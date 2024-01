Neuauflage eines Klassikers: Rollei kündigt die innovative Rollei 35AF an

Erste 35-mm-Kompaktkamera mit Autofokus

Norderstedt, 30.01.2024. Rollei, der renommierte Experte für Foto- und Videozubehör, verkündet voller Vorfreude die bevorstehende Markteinführung der Rollei 35AF im Herbst dieses Jahres.

In einer Kooperation mit MiNT werden Innovation und Originalität neu erfunden. Die Neuauflage der Kompaktkamera namens Rollei 35AF ist mit modernen Funktionen wie einem Autofokus ausgestattet. Trotzdem war es beiden wichtig, das Beste des Originals zu bewahren: Genauso kompakt, genauso schön und einfach ikonisch.

Gary Ho, der Gründer von MiNT, erklärt: „In Antwort auf die Nachfrage nach einer echten kompakten Filmkamera, die für die moderne Zeit konzipiert ist, präsentieren wir die Rollei 35AF. Obwohl das endgültige Produkt eine Ähnlichkeit mit seinem Vorgänger aufweist, hat es eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen. Sie ist schneller, einfacher und benutzerfreundlicher.“

Die Rollei 35AF ist die erste 35-mm-Filmkamera, die mit Lidar-Technologie ausgestattet ist und einem hochmodernen, laserbasierten Autofokus-System, das bisher vor allem in Smartphones, Drohnen zum Einsatz kam. Diese Technologie ermöglicht eine beispiellose Genauigkeit und Reichweite bei der Fokussierung, was besonders bei großen Blendenöffnungen von entscheidender Bedeutung ist. Die Verwendung von Lidar garantiert nicht nur eine präzise Fokussierung, sondern erweitert auch die kreativen Möglichkeiten für Fotografen. Außerdem verfügt die neue Kamera über verbesserte Funktionen, die sowohl beim Einstieg als auch bei Profis besonders spannend werden können. Auch für schwierige Lichtverhältnisse ist gesorgt, indem in der Kamera ein Blitz verbaut wurde.

„Die seit drei Jahren bestehende Zusammenarbeit stellt sicher, dass die neue Rollei 35AF den Geist des Originals bewahren kann und dennoch mit neuester Technik ausgestattet ist. Rollei steuert hierfür wertvolle Einblicke, Erfahrung und Wissen bei. Die Rollei 35AF steht für ein innovatives, gleichzeitig aber auch nostalgisches Fotografie-Erlebnis, das sowohl Liebhaber der analogen Fotografie als auch Technikenthusiasten begeistern wird“, ergänzt Thomas Güttler, Geschäftsführer von Rollei.

Ab Herbst wird Rollei den exklusiven Vertrieb der Rollei 35AF in Europa übernehmen. Fotografiebegeisterte können sich für aktuelle Informationen und Neuigkeiten zur Rollei 35AF jederzeit unter www.rollei.de/rollei35afregistrieren.