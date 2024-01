Vorstellung des M.ZUIKO DIGITAL ED 9–18 mm F4.0–5.6 II Objektivs (Kleinbildäquivalent: 18–36 mm) mit einfahrbarem Design für unübertroffene Mobilität

Erlebe mühelose Kreativität mit den einzigartigen fotografischen Möglichkeiten eines Ultra-Weitwinkel-Zoomobjektivs

Hamburg, 30. Januar 2024 – OM Digital Solutions Corporation freut sich, die Einführung des M.ZUIKO DIGITAL ED 9–18 mm F4.0–5.6 II mit einem 35-mm-Äquivalent von 18–36 mm bekannt zu geben. Dieses Weitwinkelobjektiv entspricht dem Micro-Four-Thirds-System-Standard und bietet ein vielseitiges Werkzeug, mit dem eine Vielzahl an fotografischen Möglichkeiten erkundet werden können. Das Objektiv kommt am 15. Februar 2024 auf den Markt.

Das M.ZUIKO DIGITAL ED 9–18 mm F4.0–5.6 II ist das leichteste und kompakteste der drei M.ZUIKO DIGITAL Ultra-Weitwinkel-Zoomobjektive.(1 )Fotografen können die Weitwinkelfähigkeit des Objektivs voll ausnutzen, um weitläufige Naturlandschaften zu erfassen und Makroaufnahmen von Blumen und Bäumen aus einem niedrigen Winkel zu machen, bei denen auch der Himmel in die Komposition einbezogen wird. Dieser Ansatz unterstreicht die Perspektive, indem das Motiv näher herangeholt wird, was zu einer mühelosen Erweiterung der kreativen Palette der Fotografie im Outdoor-Bereich führt.

M.ZUIKO DIGITAL ED 9–18 mm F4.0–5.6 II

HAUPTMERKMALE

Ultra-Weitwinkel-Zoomobjektiv

Kompakt und leicht

Neu designed

Neue, blütenblattförmige LH-55D Gegenlichtblende im Lieferumfang enthalten

Gewicht: 154 g

UVP: 699,00 €

Preis & Verfügbarkeit für das OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 9–18 mm F4.0–5.6 II Objektiv

Das M.ZUIKO DIGITAL ED 9–18 mm F4.0–5.6 II Objektiv wird ab dem 15. Februar 2024 zum empfohlenen Verkaufspreis von 699,00 € erhältlich sein

Detaillierte Produktspezifikationen für das OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 9–18 mm F4.0–5.6 II Objektiv

Detaillierte Produktspezifikationen finden Sie auf der Webseite von OM SYSTEM.

In dieser Veröffentlichung genannte Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen.

OM SYSTEM M.ZUIKO DIGITAL ED 9–18 mm F4.0–5.6 II Objektivmerkmale & technologische Details

Ein Ultra-Weitwinkel-Zoomobjektiv für mehr fotografische Vielseitigkeit

Mit einer Brennweite von 9–18 mm (entspricht 18–36 mm im Kleinbildformat), einer Naheinstellgrenze von 25 cm über den gesamten Brennweitenbereich und einer maximalen Vergrößerung von 0,11x in der Weitwinkeleinstellung und 0,2x in der Teleobjektiv-Einstellung (entspricht dem Kleinbildformat) ist dieses Objektiv ein unschätzbares Werkzeug zur Erweiterung eines jeden fotografischen Horizonts in der Natur.

Ganz gleich, ob Sie weite Landschaften einfangen und dabei die ausgeprägten Weitwinkelfähigkeiten eines Ultra-Weitwinkel-Zoomobjektivs nutzen oder Makroaufnahmen von Blumen und Bäumen aus einem niedrigen Winkel erstellen und dabei den Himmel nahtlos in Ihre Komposition einbeziehen, während Sie gleichzeitig die Perspektive betonen, indem Sie näher an Ihr Motiv heranrücken – dieses Objektiv bietet eine Vielzahl an kreativen Möglichkeiten. Darüber hinaus eignet sich der Weitwinkelbereich hervorragend für die Aufnahme von Videomaterial über malerische Outdoor-Landschaften.

Außergewöhnlich tragbares und leichtes Design (Abmessungen: φ56,2 × 49,3 mm, Gewicht: 154 g) Herausragende Bildqualität genießen

Mit seinen kompakten Abmessungen von φ56,2 × 49,3 mm und einem Gewicht von nur 154 g bietet dieses Objektiv beste Bildqualität.

Das Objektiv verfügt über ein gut durchdachtes Design mit zwei DSA (Dual Super Aspherical)-Linsen, die an der Vorderseite positioniert sind, um einen weitreichenden 100°-Weitwinkel zu erfassen. Zusätzlich korrigiert eine doppelte asphärische Linse auf der Rückseite effektiv Aberrationen und trägt so zur Erzielung einer bemerkenswerten Bildqualität in der kompakten Form bei. In Kombination mit einem OM SYSTEM OM-5 Wechselobjektiv-Kameragehäuse bildet dieses Objektiv ein benutzerfreundliches, leichtes System mit einem Gewicht von nur 568 g.

Zudem ist das Objektiv mit einem Einzugsmechanismus ausgestattet, der das typischerweise sperrige Profil von Ultra-Weitwinkelobjektiven minimiert und es auf eine handliche Gesamtlänge von 49,3 mm schrumpfen lässt, was die Benutzerfreundlichkeit weiter erhöht.

Neu gestaltetes Objektiv, einschließlich innovativer, blütenblattförmiger LH-55D Gegenlichtblende

Dieses Objektiv zeichnet sich durch ein brandneues Farb- und Rändeldesign aus, das mit anderen M.ZUIKO Objektiven harmoniert sowie eine benutzerfreundliche und hochwertige Ästhetik bietet. Als besonderes Extra ist die neu eingeführte, blütenförmige LH-55D Gegenlichtblende im Lieferumfang enthalten, die sich zum Verstauen unterwegs bequem umdrehen lässt.

Separat erhältliches Zubehör

LH-55D Gegenlichtblende (im Lieferumfang enthalten / separat erhältlich) Reduziert das Eindringen von zu viel ungewolltem Licht in beleuchteten Umgebungen und bietet gleichzeitig Schutz für das Objektiv. Das blütenförmige Design ermöglicht eine bequeme Aufbewahrung in umgekehrter Position während des Transports. UVP: 34,90 € Verfügbar ab: 15.02.2024

LC-52D Objektivdeckel (im Lieferumfang enthalten / separat erhältlich) Schützt das Objektiv beim Transport. UVP: 14,90€ Verfügbar ab: 15.02.2024

(1) Zu diesen drei Objektiven gehören: M.ZUIKO DIGITAL ED 9–18 mm F4.0–5.6 II, M.ZUIKO DIGITAL ED 8–25 mm F4.0 PRO und M.ZUIKO DIGITAL ED 7–14 mm F2.8 PRO.

