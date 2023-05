Adobe integriert generative KI Firefly in Photoshop

Adobe hat heute die Funktion „Generative Fill” in Photoshop vorgestellt und damit die generativen KI-Funktionen von Adobe Firefly direkt in Design-Workflows integriert. Die neue Firefly-basierte Anwendung ist der weltweit erste Co-Pilot in Kreativ- und Design-Workflows, der Nutzer*innen eine faszinierende neue Arbeitsweise ermöglicht. In Sekundenschnelle und mithilfe von einfachen Textanweisungen können Inhalte in Bilder eingefügt, erweitert oder entfernt werden. Diese Beta-Version von Photoshop ist die erste Creative Cloud-Applikation von Adobe, in die Firefly tiefgreifend integriert ist.

Kreativität und Design auf höchstem Niveau

Generative Fill konfiguriert Perspektive, Beleuchtung und Stil von Bildern automatisch, damit die Anwender*innen eindrucksvolle Ergebnisse erzielen und mühsame Aufgaben reduzieren können. Die Integration erweitert den kreativen Ausdruck und die Produktivität durch die Verwendung von natürlicher Sprache und Konzepten zur Generierung digitaler Inhalte in Sekunden:

Powered by Firefly: Firefly wurde entwickelt, um Bilder zu generieren, die für die kommerzielle Nutzung sicher sind. Die KI wurde auf Millionen lizenzierte, hochauflösende Bilder von Adobe Stock trainiert, um sicherzustellen, dass Firefly keine Inhalte generiert, die auf dem geistigen Eigentum anderer Personen oder Marken basieren.

Firefly wurde entwickelt, um Bilder zu generieren, die für die kommerzielle Nutzung sicher sind. Die KI wurde auf Millionen lizenzierte, hochauflösende Bilder von Adobe Stock trainiert, um sicherzustellen, dass Firefly keine Inhalte generiert, die auf dem geistigen Eigentum anderer Personen oder Marken basieren. Mit einfachen Textanweisungen von der Idee zum Bild: Fügen Sie Inhalte zu Bildern hinzu, erweitern oder entfernen Sie diese, um eindrucksvolle Ergebnisse zu erzielen.

Verlustfrei bearbeiten: Erstellen Sie neu generierte Inhalte in generativen Ebenen, die es ermöglichen, schnell durch eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten zu iterieren und die Effekte bei Bedarf rückgängig zu machen, ohne das Originalbild zu verändern.

Designen in transformativer Geschwindigkeit: Experimentieren Sie mit ausgefallenen Ideen, entwickeln Sie verschiedene Konzepte und produzieren Sie grenzenlose Variationen hochwertiger Inhalte so schnell wie Sie tippen können.

Als Webtool verfügbar: Generative Fill ist auch als neues Modul in der Firefly-Betaversion für Nutzer*innen verfügbar, die die neuen Funktionen im Web testen möchten.

Als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen und Unternehmen jeder Größe entwickelt und implementiert Adobe alle KI-Funktionen mit einem kund*innenorientierten Ansatz und gemäß den KI-Ethik-Grundsätzen, um die Transparenz von Inhalten und Daten zu gewährleisten.

Generative Fill unterstützt auch Content Credentials, eine wertvolle Entwicklung, um zu erkennen, ob ein Inhalt von einem Menschen erstellt, von KI generiert oder von KI bearbeitet wurde. Content Credentials sind wie „Nährwertkennzeichnungen” für digitale Inhalte und bleiben mit diesen verknüpft, wo immer sie verwendet, veröffentlicht oder gespeichert werden. Sie ermöglichen eine korrekte Zuordnung und helfen Nutzer*innen, fundierte Entscheidungen über digitale Inhalte zu treffen. Die Technologie wurde von Adobes Content Authenticity Initiative entwickelt, die mittlerweile über 1.000 Mitglieder zählt.

Weitere Innovationen in Photoshop

Darüber hinaus hat Adobe Photoshop mit neuen Funktionen ausgestattet, die kreative Arbeitsabläufe verbessern und beschleunigen. Die neuen Presets für Anpassungen, die kontextbezogene Werkzeugleiste, das Entfernen-Werkzeug sowie die verbesserten Farbverläufe ermöglichen es Nutzer*innen, komplexe Bearbeitungen vorzunehmen und einzigartige Designs zu erstellen, während sie zugleich Zeit sparen. Hier erfahren Sie mehr.

Adobe kann auf eine mehr als zehnjährige Geschichte der KI-Innovation zurückblicken und hat mit Adobe Sensei zahlreiche intelligente Funktionen in Anwendungen integriert, auf die sich heute Millionen Menschen verlassen. Funktionen wie Neuronale Filter in Photoshop, inhaltsbasierte Füllung in After Effects, Attribution AI in Adobe Experience Platform und Liquid Mode in Acrobat ermöglichen Adobe-Kund*innen die Erstellung, Bearbeitung, Messung, Optimierung und Überprüfung von Milliarden von Inhalten. Firefly, Adobes Familie kreativer generativer KI-Modelle, bringt jetzt noch mehr Präzision, Leistung, Geschwindigkeit und Leichtigkeit in die Workflows, in denen Inhalte erstellt oder verändert werden.

Firefly wurde vor sechs Wochen eingeführt und konzentrierte sich zunächst auf die Erzeugung von Bildern und Texteffekten. Es wurde schnell zu einer der erfolgreichsten Beta-Einführungen in der Geschichte von Adobe mit über 100 Millionen generierten Assets. Seit dem Start wurde Firefly um die Unterstützung der Funktionen Vektor-Neueinfärbung und generative Füllung erweitert. Firefly ist der einzige KI-Dienst, der kommerziell nutzbare Inhalte in professioneller Qualität erzeugt und so konzipiert ist, dass er direkt in die Workflows von Kreativen integriert werden kann. Die erste Version der KI wurde auf Adobe Stock-Bildern, frei lizenzierten Inhalten und anderen Public Domain-Inhalten ohne Copyright-Einschränkungen trainiert. Unternehmen können Firefly mit ihrem eigenen kreativen Material erweitern, um Inhalte zu erstellen, die die Bilder, Vektoren und die Markensprache des Unternehmens enthalten. Durch die Integration in die Anwendungen der Adobe Experience Cloud können Marketing-Organisationen die KI nutzen, um ihre Content-Supply-Chain-Produktion zu beschleunigen.

Verfügbarkeit

Photoshops Generative Fill ist ab heute in der Beta-Version für den Desktop verfügbar und wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 allgemein zugänglich sein. Zudem ist Generative Fill ab heute auch als Modul in der Firefly-Beta-Anwendung verfügbar.