie Spritzwasser- und Staubschutz, um dem Benutzer Beweglichkeit und Leichtigkeit zu garantieren

Dieses Objektiv ist mit einem integrierten Mechanismus zur Bildstabilisation ausgestattet. In Verbindung mit einer integrierten 5-Achsen-Sync-IS-Bildstabilisation bietet es eine Stabilisation um bis zu 7 EV-Stufen2. Bei unabhängiger Verwendung bietet es eine Stabilisation um bis zu 6 EV-Stufen3. Diese Stabilität ermöglicht stabile Aufnahmen ohne Stativ, vor allem bei Super-Teleaufnahmen und schwachen Lichtbedingungen, sodass kein Stativ benötigt wird und der Benutzer sich ganz auf die Momente in der Natur konzentrieren kann.

Dank des IPX1-äquivalenten spritzwasser- und staubgeschützten Designs ist ein sorgenfreier Einsatz in regnerischen Umgebungen oder in Situationen, in denen Spritzwasser wahrscheinlich ist, gewährleistet. Das vorderste Linsenelement ist mit Fluor beschichtet, sodass Regentropfen, Staub oder Schmutz mit einem Wisch entfernt werden können, damit die Aufnahme schnell fortgesetzt werden kann.

Einfache Bedienung und Nahaufnahmefunktionen für ein komfortables Fotografie-Erlebnis

Das M.ZUIKO DIGITAL ED 150–600 mm F5.0–6.3 IS-Objektiv bietet anpassbare Zoomring-Drehmomenteinstellungen, die über den Zoom-Torque/Lock-Schalter zwischen den Modi „Smooth“ (S) und „T“ (T) eingestellt werden können, um verschiedenen Aufnahmeszenarien gerecht zu werden. Durch Aktivieren des Verriegelungsmodus (L) wird das Objektiv am Weitwinkel-Ende gesichert, um ein unbeabsichtigtes Ausfahren beim Tragen zu verhindern. Zusätzlich zur Zoomring-Bedienung unterstützt es auch die direkte Zoom-Bedienung für schnelles Zoomen. Darüber hinaus verfügt es über einen Schalter für die Fokusbegrenzung, einen Schalter für den Fokusmodus, einen IS-Schalter (Bildstabilisation) und eine L-Fn-Taste (Objektivfunktion), was den Aufnahmekomfort erhöht.

Darüber hinaus bietet es eine hervorragende Leistung bei Nahaufnahmen mit einer Naheinstellgrenze von 0,56 m im Weitwinkelbereich und 2,8 m im Telebereich. Mit einer maximalen Vergrößerung von 0,7×1 im Weitwinkelbereich und 0,39×1 im Telebereich verwandelt es sich in ein Tele-Makro-Objektiv, mit dem sich kleine Motive wie Blumen und Insekten in exquisiten Details festhalten lassen. In Kombination mit einem Telekonverter erreicht es die Leistung eines Makro-Objektivs und erweitert damit die Möglichkeiten der Aufnahmen im Freien.

Das M.ZUIKO DIGITAL ED 150–600 mm F5.0–6.3 IS-Objektiv unterstützt den Focus-Stacking-Modus4, bei dem mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Fokuspositionen zu einem einzigen Bild mit erweitertem Fokusbereich zusammengefasst werden.

(1) 35-mm-Äquivalent

(2) Gemäß CIPA-Standards; Die Bildstabilisierung wird bei der halben Auslösung deaktiviert, wenn die Korrektur auf zwei Achsen (Yaw und Pitch) erfolgt Kameragehäuse: OM-1 Mark II bei einer Objektivbrennweite von 150 mm (35-mm-Format entsprechende Brennweite: 300 mm)

(3) Gemäß CIPA-Standards; Die Bildstabilisierung wird bei der halben Auslösung deaktiviert, wenn die Korrektur auf zwei Achsen (Yaw und Pitch) erfolgt Kameragehäuse: OM-10 Mark IV bei einer Objektivbrennweite von 150 mm (35-mm-Format entsprechende Brennweite: 300 mm)

(4) Nur kompatible Modelle

