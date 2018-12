Unbestreitbar hat das Halbformat gegenüber Kleinbild einige Vorteile: Objektive und Kameragehäuse lassen sich kompakter und somit leichter gestalten. Und nicht zu vergessen: Je weniger Material gebraucht wird, desto geringer sind die Herstellungskosten. APS-C bietet einen klaren Preisvorteil gegenüber Kleinbild, bei den Kameras und bei den Objektiven.

Rund 1500 Euro kostet die X-T3 und ist damit einen Hunderter günstiger als ihre Vorgängerin. Nur einmal zum Vergleich: Für die Alpha 7 III mit 24-Megapixel-Kleinbildsensor ruft Sony einen Preis von 2300 Euro auf.

Handling und Ergonomie

APS-C-Kameras können kleiner und leichter sein als ihr Kleinbild-Pendant, müsse es aber nicht. So auch die X-T3: Sie fällt ganz schön groß aus, mit ihrem Gewicht von rund 540 Gramm ist die X-T3 nicht gerade ein Leichtgewicht. Mich hat das indes nicht gestört, denn die X-T3 liegt hervorragend in der Hand. Lediglich der Griff auf der rechten Kameraseite könnte etwas stärker ausgeprägt sein. Den besser ausgeformten Griff gibt es, wenn man den Hochformatgriff VG-XT3 ansetzt. Er verbessert nicht nur das Handling der Kamera spürbar, sondern verdreifacht auch noch die Akkulaufzeit nahezu.

Bei der X-T3 finden die Neuerungen vor allem unterm Blech statt. Das Äußere ist fast identische mit der Vorgängerin X-T2. Nur wenn man ganz genau hinsieht, zeigen sich doch die einen oder anderen Änderungen bei der X-T3: Das Einstellrad für die Belichtungskorrektur fällt nun etwas kleiner aus, zudem geht es straffer. Beides soll dafür sorgen, dass sich das Rad nicht mehr so leicht verstellt. Das ist gelungen, Probleme mit ungewollten Korrekturvorgaben hatte ich mit der X-T3 nicht. Zudem hat Fujifilm den elektronischen Sucher ein paar Millimeter weiter über das Gehäuse hinausgezogen. Eine Maßnahme, die verhindern soll, dass man den Touchscreen nicht versehentlich mit der Nase auslöst.

Ob Belichtungszeit, ISO-Empfindlichkeit, Blende oder Belichtungskorrektur – wie bei Fuji üblich, gibt es für praktisch jeden relevanten Parameter ein dediziertes Einstellrad. Vorteil: Die Kamera lässt sich grundsätzlich konfigurieren, ohne dass man sie einschalten muss. Wer will, kann alles aber auch so einrichten, dass Blende und Zeit mit dem Daumen- respektive Frontrad vorgewählt werden. Auf mich wirkt dieses Bedienkonzept zunächst immer etwas altbacken; um dann festzustellen, dass es wirklich gut funktioniert. Schade ist nur, dass einige wenige (kostengünstige) Objektive auf den Blendenring verzichten und so das Bedienkonzept etwas durchbrechen.

Eine wahre Augenweide ist der elektronische Sucher, den Fujifilm der X-T3 spendiert hat. Er stammt aus der X-H1 und löst mit 3,69 Millionen dots sehr hoch auf. Da kann selbst das schärfste Adlerauge kein Bildraster mehr ausmachen. Hinzu kommt, dass der EVF mit 60 Hertz eine recht hohe Bildwiederholrate aufweist – da flimmert nichts, auch nicht unter schlechten Lichtverhältnissen. Wird die Kamera in den Boost-Modus mit besonders flottem Autofokus umgeschaltet, steigt die die Bildfrequenz des Suchers sogar auf 120 Hertz. Ich habe das indes nicht benötig, der Sucher der X-T3 zählt bereits im „Normalmodus“ mit zu den besten, der derzeit für eine APS-C-Kamera zu haben ist. Auch obwohl die Sucherbildvergrößerung von 0,77fach bei der X-T2 auf jetzt 0,75fach gesunken ist – mir ist das gar nicht aufgefallen.

Wie bei Fujifilm üblich, passt sich die X-T3 dem Fotografen sehr weitgehend an. So gibt es nicht nur neun frei konfigurierbare Tasten und Schalter, sondern auch noch ein Schnellmenü, das 16 wählbare Parameter aufnimmt. Neu hinzugekommen ist bei der X-T3 das berührungsempfindliche Display. Es funktioniert auch im Schnellmenü, dient zur Festlegung des Fokusbereichs und kann sogar die Kamera per Fingertipper auslösen.