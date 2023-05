Sony präsentiert die neue Vlog-Kamera ZV-1 II mit Ultraweitwinkel-Zoom

Mit einem integrierten Objektiv und dem kompakten Format spricht das neue Modell in der ZV Vlog-Kamera-Serie ein noch breiteres Spektrum von Content-Erstellern an

Berlin, 23. Mai 2023. Sony stellt heute die Kamera ZV-1 II vor, die zweite, komplett neue Generation der ZV-1 aus der ZV Vlog-Kamera- Serie. Die ZV-1 II ist vollgepackt mit marktführenden Funktionen und ermöglicht dank eines größeren Bildwinkels attraktive, hochwertige Bilder für ein noch mitreißenderes Storytelling.

Die ZV-1 II verfügt über einen Exmor RS 1,0″ Bildsensor (ca. 20,1 effektive Megapixel), einen BIONZ XTM Bildprozessor sowie ein ZEISS® Vario-Sonnar T* 18-50 mm F1,8-4 Objektiv (I). Diese Spezifikationen bilden die Grundlage für eine Vielzahl anspruchsvoller Funktionen, von denen Content Creator mit unterschiedlicher Erfahrung profitieren. Das vielseitige 18-50 mm (II) Weitwinkelobjektiv deckt die unterschiedlichsten Aufnahmesituationen ab, von Gruppen-Selfies über Aufnahmen in engen Innenräumen bis hin zu dynamischen Alltagsszenen, und die Funktion zur Erkennung mehrerer Gesichter (III) passt bei Selfie-Aufnahmen mit zwei oder drei Personen die Einstellungen automatisch so an, dass alle Gesichter scharf und klar dargestellt werden. Diese und viele weitere Vorzüge machen die ZV-1 II zu einer hochentwickelten Vlog-Kamera im handlichen, leicht tragbaren Format.

„Die ZV-1 II schlägt ein spannendes neues Kapitel für Content Creator auf und wird für viele die Kamera der Wahl sein, gleich ob Vlogger, Social Media Influencer/-innen oder Kurzfilmemacher/-innen. Bei dieser neuesten Vlog-Kamera der ZV-Serie haben wir den Wünschen unterschiedlicher Nutzergruppen Rechnung getragen und die Funktionen integriert, die für Vlogger/-innen besonders wichtig sind“, erklärt Yann Salmon Legagneur, Head of Imaging Products & Solutions Marketing, Sony Europe. „Wir möchten das Feedback aus unserer Community nutzen, um unsere ZV-Serie laufend auszubauen und zu optimieren, und die ZV-1 II wird diesem Anspruch gerecht.“

Umfassendes Funktionsspektrum für Vlogger und Video Creator

Die ZV-1 II bietet zahlreiche neue und bewährte Funktionen, die den Nutzer/-innen helfen, ansprechendere Inhalte zu erstellen.

Ultraweitwinkel und Zoom – Dank 18 mm (II) Weitwinkel lassen sich leicht attraktive Bilder einfangen, die die gesamte Szene erfassen – insbesondere auch bei Selfies, die im Armlängenabstand aufgenommen werden. Der optische 18-50- mm-Zoom und die Clear Image Zoom-Technologie ermöglichen nahtloses Vergrößern und minimieren zugleich Qualitätsverluste. So können die Nutzer/-innen ihre Videos durch Veränderung des Bildwinkels vielseitig und kreativ gestalten.

– Dank 18 mm (II) Weitwinkel lassen sich leicht attraktive Bilder einfangen, die die gesamte Szene erfassen – insbesondere auch bei Selfies, die im Armlängenabstand aufgenommen werden. Der optische 18-50- mm-Zoom und die Clear Image Zoom-Technologie ermöglichen nahtloses Vergrößern und minimieren zugleich Qualitätsverluste. So können die Nutzer/-innen ihre Videos durch Veränderung des Bildwinkels vielseitig und kreativ gestalten. 1,0″-Sensor mit Bokeh-Schalter , der auf einfache Betätigung den Hintergrund unscharf stellt, um ein wunderschönes Bokeh zu erzeugen.

, der auf einfache Betätigung den Hintergrund unscharf stellt, um ein wunderschönes Bokeh zu erzeugen. Intelligentes 3-Kapsel-Mikrofon – Im Auto-Modus erkennt die Kamera menschliche Gesichter oder Objekte und stellt die Richtwirkung des integrierten Mikrofons automatisch (IV) auf [Vorn] oder [Alle Richtungen] ein. Im manuellen Modus können die Nutzer/-innen zwischen [Vorn] für Selfies, [Hinten] für kommentierte Aufnahmen oder [Alle Richtungen] wählen. Der mitgelieferte Windschutz gewährleistet, dass die Sprecherstimme bei Aufnahmen im Freien klar aufgezeichnet wird. Die einfache kabellose Befestigung am Multi Interface-Zubehörschuh (V) und eine 3,5-mm-Mikrofonbuchse ermöglichen einen mühelosen Anschluss externer Mikrofone.

– Im Auto-Modus erkennt die Kamera menschliche Gesichter oder Objekte und stellt die Richtwirkung des integrierten Mikrofons automatisch (IV) auf [Vorn] oder [Alle Richtungen] ein. Im manuellen Modus können die Nutzer/-innen zwischen [Vorn] für Selfies, [Hinten] für kommentierte Aufnahmen oder [Alle Richtungen] wählen. Der mitgelieferte Windschutz gewährleistet, dass die Sprecherstimme bei Aufnahmen im Freien klar aufgezeichnet wird. Die einfache kabellose Befestigung am Multi Interface-Zubehörschuh (V) und eine 3,5-mm-Mikrofonbuchse ermöglichen einen mühelosen Anschluss externer Mikrofone. Die Einstellung für kinoreife Vlogs kommt dem Wunsch entgegen, auch mit einer Vlog-Kamera intuitiv beeindruckende, atmosphärische Szenen mit Spielfilmcharakter einzufangen. Sobald das Funktionssymbol auf dem Bildschirm betätigt wird, stellt die Kamera automatisch das CinemaScope-Format (2,35:1) (VI) und eine Bildwiederholrate von 24 BpS (VII) ein, wie bei Kinofilmen üblich. Anschließend können die Nutzer/-innen über die Tasten auf dem Bildschirm zwischen fünf LOOK- und vier MOOD-Optionen wählen, um dem Film den letzten Schliff zu verleihen.

kommt dem Wunsch entgegen, auch mit einer Vlog-Kamera intuitiv beeindruckende, atmosphärische Szenen mit Spielfilmcharakter einzufangen. Sobald das Funktionssymbol auf dem Bildschirm betätigt wird, stellt die Kamera automatisch das CinemaScope-Format (2,35:1) (VI) und eine Bildwiederholrate von 24 BpS (VII) ein, wie bei Kinofilmen üblich. Anschließend können die Nutzer/-innen über die Tasten auf dem Bildschirm zwischen fünf LOOK- und vier MOOD-Optionen wählen, um dem Film den letzten Schliff zu verleihen. Kreativer Look stellt zehn vorkonfigurierte Looks zur Auswahl (VIII), mit denen die Nutzer/-innen ihre gestalterischen Vorlieben leicht umsetzen und von professionellen Bildverarbeitungsfunktionen profitieren können.

stellt zehn vorkonfigurierte Looks zur Auswahl (VIII), mit denen die Nutzer/-innen ihre gestalterischen Vorlieben leicht umsetzen und von professionellen Bildverarbeitungsfunktionen profitieren können. Automatische Belichtung (AE) mit Gesichtspriorität und Soft Skin-Effekt , basierend auf sofortiger, automatischer Gesichtserkennung. Der AE mit Gesichtspriorität passt die Helligkeit beim Aufnehmen automatisch so an, dass Gesichter stets die optimale Helligkeit haben, auch bei wechselndem Licht. Der Soft Skin-Effekt lässt die Haut in Videos glatter und die Gesichtszüge klarer erscheinen.

, basierend auf sofortiger, automatischer Gesichtserkennung. Der AE mit Gesichtspriorität passt die Helligkeit beim Aufnehmen automatisch so an, dass Gesichter stets die optimale Helligkeit haben, auch bei wechselndem Licht. Der Soft Skin-Effekt lässt die Haut in Videos glatter und die Gesichtszüge klarer erscheinen. Schneller Hybrid-Autofokus – Ausgerüstet mit dem gleichen schnellen Hybrid-AF-System wie die Kameras der Alpha Serie, sorgt die ZV-1 II stets für scharfe Bilder, auch bei hochauflösenden 4K-Aufnahmen, die eine präzise Fokussierung erfordern. Die Funktion AF-Übergangsgeschwindigkeit ermöglicht es, während Videoaufnahmen die Autofokusgeschwindigkeit einzustellen, und mit der Funktion AF- Motivwechselempfindlichkeit lässt sich die Fokussierung im Einklang mit den Bewegungen des Motivs und der Umgebung steuern. Überdies gewährleistet der Echtzeit-AF mit Augenerkennung, dass sowohl beim Fotografieren als auch Filmen stets präzise auf Menschen oder Tiere scharfgestellt wird.

– Ausgerüstet mit dem gleichen schnellen Hybrid-AF-System wie die Kameras der Alpha Serie, sorgt die ZV-1 II stets für scharfe Bilder, auch bei hochauflösenden 4K-Aufnahmen, die eine präzise Fokussierung erfordern. Die Funktion AF-Übergangsgeschwindigkeit ermöglicht es, während Videoaufnahmen die Autofokusgeschwindigkeit einzustellen, und mit der Funktion AF- Motivwechselempfindlichkeit lässt sich die Fokussierung im Einklang mit den Bewegungen des Motivs und der Umgebung steuern. Überdies gewährleistet der Echtzeit-AF mit Augenerkennung, dass sowohl beim Fotografieren als auch Filmen stets präzise auf Menschen oder Tiere scharfgestellt wird. Die P roduktpräsentationseinstellung erleichtert die Aufzeichnung von Produktbewertungen, da der Fokus nahtlos vom Gesicht zu dem vorgestellten Produkt und wieder zurück verlagert werden kann.

erleichtert die Aufzeichnung von Produktbewertungen, da der Fokus nahtlos vom Gesicht zu dem vorgestellten Produkt und wieder zurück verlagert werden kann. Der S&Q-Aufnahmemodus (IX) ermöglicht es, Alltagsszenen mit Aufnahmen in bis zu 5-facher Zeitlupe oder bis zu 60-fachem Zeitraffer besonders wirkungsvoll zu gestalten. Die Kombination aus Aufnahme- und Aufzeichnungsbildraten kann jetzt auf einem einzigen Bildschirm eingestellt werden.

(IX) ermöglicht es, Alltagsszenen mit Aufnahmen in bis zu 5-facher Zeitlupe oder bis zu 60-fachem Zeitraffer besonders wirkungsvoll zu gestalten. Die Kombination aus Aufnahme- und Aufzeichnungsbildraten kann jetzt auf einem einzigen Bildschirm eingestellt werden. Dank einer ISO-Empfindlichkeit von 125 bis 12800 gelingen auch bei schwachem Licht scharfe Bilder mit minimiertem Rauschen.

gelingen auch bei schwachem Licht scharfe Bilder mit minimiertem Rauschen. Die elektronische Bildstabilisierung mit Active-Modus vereinfacht Aufnahmen beim Gehen/in Bewegung (X). Besonders nützlich ist diese Funktion bei handgeführten Filmaufnahmen sowie Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen.

vereinfacht Aufnahmen beim Gehen/in Bewegung (X). Besonders nützlich ist diese Funktion bei handgeführten Filmaufnahmen sowie Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen. Integrierter ND-Filter – reduziert die Belichtung um drei Blendenstufen und sorgt für ein schönes Hintergrund-Bokeh, selbst in Aufnahmesituationen mit sehr hellem Licht.

Kompakt und leicht für perfekte Tragbarkeit, Bedienbarkeit und Konnektivität

Die ZV-1 II ist ideal für unterwegs: Obwohl mit einem optischen Weitwinkelobjektiv ausgestattet, ist sie so kompakt und leicht, dass sie sich bequem in der Tasche oder einem kleinen Beutel mitnehmen lässt. Mit ihrem Selfie-freundlichen Display mit verstellbarem Winkel, dem komfortablen Griff am Gehäuse (oder dem optionalen Aufnahmegriff GP- VPT2BT), den benutzerfreundlich angeordneten Bedienelementen (XI) und der Aufnahmeanzeige an der Vorderseite unterstützt die ZV-1 II unterschiedliche Aufnahmestile. Die Monitoranzeige wurde mit einem kräftigen roten Rahmen neu gestaltet, der deutlich sichtbar anzeigt, wenn eine Aufnahme läuft. Über den USB Typ-C-Anschluss lässt sich die Kamera leicht aufladen.

Nutzer/-innen können Inhalte einfach mit dem Smartphone verbinden und teilen. Die Creators’ App ermöglicht es, die ZV-1 II über das Smartphone zu steuern, den Akku- und Medienstatus der Kamera zu überwachen, das Datum und die Kameranamen zu bearbeiten und aufgezeichnete Fotos und Videos komfortabel zu übertragen, auch im Hintergrund. Zudem bietet die Creators’ App (XII) einen bequemen Weg zur Aktualisierung der Kamerasoftware.

Für müheloses Live-Streaming in hoher Qualität kann die ZV-1 II einfach mit einem handelsüblichen USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen PC oder ein Smartphone (XIII) angeschlossen werden, um als Webcam zu dienen. Besonderes Extra: Mit der Funktion Kreativer Look können die Nutzer/-innen ihren Hautton anpassen und das Hautbild verschönern, um bei Online-Meetings und Live-Streams attraktiver auszusehen. Das Gesicht wirkt klarer und strahlender (AE mit Gesichtspriorität), und die Augen bleiben im Fokus (Echtzeit-AF mit Augenerkennung).

Umweltfreundliches, barrierefreies Design

Mit globalen Initiativen wie Road to Zero und dem Ziel zum Umstieg auf erneuerbare Energien bis 2030 engagiert sich Sony für eine nachhaltige Zukunft. Auch die ZV-1 II wurde speziell mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt. Für das Kameragehäuse werden aktiv recycelte Materialien wie SORPLAS (XIV) genutzt, um ohne Einbußen bei den Funktionalitäten die Umweltbelastung zu reduzieren. Für die Kameraverpackung wird das einzigartige Papiermaterial „Original Blended Material“ von Sony verwendet, das plastikfrei und leicht recycelbar ist. Aus Materialien wie Bambus, Zuckerrohrfasern und Recyclingpapier hergestellt, ist es ebenso umweltfreundlich wie hochwertig.

Die ZV-1 II bietet Funktionen für Barrierefreiheit, die die Bedienung in vielfacher Weise erleichtern, sodass alle Nutzer/-innen mit der Kamera Inhalte aufnehmen und wiedergeben können. Beispielsweise verfügt die Kamera über eine Bildschirmlesefunktion (XV) für sehbehinderte Menschen: Wenn diese aktiviert ist, wird der Text auf den Menübildschirmen laut vorgelesen. Die Bildschirmlesefunktion kann aktiviert werden, indem die Funktion [Screen Reader] auf der Registerkarte [Einstellung] auf EIN gesetzt wird. Die Lautstärke für die Bildschirmlesefunktion lässt sich über die [Ton-Optionen] anpassen. Darüber hinaus verfügt die ZV-1 II auch über eine Reihe von Funktionen, die bei der Scharfstellung auf eine Vielzahl von Motiven helfen. Dazu zählen etwa der Echtzeit-AF mit Augenerkennung, der Menschen oder Tiere automatisch erkennen und auf sie fokussieren kann, oder das Echtzeit-Tracking. Die Fokusvergrößerung und das Fokus-Peaking erleichtern das manuelle Fokussieren, und mit Funktionen wie Touch-Fokus, Touch-Tracking und Touch-Verschluss können die Nutzer/-innen ein Motiv scharfstellen, nachführen und fotografieren, indem sie es einfach auf dem Monitor berühren. Insgesamt bietet die ZV-1 II folgende Merkmale für Barrierefreiheit (bei den technischen Daten aufgeführt): Screen Reader, Touch AE, Fokusvergrößerung, Peaking-Display, Echtzeit-AF mit Augenerkennung, Echtzeit-Tracking, Touch-Fokus, Touch-Tracking und Touch-Verschluss, LCD-Bildschirm mit verstellbarem Winkel und personalisierbares Menü.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

ZV-1 II von Sony: 999 Euro

Verfügbarkeit: Ab Juni 2023 bei zahlreichen Sony Vertragshändlern

Ausführliche Produktinformationen gibt es unter:

https://www.sony.de/electronics/kompaktkameras/zv-1m2

Produktvideos zur neuen ZV-1 II sind unter https://youtu.be/SxM7kkd_Cd4 verfügbar

Hier finden Sie eine Vielzahl von exklusiven Storys, Videos und spannenden aktuellen Inhalten, die mit den neuesten Kameras und anderen Produkten von Sony aufgenommen wurden. Der europäische Foto-Hub von Sony ist in 22 Sprachen verfügbar. Er informiert über Produktneuheiten und Wettbewerbe und bietet eine aktuelle Liste von Sony Events in jedem Land.

Hinweise:

(I) Äquivalente 35-mm-Brennweite. 9 Elemente in 9 Gruppen, darunter 5 asphärische Linsenelemente und 1 AA-Element (da das Advanced Aspherical-Element eines der 5 asphärischen Linsen ist). Zirkulare Blende mit 7 Lamellen. T* Antireflexionsbeschichtung zur Unterdrückung von Geistereffekten und Lichtreflexionen.

(II) Äquivalente 35-mm-Brennweite.

(III) Nur mit den Filmmodi/dem S&Q-Modus kompatibel. Breite Seite. iAUTO-Modus ausgewählt. Funktioniert nicht, wenn der Bokeh-Schalter auf EIN oder die Motiverkennung auf AUS steht.

(IV) Die Richtung kann entsprechend den Aufnahmeinstellungen festgelegt werden.

(V) Nicht kompatibel mit der digitalen Audioschnittstelle.

(VI) Die schwarzen Streifen ober- und unterhalb des Bilds werden als Teil des Bilds aufgezeichnet. Der Bildbereich zwischen den schwarzen Streifen hat das Cinemascope- Seitenverhältnis. Das Seitenverhältnis des gesamten aufgezeichneten Bildbereichs ist allerdings 16:9.

(VII) Die Bildwiederholraten bei Aufnahmen werden als die nächstliegenden ganzzahligen Werte angegeben. Die tatsächlichen Bildwiederholraten sind wie folgt: 24p: 23,98 BpS, 30p: 29,97 BpS, 60p: 59,94 BpS und 120p: 119,88 BpS.

(VIII) Voreingestellte kreative Looks: ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, S; Anpassungen (die Sättigung kann nicht angepasst werden, wenn BW oder SE ausgewählt ist): Kontrast, Lichter, Schatten, Überblendungen, Sättigung, Schärfe, Klarheit.

(IX) Das Aufnahmeformat im S&Q-Modus ist XAVC S HD. Tonaufnahmen sind nicht möglich. Eine SDHC/SDXC-Karte der Klasse 10 oder höher ist erforderlich. Für Aufnahmen mit 100 Mbit/s ist eine UHS-I (U3) SDHC/SDXC-Speicherkarte erforderlich. (X) Leichte Bildbeschneidung im Active-Modus. Der Active-Modus ist nicht verfügbar bei einer Aufnahmebildrate von 120 p oder wenn mit einer „Slow & Quick Motion Bildwiederholrate“ von 120 BpS aufgenommen wird.

(XI) Die Anordnung der Bedienelemente der ZV-1 II, einschließlich der REC-Taste und der Standbild/Film/S&Q-Taste, ist für erhöhte Benutzerfreundlichkeit optimiert.

(XII) Bitte prüfen Sie die regionale Verfügbarkeit von Diensten und Anwendungen unter der folgenden URL: https://www.sony.net/cc/

(XIII) Beim Streaming über USB beträgt die Auflösung 1280×720 und die Bildwiederholrate 30 BpS. Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Betriebssystem des PCs oder Smartphones UVC/UAC unterstützen. Bitte verwenden Sie die neueste Betriebssystem- Version. Wenn Sie das Gerät an ein mobiles Gerät mit USB-Typ-C®-Anschluss anschließen, verwenden Sie bitte ein handelsübliches USB-Kabel oder einen Adapter.

(XIV) Je nach Produktionszeitraum kann es vorkommen, dass SORPLASTM für bestimmte Teile nicht verwendet werden kann.

(XV) Die Verfügbarkeit hängt von der Region und Sprache ab.