FUJIFILM XApp – Neue Kamera-App für digitale Systemkameras der GFX und X Serien

Kleve, 24. Mai 2023. Die neue „FUJIFILM XApp“*1 ermöglicht eine umfangreiche Fernsteuerung der digitalen Systemkameras der GFX und X Serien*2. Die kostenlose App, die ab dem 25. Mai 2023 verfügbar ist, erweitert die Funktionalität der bisherigen App „FUJIFILM Camera Remote“, die bereits die Fernsteuerung, Bildübertragung und Bildanzeige erlaubte. Die Stabilität der Drahtlosverbindung sowie die Reaktionszeit und die Bedienbarkeit der App wurden verbessert.

Die XApp erlaubt die Aufnahme per Fernsteuerung, wobei das Sucherbild der Kamera in Echtzeit auf dem Smartphone oder Tablet zu sehen ist. Die aufgenommenen Bilder können auf das Smartgerät übertragen und dort angezeigt werden. Mit den neuen Funktionen „Timeline“*3 und „Activity“*3 sind auch die Aufnahmeinformationen etwa zu Kameraeinstellungen, zum verwendeten Objektiv und den gespeicherten Ortsdaten in der App ersichtlich. Die Kameraeinstellungen*4 können in der App gespeichert und von dort wiederhergestellt werden.

Im Vergleich zur bisherigen App bietet die XApp eine stabilere und schnellere Drahtlosverbindung und gewährleistet damit eine effizientere Bildübertragung von der Kamera zum Smartphone oder Tablet. Zudem wurde die Bedienung der App vereinfacht.

Die FUJIFILM XApp ist ab dem 25. Mai 2023 kostenlos erhältlich.

Verbesserte Verbindung, Reaktionszeit und Bedienbarkeit

Bei der Entwicklung der App standen die Einrichtung und Verlässlichkeit der Drahtlos- verbindung zwischen Kamera und Smartphone oder Tablet besonders im Fokus. Die Verknüpfung lässt sich jetzt einfacher herstellen und die Datenkommunikation unter anderem bei der Übertragung der Bilder von der Kamera ist stabiler und schneller.

Alle Kommunikationsaktionen lassen sich direkt auf dem Smartphone oder Tablet erledigen. Nur die erstmalige Bluetooth-Koppelung von Kamera und App erfolgt über das Kameramenü.

Die Übertragungsfunktion der App ermöglicht den Bildtransfer nicht nur, wenn die Kamera im Wiedergabe-Modus ist, sondern schon beim Fotografieren. Die Fotos können somit direkt nach der Aufnahme über die sozialen Medien oder Messaging- Apps geteilt werden.

Die Benutzeroberfläche der App wurde ebenfalls optimiert. Hohe Kontraste und eine größere Schrift sorgen für eine verbesserte Lesbarkeit und mehr Bedienkomfort.

Komfortable Drahtlosfunktionen

Die XApp ermöglicht die Fernsteuerung der Kamera sowie die Übertragung des Sucherbilds in Echtzeit auf ein Smartphone oder Tablet. Vorteilhaft ist diese Funktion zum Beispiel bei Gruppenaufnahmen sowie in anderen Situationen, in denen die Kamera aus einiger Entfernung bedient werden muss. Auch Belichtungsparameter wie Blende, Verschlusszeit oder ISO-Empfindlichkeit lassen sich direkt über das Smartphone oder Tablet anpassen.

Die neue Funktion „Backup/Restore“ ermöglicht es, benutzerdefinierte Kamera- einstellungen in der App zu speichern und von dort wieder auf der Kamera zu installieren. So lassen sich zum Beispiel mehrere Einstellungen für unterschiedliche Motive speichern und bei Bedarf unmittelbar vor der Aufnahme schnell und einfach auf die Kamera übertragen. Praktisch ist das etwa in Fällen, in denen die Einstellungen versehentlich oder absichtlich verändert wurden und die Kamera anschließend in den jeweiligen Ausgangszustand zurückgesetzt werden soll. Die Einstellungen können mithilfe der App auf beliebig vielen Kameras desselben Modells installiert werden.

Datum, Uhrzeit und Ortsdaten werden automatisch vom Smartphone oder Tablet mit der Kamera synchronisiert, sodass der Zeitstempel der Aufnahme auch bei Zeitzonenwechseln immer korrekt ist. Auf Wunsch lassen sich auch Ortsdaten in den Bildmetadaten speichern. Diese Informationen werden dann auf der Kartenansicht der „Timeline“ dargestellt, die es ermöglicht, die Aktivitäten eines Tages Revue passieren zu lassen.

Neue Funktionen „Timeline“ und „Activity“

Mit der „Timeline“-Funktion können Anwender ein Fototagebuch erstellen. Dazu werden ausgewählte Kameradaten*5 an das Smartphone oder Tablet gesendet, um dort Bilder und weitere Informationen, etwa Ortsdaten, in chronologischer Reihen- folge Tag für Tag darstellen zu lassen. Gesammelt werden die Daten mithilfe der „Activity“-Funktion, die automatisch eine Vielzahl von Informationen aufzeichnet, um sie später mit den Fotos und Videos zu verbinden zu können.

Die Funktionen bieten einen interessanten Überblick über die eigene Arbeitsweise und unterstützen den Anwender dabei, die eigene Aufnahmepraxis zu analysieren und anhand der gewonnenen Erkenntnisse kontinuierlich zu verbessern.

Information über Firmware-Updates

Die App informiert den Anwender, sobald neue Firmware-Updates für seine Kamera verfügbar sind. Um die neuesten Funktionen umgehend nutzen zu können, kann die Firmware direkt über die App aktualisiert werden.

FUJIFILM XApp

Verfügbar ab: 25. Mai 2023

Betriebssysteme: iOS/iPadOS 13, 14, 15, 16 und Android OS 11, 12, 13 Preis: kostenlos

Kompatible Kameramodelle: FUJIFILM GFX100S, FUJIFILM GFX50S II, FUJIFILM X-H2S, FUJIFILM X-H2, FUJIFILM X-Pro3, FUJIFILM X-T5, FUJIFILM X-T4, FUJIFILM X-T3, FUJIFILM X-T30 II, FUJIFILM X-T30, FUJIFILM X-S20, FUJIFILM X-S10, FUJIFILM X-E4, FUJIFILM X100V.

Auf allen Kameras muss das aktuelle Firmware-Update vom 24. Mai 2023 installiert sein. Die FUJIFILM X-S20 wird bereits mit einer entsprechenden Firmware ausgeliefert.

*1 Die App kann auf Smartphones und Tablets genutzt werden.

*2 Nicht alle Kameramodelle sind mit der App kompatibel.

*3 Die Funktionen „Timeline“ und „Activitiy“ stehen in einigen Ländern oder Regionen möglicherweise nicht zur Verfügung. Um die Aufnahmedaten über die Funktionen abzurufen, ist eine Anmeldung beim Fujifilm Network Service über ein Social-Media-Konto (Facebook, Apple, Google) erforderlich.

*4 Sämtliche Kameraeinstellungen mit Ausnahme der Netzwerkeinstellungen und des benutzerdefinierten Weißabgleichs stehen zur Verfügung.

*5 Die „Activity“-Funktion zeichnet bestimmte Kameranutzungsdaten auf. Dabei werden nur Daten verwendet, deren Übertragung der Anwender zuvor zugestimmt hat.