In Sachen Video bietet die X-T30 eine solide Grundausstattung mit ein paar Highlights. Zu denen zählt zweifelsohne die Möglichkeit, den Videostream auf ein externes Aufzeichnungsgerät in 4:2:2 ausgeben zu können. Außerdem beherrscht die X-T30 F-Log – ideal für nachträgliches Grading. Eine weitere Spezialität ist die „Video-Stummschaltung“. Mit ihr sind die Einstellräder außer Betrieb, Parameter wie Blende, Belichtungszeit oder Belichtungskorrektur lassen sich via Touchscreen ändern.

Dass die X-T30 in 4K-Auflösung filmt, ist sozusagen Ehrensache. Allerdings begnügt sie sich dabei mit einer Bildwiederholrate von 30p. In Full-HD sind dann standesgemäße 60p drin. Gut gefallen hat mir, wie zügig der Autofokus beim Videodreh die Schärfe nachführt. Und dass sich mit der AF-L-Taste jederzeit die Schärfe auf eine neue Motivpartie ziehen lässt. Zudem scheint mir der Rolling-Shutter-Effekt nicht so stark ausgeprägt zu sein, wie bei der Sony Alpha 6400.

Mit einer kleinen Einschränkung muss bei der X-T30 allerdings leben, wenn es um Video-Aufnahmen geht: Unterbrechungsfrei zeichnet sie in 4K-Auflösung nur rund zehn Minuten auf, in Full-HD sind lediglich 15 Minuten am Stück möglich.

Serienbilder und Autofokus

Wenn es um Serienbildgeschwindigkeit geht, zeigt die X-T30 derzeit allen anderen Halbformat-Kameras die rote Laterne (sorry, Alpha 6400). Bis zu 30 Bilder pro Sekunde schafft sie mit vollelektronischem Verschluss, allerdings nur bei einem leichten Crop von 1,25x. Ohne Beschnitt kommt die X-T30 auf immer noch beachtliche 20 Bilder/Sekunde. Mit mechanischem Verschluss (und damit ohne Rolling Shutter) sind es 8 Bilder pro Sekunde – ebenfalls eine bemerkenswerte hohe Serienbildrate.

Derart rasante Serienbildraten mögen auf dem Papier beeindrucken. In der Praxis nützen sie jedoch nur, falls der interne Puffer nicht nur Mini-Serien mit voller Geschwindigkeit erlaubt. Und für mich noch wichtiger: Der Autofokus sollte mit der Schussfahrt mithalten können.

In Sachen Puffergröße gibt sich die X-T30 schon einmal keine Blöße. 32 JPEGs fasst ihr Puffer bei 20 Bilder/Sekunde – er ist also groß genug für rund 1,5 Sekunden Dauerfeuer. Das dürfte in den meisten Fällen reichen. Zumal die X-T30 bei halb gedrücktem Auslöser quasi in die Vergangenheit schauen kann: Sie speichert nämlich ebenfalls die letzten zehn Bilder, die entstanden, bevor der Auslöser ganz durchgedrückt wurde.

Äußerst angenehm fand ich auch, dass bei Aufnahmen mit elektronischem Verschluss das Sucherbild nicht unterbrochen wird. Es gibt nicht den geringsten Versatz zwischen der Surcheranzeige und der Realität – Mitzieher sind also kein Problem mit der X-T30.

Bleibt noch die Frage nach dem Autofokus. Kann er die Schärfe schnell genug nachführen, um die hohen Serienbildraten auch zu rechtfertigen? Ausprobiert habe ich es wie immer mit meiner Hündin Janna, die eifrig ihr Spielzeug apportieren musste. Los ging’s mit 8 Bilder/Sekunde und mechanischem Verschluss. Das erste Ergebnis war enttäuschend, die auf die X-T30 zueilende Janna war einfach zu schnell für den Autofokus der X-T30.

Besserung brachte erst eine Rückfrage bei Fujifilm. Der Schlüssel zum flotten Autofokus ist nämlich der Boost-Modus. Nachdem ich ihn eingeschaltet hatte, hat die X-T30 (übrigens für die Tests bestückt mit dem 55-200mm 1:3,5-4.8 R LM OIS) deutlich schneller und sicherer scharf gestellt und entsprechend wenig Ausschuss produziert.

Die besten Resultate habe ich mit einem kleinen Fokusfeld erzielt, mit dem ich stets auf Janna zielen musste. Habe ich dagegen der Kamera die Motiverkennung überlassen, war es ein Glücksspiel, ob die Serien scharf wurden oder nicht. In diesem Punkt ist die Alpha 6400 von Sony der X-T30 klar überlegen. Sie erkennt Actionmotive deutlich zuverlässiger und führt den Fokus sicher darauf nach.

Ähnlich ist das Bild beim Gesichts- und Augen-AF. Das funktioniert bei der X-T30 durchaus ordentlich, die Alpha 6400 macht’s aber spürbar besser. Sie erfasst zum Beispiel Gesichter, die kurz aus dem Bild geraten sind, nach ihrer Rückkehr sogleich wieder. Kurzum: Die Action- und Schnappschussfähigkeiten der X-T30 sind für sich genommen beeindruckend, die kleine Sony macht’s dem Fotografen dank ihrer überragenden Tracking-Eigenschaften aber deutlich einfacher.

Bildqualität

Alles, was es zur Bildqualität der X-T30 zu sagen gibt, habe ich bereits früher geschrieben: bei meinem Review zur X-T3. Der kleinen X-T30 hat Fujifilm nämlich denselben Sensor und denselben Bildprozessor implantiert wie der größeren Schwester. Kurzum: Die X-T30 liefert mit die beste Bildqualität, die derzeit von einer Halbformatkamera zu bekommen ist. Gemessen am Preis der Kamera dürfte die Bildqualität der X-T30 derzeit sowieso kaum zu toppen sein.

Doch der Reihe nach: Für das gute Bild sorgt in der X-T30 zunächst einmal ein APS-C-Sensor mit rund 26 Megapixel Auflösung. Und dann ist da noch der X-Prozessor 4, der sich um die Aufbereitung der rohen Sensordaten kümmert.

Der relativ neue Sensor ist in BSI-Technologie ausgeführt, er verkraftet daher auch höhere ISO-Stufen, ohne gleich kräftig zu rauschen. In der Praxis heißt das: In einer nächtlichen Großstadt sind Freihandaufnahmen problemlos möglich, selbst bei ISO 6400 liefert die X-T30 noch verblüffend rauscharme und erfreulich detailreiche Fotos ab. Zur Not gehen sogar noch ISO 12.800, falls man sich mit einem kleineren Ausgabeformat zufriedengibt.