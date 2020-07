Jinbei Sunlight Sale: Studioblitze & mehr mit bis zu 46 % Rabatt!

Mit dem neuen Jinbei EFII-20 BiColor LED Panel bietet Jinbei ein kompaktes LED-Dauerlicht mit interessanten Highlights. An erster Stelle stehen der große, weich ausleuchtbare Bereich im Winkel von über 120° sowie die duale Stromversorgung vom Netz oder über einen separat erhältlichen Akku, die ein extrem flexibles Arbeiten im Studio oder on location ermöglicht. Dazu kommt eine hohe Farbgenauigkeit für perfekte Foto- und Videoaufnahmen und individuell einstellbare Lichtparameter. Außerdem lässt sich die Leistung stufenlos und die Farbtemperatur bis 6500 K in 100 K-Schritten einstellen. Das praktische Tischstativ L-10 bietet flexible Möglichkeiten zur perfekten Lichtsetzung und ist direkt im Lieferumfang enthalten.

