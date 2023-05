Leica Camera AG präsentiert die neue Leica Q3

Die nächste Generation der kompakten Vollformat-Kamera mit lichtstarkem Summilux-Objektiv und überzeugenden neuen Funktionen.

Wetzlar, 25. Mai 2023. Mit der Leica Q3 stellt die Leica Camera AG die 3. Generation der erfolgreichen Leica Q-Familie vor. Hochwertige Verarbeitung, ein zeitloses und schlankes Design und die einfache Bedienung machen diese Vollformat-Kameras mit fester Brennweite so besonders. Die neue Leica Q3 Kamera liefert perfekte Foto- und Videoergebnisse, die sich von der Masse abheben. Mit einem der lichtstärksten Objektive auf dem Markt, integriertem Makro-Modus und einem umfangreichen Paket neuer Funktionen stellt die Leica Q3 die nächste Evolutionsstufe in diesem einzigartigen Kamerasegment der kompakten Vollformat-Kameras dar.

Das Herzstück der Leica Q3 bildet der neue BSI-CMOS-Sensor mit Triple Resolution Technologie. Mit einer Auflösung von wahlweise 60, 36 oder 18 MP können Raw-Dateien im DNG-Format oder als JPEG erstellt werden. Bei Aufnahmen mit 60 MP werden dabei selbst feinste Details und Strukturen abgebildet. Aufnahmen mit 36 oder 18 MP stellen dagegen eine schnellere Arbeitsweise der Kamera, längere Bildserien und geringere Dateigrößen in den Fokus. Dabei nutzt die Leica Q3 für alle Auflösungen die gesamte Größe des Sensors über einen Empfindlichkeitsbereich von ISO 50 bis 100.000. Eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit wird dabei durch den Maestro Prozessor der neuesten Generation mit L2 Technologie gesichert.

Die Konstruktion des hochlichtstarken Leica Summilux 1:1.7/28 ASPH. ist eine optische Meisterleistung. Mit seinem integrierten Makro-Modus ermöglicht es Nahaufnahmen ab einer Einstellgrenze von 17 cm. In Kombination mit der hohen Auflösung bietet die 3. Generation der Q-Familie zudem einen erweiterten digitalen Zoom. Dieser zoomt in den Bildausschnitt entsprechend der Brennweite von 28, 35, 50, 75 mm und jetzt auch von 90 mm heran. Für perfekte JPEG-Bilder ganz ohne Nachbearbeitung sorgen zwei ebenfalls neue und äußerst praktische Assistenten: Leica Perspective Control (LPC) korrigiert automatisch stürzende Linien und Leica Dynamic Range (LDR) optimiert automatisch den Dynamikumfang.

Auch das Autofokus-System hat eine entscheidende Weiterentwicklung erfahren. Für äußerst schnelles, genaues Fokussieren und Verfolgen von Objekten sorgt nun ein Hybrid-Autofokus- System mit Phasenerkennung. Neben dem hochpräzisen Kontrast-Autofokus, dem DFD-System und der Phasenerkennung unterstützt zusätzlich eine intelligente Motiverkennung beim Abbilden von scharfen, kontrastreichen und natürlichen Aufnahmen. Das Motiv wird dabei über den ebenfalls neuen OLED-Sucher mit 5,76 MP unverfälscht und kristallklar angezeigt.

Der neue neigbare 3-Zoll-Highres-Touchscreen mit hochwertig gefertigtem Kippmechanismus eröffnet ungewöhnliche Blickwinkel und schafft noch mehr kreativen Spielraum beim Fotografieren und Filmen. Trotz des beweglichen Displays genießt auch die Leica Q3 den durch die IP52-Zertifizierung ausgezeichneten Schutz vor Staub und Spritzwasser.

Die Leica Q3 überzeugt mit ihrer äußerst schnellen und einfachen Konnektivität per Bluetooth und Wi-Fi. Die Kamera ist mit fortschrittlicher Multiple Input Multiple Output (MIMO) Technologie ausgestattet, sodass die Übertragungsgeschwindigkeit zur Leica FOTOS App auf das bis zu 10-fache im Vergleich zum Vorgängermodell erhöht wurde. Damit hebt sie den mobilen kreativen Workflow auf das nächste Level. Über die Leica FOTOS App können mit stabiler und hoher Datenübertragungsrate jetzt auch Videos von der Kamera auf das Smartphone geladen oder spezielle Leica Looks für JPEG-Aufnahmen auf die Kamera importiert werden. Diverse Verbindungsmodi von Eco bis Performance verbessern den mobilen Arbeitsablauf und das Energiemanagement der Leica Q3. Und nicht zuletzt die Apple- Zertifizierung als „Made for iPhone® und iPad®“-Zubehör sowie das mitgelieferte Leica FOTOS Kabel machen die Leica Q3 zum idealen Werkzeug, um die persönliche Sicht auf die Welt tagtäglich kreativ auszudrücken.

Mit der Möglichkeit, Videos mit 8k-Auflösung und hocheffizienten Codecs wie H.265 und ProRes von Apple aufzuzeichnen, eignet sich die leistungsstarke Leica Q3 jetzt noch besser für alle Content Creator. Der Anschluss externer Geräte wie Gimbals, Powerbanks oder Display- Recordern wird dabei über USB-C und HDMI gesichert. Auch Tethered Shooting mit Capture One oder mit dem Adobe Lightroom Plugin wird über den USB-C Anschluss unterstützt und bereichert die Einsatzgebiete der kompakten Kamera zusätzlich.

Völlig kabellos funktioniert dagegen das neue Leica Charging Pad in Kombination mit dem ebenfalls optional erhältlichen Handgriff, der die Wireless Charging Funktion der Leica Q3 ermöglicht. Das neue, stylische Ladepad lädt äußerst praktisch und komfortabel den neuen leistungsstarken Akku BC-SCL6 der Q3 und viele weitere Qi-kompatible Geräte.

Die Leica Q3 bietet bei der Bildgestaltung höchste Flexibilität. Doch auch bei der Gestaltung des Kameradesigns lässt sie dank neuem Zubehör großen Spielraum für einen individuellen Look. So stehen Lederprotektoren, Objektivdeckel, Gegenlichtblenden im Retro-Look, Daumenstützen, Soft-Release-Buttons und Blitzschuhabdeckung jeweils in drei Farben zur Auswahl.

Die Leica Q3 ist ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 5.950 Euro inkl. MwSt.

​