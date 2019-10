Mitte Oktober hat Nikon die Halbformat-Spiegellose Z 50 mitsamt zwei passenden Zoomobjektiven vorgestellt. Bereits zwei Tage später konnte ich die Nikon-Neuheiten im Rahmen der Berlin Photo Week in die Hand nehmen und ein paar Fotos damit schießen. Mein erster Eindruck ist recht vielversprechend.

Auf den ersten Blick wirkt die neue Nikon Z 50 nicht gerade spektakulär. Knapp 21 Megapixel löst sie auf, bei einem Preis von rund 950 Euro (ohne Objektiv). Da hat etwa Fujifilm fürs selbe Geld etwas mehr zu bieten – die X-T30 kommt auf gut 26 Megapixel Auflösung. Die neue Canon EOS M6 II schafft sogar 32 Megapixel, ist aber nominell einen Hunderter teurer, rechnet man den Aufstecksucher dazu.

Schaut man jedoch genauer ins Datenblatt der Nikon Z 50, ist sie durchaus auf der Höhe der Zeit. Etwa mit einer Serienbildrate von 11 Bilder/Sekunde – inklusive AF- und Belichtungsnachführung auf jedes Bild wohlgemerkt. Oder mit 4K-Video bei 30p, ohne Crop.

Hinzu kommt: Anders als Canon und genauso wie Sony verwendet Nikon für seine Halbformat-Spiegellose dasselbe Bajonett wie bei den Vollformat-Pendants. An die Z 50 passen also auch alle Objektive, die es für die Z 6 und Z 7 gibt. Nikon hat sich dennoch nicht nehmen lassen, mit der Z 50 die beiden APS-C-Optiken DX 16-50 mm 1:3,5-6,3 VR und DX 50-250 mm 1:4,5-6,3 VR einzuführen. Die protzen zwar nicht gerade mit Lichtstärke, haben aber andere Qualitäten, wie wir noch sehen werden.

Nikon Z 50 in die Hand genommen

Im Rahmen der Berlin Photo Week hatte ich eine knappe Stunde Zeit, mit der Z 50 zu fotografieren. Und zwar mit den beiden neuvorgestellten DX-Objektiven. Was mir sofort aufgefallen ist: Mit beiden Optiken bildet die Z 50 eine sehr leichte Kombination. Gepaart mit dem DX 16-50 mm 1:3,5-6,3 VR drückt die betriebsbereite Z 50 gerade einmal 585 Gramm auf die Waage. Zum Vergleich die Z 6 mit dem (deutlich lichtstärkeren) Z 24-70 mm F4 S ist doppelt so schwer.

Allerdings verhehlen beide DX-Objektive nicht, dass sie unter dem Diktat des günstigen Preises konstruiert sind. Die Kunststoffhüllen erfüllen ihren Zweck, fühlen sich indes nicht sonderlich wertig an. Dass auch der Bajonettanschluss beider Objektive aus Kunststoff gefertigt ist, weckt in Sachen „Haltbarkeit“ nicht gerade höchstes Vertrauen. Immerhin: Es wackelt oder scheppert nichts.

Wie angenehm sich die Nikon Z 50 in meine (recht kleine) Hand schmiegt, das hat mir gut gefallen. Der schlanke und weit nach vorne herausgezogene Griff lässt die Kamera nicht nur bequem sondern auch sicher in der Hand liegen. Einzig der kleine Finger findet am kompakten Kameragehäuse keinen Halt – hoffentlich wird es da bald eine Art Erhöhung geben, wie zum Beispiel bei Fujifilm.

Nichts zu mäkeln habe ich am elektronischen Sucher der Z 50. Gut, er ist mit seiner 0,68fachen Vergrößerung kleiner als die Sucher einer Kleinbildkamera. Anderseits liegt die Größe auf Klassenniveau, nur bei der X-T30 von Fujifilm ist das Sucherbild mit 0,62facher Vergrößerung deutlich kleiner. Die Auflösung von 2,39 Millionen Dots reicht auf alle Fälle aus, um ein klares und detailreiches Sucherbild zu zeigen. Übrigens auch in sehr dunkler Umgebung – da schmiert und grieselt nichts, selbst bei flotten Schwenks nicht.

Das rückwärtige Display der Z 50 fällt mit einer Diagonalen von 3,2 Zoll recht üppig aus. Es lässt sich für Selfies nach um 180 Grad nach unten klappen – in die andere Richtung ist der Sucherbuckel im Weg. Der Bildschirm ist berührungsempfindlich, die Z 50 lässt sich in gewissen Maßen per Touch-Gesten bedienen. Die Tasten DISP sowie die Sucher- und Wiedergabelupe gibt es gar nur als virtuelle Tasten auf dem Touch-Display. Warum nicht? Ich bin gut damit zurechtgekommen.

Auf der Top-Platte der Z 50 hat Nikon zwar das Status-Display der größeren Schwestern eingespart. Mit Bedienelementen geizt der jüngste Z-Sprössling jedoch nicht. Vor allem gibt es ein Daumen- und Frontrad. Hinzu kommt der frei konfigurierbare Einstellring an den Z-Objektiven. Für eine Kamera ihrer Klasse bietet die Z 50 eine durchaus Vielzahl an Bedienoptionen.

Nikon Z 50 in der Praxis

Bereits beim ersten Bestätigen des Auslösers, macht mir die Z 50 klar: „Ich bin eine Nikon“. Derart dezent und leise arbeitet der mechanische Verschluss (bis zu 1/4000 s). Was ich mir als Zweites auffällt: Im Vergleich zu meinem damaligen Praxistest der Z 6 hat Nikon den Autofokus spürbar verbessert. Das Setting auf Nikons Stand in Berlin ist recht dunkel, es gibt nur verhältnismäßig schummriges LED-Dauerlicht. Und dennoch hat die Z 50 keine Mühe, die Augen des Models permanent im Fokus zu halten. Wie die AF-Nachführung auf Gesicht und Augen jetzt funktioniert – das hätte ich mir von Anfang an so gewünscht!

Was ich in der dunklen Umgebung von Nikons Setting allerdings etwas vermisst habe, ist ein bildstabilisierender Sensor. Den gibt es nur bei den großen Schwestern Z 6 und Z 7. Nicht dass die Z 50 den Stabi unbedingt brauchen würde – schließlich tragen beide neuen Z-Objektive fürs Halbformat das Kürzel VR, sind also selbsst stabilisiert. Aber es gibt ja auch von Nikon Z-Objektive, die nicht stabilisiert sind (und da meine ich jetzt nicht nur das 0,95er Noct). Gar nicht davon zu reden, dass sich sicherlich bald auch Fremdhersteller in Sachen „Z-Mount-Objektive“ engagieren werden.

Bei meinem wirklich kurzen Ausflug mit der Z 50 habe ich mich auf die beiden neuen DX-Zooms konzentriert. Beide Objektive sind herrlich leicht und kompakt, das DX 16-50 mm 1:3,5-6,3 VR schnurrt zum Transport gar fast schon auf die Maße eines Pancakes zusammen. (Dass es dann vor dem Einsatz erst einmal ausgefahren werden muss, ist die Kehrseite der Medaille). Das ist natürlich ideal für Urlaubs- und Gelegenheitsfotografen, die möglichst unbeschwert agieren möchten. Das volle Potential der Z 50 schöpfen die neuen DX-Zooms aber sicherlich nicht aus. Wem es darauf ankommt, den verweist Nikon derzeit auf die höherwertigen Vollformat-Z-Objektive der S-Line-Serie. Hochwertige Halbformat-Objektive plant Nikon derzeit nicht für die Z 50, wie sich aus der aktuellen Roadmap ergibt.

Und die Bildqualität?

Eine gute halbe Stunde lang habe ich mit der Z 50 fotografiert. In Sachen Bildqualität reicht das höchstens für einen allerersten Eindruck. Und zwar ausschließlich bezogen auf die JPEG-Dateien aus der Kamera, Lightroom kennt die RAW-Dateien der Z 50 noch nicht.

Dass mich die Bildergebnisse spontan an die der Nikon D500 erinnern, ist sicherlich kein Zufall. Denn in beiden Kameras werkelt der im Grundsatz wohl identische Bildsensor, der bei der Z 50 noch um Phasen-AF-Detektoren erweitert wurde. Dieser Sensor löst zwar mit rund 21 Megapixel nur moderat hoch auf, seine Empfindlichkeit lässt sich im Gegenzug jedoch auf bis zu ISO 51.200 (ISO 204.800) hochschrauben.

Derart hohe ISO-Zahlen würde ich der Z 50 zwar keinesfalls zumuten. ISO 4000 gehen aber durchaus noch in Ordnung, falls die volle Auflösung benötigt wird. Bei noch höheren ISO-Werten schlägt die Rauschunterdrückung der Z 50 (in der Standardeinstellung) dann kräftig zu und verschmiert Details sichtbar. Das ist jedoch kein Problem, wenn nicht die vollen 21 Megapixel benötigt werden. Denn die Z 50 wart Kontraste bis etwa ISO 12.800 gut. Einen Blitz braucht man daher selten, dennoch klasse, dass Nikon der Z 50 einen kleinen Bordblitz spendiert hat.

Die Kamera liefert also durchaus solide Bildergebnisse ab. Und die beiden neuen DX-Objektive? Ich finde sie besser als zunächst erwartet. So ließ sich etwa das DX 16-50 mm 1:3,5-6,3 VR selbst im fiesen Gegenlicht kaum zu unerwünschten Reaktionen bewegen. Keine Flares, keine Blendenflecken; das weist unter anderem auf eine ordentliche Vergütung der Linsen hin. Und das DX 50-250 mm 1:4,5-6,3 VR hat mich mit einem durchaus akzeptablen Bokeh überrascht.

Mein erster Eindruck

Mit der Z 50 liefert Nikon eine Halbformat-Spiegellose ab, die einen guten Eindruck bei mir hinterlassen hat. Das Gehäuse ist hochwertig verarbeitet, die Anfassqualität hat mich überzeugt. Die kleine Kamera mit dem großen Bajonett liegt gut in der Hand, eine Art Griffverlängerung hätte ich mir dennoch gewünscht. Die Bedienung der Z 50 gibt einem wenig Rätsel auf. Wer bereits eine Nikon hat, wird sich bei der Z 50 sofort zuhause fühlen.

Dank Gesicht- und Augen-Tracking schließt die Z 50 in Sachen Autofokus zum Wettbewerb auf. Mit rund 21 Megapixel spart die Z 50 ein kleines bisschen bei der Sensorauflösung, hat mir dafür bis nahezu ISO 6400 bei voller Pixelzahl gute Ergebnisse geliefert.

Die beiden mit der Z 50 vorgestellten Zoomobjektive DX 16-50 mm 1:3,5-6,3 VR und DX 50-250 mm 1:4,5-6,3 VR sind vor allem klein und leicht, sie lassen die ebenfalls kompakte Kamera zur idealen Reisebegleiterin werden. Wer höherwertige Optiken braucht, findet inzwischen eine ordentliche Auswahl an Z-Nikkoren fürs Vollformat (die ja ebenfalls an die Z 50 passen). Schade nur, dass die Z 50 auf einen internen Bildstabilisator verzichtet. Empfehlenswert finde ich die Z 50 dennoch, für rund 950 Euro hat sie viel zu bieten.