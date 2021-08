S | Sports

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS

Exklusiv für spiegellose Kameras |Kompatibel mit Vollformatkameras

Capture the magic.

Kompromisslos hohe Abbildungsqualität über den gesamten Zoombereich

Schneller und präziser Autofokus, Bildstabilisierung und individualisierbare Funktionen

Herausragende Verarbeitungsqualität, optimiert für die Fotografie im Ultra-Telebereich.

Zubehör im Lieferumfang: Köcher, Gegenlichtblende (LH1034-01), Frontcover (LC-747E), Tragegurt, Stativschelle (TS-121), Frontdeckel (LCF-95III), Rückdeckel (LCRII)

Verfügbarer Anschluss: L-Mount, Sony E-Mount

Preis: 1.399 €

Markteinführung: August 2021

Das neue SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports ist ein leistungsfähiges Ultra-Telezoom und das erste Objek4v der Sports-Reihe, das speziell für spiegellose Systeme entwickelt wurde. Dieses handliche Zoom mit vielen praktischen Funktionen revolutioniert die Art, wie Nutzer spiegelloser Kameras in der Wildlife- und Sportotografie und anderen Bereichen Motiven einfangen, deren Geschwindigkeit den Fotografen herausfordert.

Das 150–600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports ist das erste Objektiv in der SIGMA Sports-Reihe, das von Grund auf für spiegellose Vollformatkameras konstruiert worden ist. Es bietet eine herausragende Abbildungsleistung, Funktionalität und Verarbeitungsqualität, wie es für die anspruchsvolle Fotografie mit extremen Telebrennweiten erforderlich ist. Die Abbildungsqualität ist hervorragend und die optischen Komponenten sorgen auch bei den am höchsten auflösenden Sensoren für extrem scharfe Bilder. Das Objektiv zeigt im gesamten Brennweitenbereich ein attraktives Bokeh und die Abbildungsfehler sind wirksam korrigiert. Es kann mit SIGMAs 1.4-× und 2×-Telekonvertern für den L-Mount verwendet werden, wobei der Autofokus bis 1200 mm nutzbar ist. Der Autofokus ist schnell und zuverlässig, dank einer Fokussiereinheit mit einem hochpräzisen Magnetsensor, und ein optischer Bildstabilisator erweitert den Bereich verwacklungsfreier Verschlusszeiten um etwa 4 EV*. Das Objektiv ist damit den anspruchsvollsten fotografischen Aufgaben gewachsen. Sein Dual-Action-Zoom erlaubt eine so schnelle wie präzise Brennweitenverstellung durch Ziehen beziehungsweise Drehen des Zoomrings, mit seiner gegen Witterungseinflüsse abgedichteten Konstruktion ist es staub- und spritzwassergeschützt, und mit frei belegbaren Tasten können es Fotografen und Filmer an ihre Erfordernisse anpassen. Mit dem 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports, dem ersten ObjekPv der Sports-Reihe für spiegellose Systeme, holen Sie weit entfernte Motive heran, wie Sie es sich immer schon gewünscht haben.

* Ausgehend von den CIPA-Richtlinien (Getestet bei 600mm mit einem 35mm-Vollformat-Bildsensor)

1. Kompromisslos hohe Bildqualität über den gesamten Zoombereich

Das SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports stellt seine hervorragende opPsche Leistung über den gesamten Zoombereich und bei allen Blenden unter Beweis und garanPert jederzeit professionelle Resultate.

Sein optischer Aufbau aus 25 Elementen in 15 Gruppen enthält eine Reihe von Linsen aus speziellen, hoch- leistungsfähigen Glassorten, die für eine wirksame Korrektur aller Abbildungsfehler sorgen. Dies trägt zu einer hohen Auflösung und klaren Detailzeichnung bei – nicht nur am langen Ende des Zoombereichs, also bei 600 mm, wo die opPsche Leistung eines Ultra-Telezooms am kritischsten ist, sondern kompromisslos über alle Brennweiten hinweg. Bei der Entwicklung des Objektivs wurde das Augenmerk auch über die Abbildungseigenschafen im Unschärfebereich gelegt. Mit einer langen Brennweite rafft das SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports die Perspektive und stellt scharf abgebildete Motive vor einem unscharfen Hintergrund mit einem angenehmen Bokeh frei.

Dank Verbesserungen der optischen und mechanischen Konstruktion und umfangreichen Tests auf Basis eines Simulationsmodells ist dieses Objektiv weitgehend frei von internen Reflexionen, die sich in Geisterbilder und Lens Flare zeigen könnten. Daher entstehen selbst in Gegenlichtsituationen scharfe und kontrastreiche Bilder.

Bei der kürzesten Brennweite von 150 mm liegt die Naheinstellgrenze bei nur 58 cm und der maximale Abbildungsmaßstab erreicht 1:2,9. Für die L-Mount-Version des Objektivs gibt es zwei speziell daran angepasste Telekonverter, die die Brennweite bis auf 1200 mm verlängern, wobei der Autofokus nutzbar bleibt. Das neue Ultra-Telezoom eignet sich damit für ein breites Spektrum von Aufgaben und gibt Ihnen alle Freiheiten, Ihre Fotos zu gestalten.

Herausragende Verarbeitungsqualität, optimiert für die Fotografie im Ultra-Telebereich

Das 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports verbindet den für die SIGMA-Sports-Reihe typischen Verarbeitungsstandard mit einer leichten Handhabbarkeit in allen Einsatzbereichen eines Ultra-Telezooms.

Eine witterungsgeschützte Konstruktion mit Dichtungen an den kritischen Stellen verhindert, dass Wasser oder Staub eindringen können. Die Frontlinse ist zusätzlich mit einer wasser- und fettabweisenden Beschichtung geschützt. Sie können das Objektiv daher bedenkenlos auch unter rauen Umweltbedingungen einsetzen.

Durch Schieben und Ziehen des griffigen Dual-Action-Zoomrings durchfahren Sie zügig den gesamten Brennweitenbereich und reagieren so schnell auf unerwartete Situationen; indem Sie ihn drehen, besPmmen Sie feinfühlig den präzisen Bildausschnitt. Mit einem Drehmomentschalter passen Sie den Widerstand des Zoomrings nach Wunsch an und können das Zoom am weitwinkligen Ende arretieren, um ein selbständiges Ausziehen durch das Gewicht des Objektivtubus zu verhindern.

Der Fuß der drehbaren Stativschelle ist Arca-Swiss-kompatibel, kann aber gegen einen optionalen Fuß ausgetauscht werden, der auch andere Schnellwechselsysteme unterstützt.

Die Komponenten des Objektivtubus sind teils aus Aluminium und teils aus TSC (Thermally Stable Composite) gefertigt, je nachdem, welche Materialeigenschafen jeweils gefordert sind. TSC ist ein Polykarbonat, das sich bei steigenden Temperaturen ähnlich wie Aluminium ausdehnt, womit diese Materialkombination für eine gleichbleibende Leistung in einem weiten Temperaturbereich sorgt. Aufgrund der Optimierung des Designs für spiegellose Systeme mit kurzem Auflagemaß konnte das Objektiv besonders robust gebaut werden, wie es für die Sports-Reihe charakteristisch ist, und dabei gleichzeitig leicht und kompakt. Verglichen mit dem SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports, einem für Spiegelreflexkameras entwickelten Zoom der Sports-Reihe, ist das neue Objektiv 780 g leichter und 26,6 mm* kürzer.

Weitere Eigenschaften