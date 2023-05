AstrHori hat sein „un- und außergewöhnliches“ Makro-Objektiv 18mm f/8 2X Macro speziell für APS-C lichtstärker gestaltet. Dank seines einzigartigen Designs mit einer gut 33 Zentimeter langen Sonde erlaubt das Objektiv Aufnahmen an schwer zugänglichen Stellen mit bis zu zweifacher Vergrößerung. Es ist mit einem LED-Ringlicht an der Front ausgestattet, der optische Aufbau besteht aus 23 Elemente in 17 Gruppen. Das AstrHori 18mm f/8 2X Macro ist ab Mitte Juni für 999 Euro erhältlich.

Pressemitteilung des deutschen Distributors B.I.G.: