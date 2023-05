Spektakulärer Bildausschnitt – Das neue Ultra- Weitwinkel-Objektiv FUJINON XF8mmF3.5 R WR für außergewöhnliche Perspektiven

Kleve, 24. Mai 2023. FUJIFILM erweitert die X Serie im Juni 2023 um das Ultra-Weitwinkel-Objektiv FUJINON XF8mmF3.5 R WR. Das neue Objektiv reiht sich ein in das vielfach ausgezeichnete Kamerasystem, das für seine herausragende Bildqualität, die kompakte Bauweise und die unerreichte Farbwiedergabe geschätzt wird.

Das XF8mmF3.5 R WR besticht durch seine 8-mm-Brennweite (äquivalent zu 12 mm KB) und einen großen Bildwinkel von 121 Grad diagonal. Es erfasst damit etwa doppelt so viele Informationen wie das zentrale Gesichtsfeld des menschlichen Auges. Der Einsatz fortschrittlichster optischer Technologien garantiert eine überragende Bildqualität. Selbst an den Bildrändern werden Details wie feine Äste von Bäumen oder Ornamente von großen Kathedralen oder Tempeln scharf und kontrastreich wiedergegeben.

Mit einer Länge von nur 52,8 mm, dem geringen Gewicht von nur 215 g und dem vielseitigen Filtergewinde-Durchmesser von 62 mm ist das XF8mmF3.5 R WR das ideale Objektiv für ausgedehnte Fototouren und Reisen. Es eignet sich für eine Vielzahl von Motiven wie Landschaften und Architektur sowie für Reisereportagen und alltägliche Schnappschüsse.

Das FUJINON XF8mmF3.5 R WR ist ab Ende Juni 2023 zu einem Preis von 899,- Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Erweiterter Bildausschnitt

Das XF8mmF3.5 R WR bietet eine 8-mm-Festbrennweite (äquivalent zu 12mm KB). Mit einem Bildwinkel von 121 Grad diagonal und 112 Grad horizontal verfügt es nicht nur über den größten Bildausschnitt aller XF Objektive*1, sondern auch ein Sehfeld, das deutlich umfangreicher ist als das zentrale Gesichtsfeld des Menschen (ca. 60 Grad).*2 Es ist damit die ideale Wahl für Landschaftspanoramen und Aufnahmen von detailreichen Szenerien.

Der optische Aufbau umfasst zwölf Elemente in neun Gruppen. Drei asphärische Elemente und zwei ED-Linsen garantieren ein hohes Auflösungsvermögen und unterdrücken Abbildungsfehler wie Bildfeldwölbung, Farb- und Schärfefehler (chromatische und sphärische Aberrationen). Sämtliche Details innerhalb des Bildausschnitts werden scharf und kontrastreich wiedergegeben.

Schneller Autofokus

Weitwinkel-Objektive haben in der Regel einen kurzen Fokusweg, der im Fall des XF8mmF3.5 R WR im Zusammenspiel mit der Innenfokussierung eine schnelle Scharfstellung in nur 0,02 Sekunden*3 ermöglicht. Diese Fähigkeit ist besonders vorteilhaft bei dynamischen Motiven, die sich mit dem Ultra-Weitwinkel-Objektiv spektakulär in Szene setzen lassen.

Durch Abblenden wird mit Weitwinkel-Brennweiten eine große Schärfentiefe erreicht. In Kombination mit dem exzellenten Auflösungsvermögen des Objektivs führt dies zu einer überragende Schärfeleistung bis in die Ecken des Bildes.

Kompaktes und leichtes Design

Asphärische Elemente und ED-Gläser sind im optischen System so positioniert, dass sie nicht nur eine optimale Korrektur von Abbildungsfehlern wie Verzeichnung bewirken, sondern auch eine kompakte und leichte Konstruktionsweise ermöglichen. Das XF8mmF3.5 R WR ist nur 52,8 mm lang und wiegt lediglich 215 g. Im Vergleich zu anderen Ultra-Weitwinkel-Objektiven ist es damit überraschend handlich und ideal für längere Fototouren oder Reisen.

Das Objektiv hat ein Filtergewinde mit einem Durchmesser von 62 mm, was den unkomplizierten Einsatz einer Vielzahl von Filtern ermöglicht. Praktisch ist das etwa in der Landschaftsfotografie, in der häufig Ultra-Weitwinkel-Objektive mit Filtern verwendet werden.

Spritzwasser- und staubgeschützt

Der wetterfeste Objektivtubus ist an zehn Stellen gegen Feuchtigkeit und Schmutz abgedichtet. Die Dichtungen gewährleisten zugleich die Einsatzfähigkeit des Objektivs bei niedrigen Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius. Die Frontlinse verfügt über eine wasser- und schmutzabweisende Fluor-Beschichtung. Das XF8mmF3.5 R WR ist somit bestens für den Einsatz draußen bei leichtem Regen oder in staubigen Umgebungen sowie für die Schnappschuss- und Reisefotografie geeignet.

*1 Stand: 24. Mai 2023

*2 Zum Umfang des Gesichtsfelds beim Menschen gibt es verschiedene Definitionen.

*3 Gemessen nach CIPA-Standard mit der spiegellosen Digitalkamera FUJIFILM X-T4 mit Phasen-AF- und aktiviertem Hochleistungsmodus.

FUJINON XF8mmF3.5 R WR

UVP: 899,- Euro

Verfügbar: ab Ende Juni 2023

Farbe: Schwarz

