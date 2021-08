Canon EOR R3: So viele Megapixel werden es wohl werden +++ Fujifilm: Günstiges und kompaktes GF35-70mm F/4.5-5.6 noch dieses Jahr? +++ Laowa: Steht FF II Argus 35mm f/0.95 vor der Tür? +++ Nikon: erste Fotos von der Z 9 aufgetaucht +++ Sony: Update für 24-70mm und 70-200mm noch dieses Jahr? +++ Voigtländer: kommt Lichtriese mit F/0.95?

Von der Canon EOS R5 ist inzwischen einiges bekannt. Etwa, dass sie auch einen speziellen Tracking-Modus für Autos und Motorräder erhalten wird. Oder dass sie im Raw-Format (also bei voller Auflösung) bis zu 30 Bilder/Sekunde aufnimmt. Doch was heißt „volle Auflösung“? Zu dieser Frage hüllt sich Canon bislang in tiefes Schweigen. Jetzt könnte es aber eine Antwort geben: Im Netz ist der Screenshot eines EXIF-Tools aufgetaucht, das als Auflösung der EOS R3 6000 x 4000 Pixel nennt – also 24 Megapixel. Ob der Screenshot authentisch und nicht manipuliert ist, lässt sich natürlich nicht überprüfen.

Dass Fujifilm noch dieses Jahr eine Volks-Mittelformat für unter 4000 Euro bringen könnte, kursiert in Insiderkreisen schon seit einiger Zeit. Inzwischen erhält das Gerücht neue Nahrung: Passend zur Kamera soll nämlich mit dem GF35-70mm F/4.5-5.6 auch ein günstiges Zoom-Objektiv kommen – das zudem noch besonders leicht und kompakt ausfallen könnte.

Laowa hat offenbar einen weiteren Lichtriesen fertig, das FF II Argus 35mm f/0.95. Anders als das Argus 33mm f/0,95 CF APO von diesem Frühjahr soll sich das neue 35er für Vollformatkameras eignen. Erwartet wird das FF II Argus 35mm f/0.95 mit Anschlüssen für Sony E, Nikon Z und Canon RF.

Nikon testet die Z 9 offenbar während der Olympischen Spiele in Tokio. Das legen erste Fotos von der Kamera nahe, die jetzt auf Twitter aufgetaucht sind. Sie gewähren einen Blick auf die Kamera von schräg hinten. Das Display wirkt sehr groß und ist möglicherweise mit einem Scharnier angeschlagen (das allerdings auf den Bildern abgeklebt zu sein scheint).

Steht bei Sony eine Runderneuerung der ersten „G Master“-Objektive an? Aus einigen Gerüchteküchen verlautet, FE 70-200 mm F/2.8 GM OSS und FE 24-70mm F2.8 GM (beide im Februar 2016 vorgestellt) könnten noch dieses Jahr jeweils einen Nachfolger erhalten. Was Sony an den möglichen Mark-II-Versionen verbessern wird? Dazu schweigen die Gerüchteköche bislang.

Arbeitet Voigtländer an einem Lichtriesen mit f/0.95? Entsprechende Patente für ein neues Nokton 60mm f/0.95 sind jedenfalls in Japan aufgetaucht. Auf die Brennweite scheint Voigtländer dabei noch nicht festgelegt zu sein: Beschrieben werden ebenfalls ein 27mm f/0.95 sowie ein 17mm f/0.95.