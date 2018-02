Größeres Gehäuse: Ergonomie und Haltbarkeit

Die X-H1 fällt nochmals ein Stück wuchtiger aus als die X-T2, die ja schon nicht gerade zierlich ist. Betriebsbereit drückt die X-H1 gut 670 Gramm auf die Waage – fast 170 Gramm mehr als eine X-T2. Sie ist sogar noch etwas schwerer als die Sony Alpha 7R III mit Kleinbildsensor. Mir hatte Fujifilm eine X-H1 in die Hand gedrückt, die mit dem ebenfalls neuen Batteriegriff VB-XH1 ausgestattet war. Der nimmt zwei zusätzlichen Akkus auf, womit das Gewicht der Kombi an der 1-Kilo-Marke kratzen dürfte – ohne Objektiv wohlgemerkt.

Die X-H1 tritt massig auf. Das gegenüber der X-T2 größere Gehäuse war offenbar nötig, um den IBIS unterzubringen. Und größere Kühlkörper, wovon vor allem Videofilmer mit gegenüber der X-T2 verlängerter Aufnahmedauer profitieren. Die X-H1 ist aber auch schwerer, weil sie nochmals robuster konstruiert ist als die X-T2. Das Magnesium-Chasis ist verstärkt worden, darüber spannt sich die eigentliche Hülle, ebenfalls aus einer Magnesium-Legierung, die Fujifilm um 25 Prozent dicker ausführt als bei der X-T2. Das alles ist mit über 100 Dichtungen gegen Spritzwasser, Staub und anderes Unbill abgesichert – kurzum: die X-H1 ist eine äußerst robuste Kamera.

Aber sie ist auch schwer. Aufgefallen ist mir das vor allem bei der Fototour durch Lissabon, wo Fujifilm die Kamera der europäischen Fachpresse präsentiert hat. Da zerrt die Kamera dann doch ganz schön am Nacken.

Bei der Arbeit hingegen war das Gewicht sofort vergessen. Ganz einfach, weil die X-H1 hervorragend geformt ist. Vor allem mit dem weit nach vorne gezogenen Griff, an dem die Kamera wie angegossen in der Hand liegt.

Schulterdisplay vs. Belichtungskorrektur

Mit der X-H1 verabschiedet sich Fujifilm von einem Paradigma, das in Erz gegossen schien: Alle Bildparameter sollten sich diskret, also mit dezidierten Bedienelementen einstellen lassen. Nun ist aber das Rad zur Belichtungskorrektur weggefallen, es musste einem Statusdisplay analog dem der GFX 50S weichen. Dieses Display ist auch bei ausgeschalter Kamera aktiv und zeigt die wichtigsten Parameter.

Ich fand das Schulterdisplay gerade wegen des analogen Bedienkonzepts der X-Familie überflüssig. Welche Blende vorgewählt ist, sieht man ja mit einem Blick auf den Blendenring. Und die Belichtungszeit wird ebenfalls nach althergebrachter Sitte an einem Einstellrad eingestellt – das bei ausgeschalteter Kamera über den eingestellten Wert informiert. Und dann gibt es ja noch ein weiteres Rad zur Vorgabe der ISO-Empfindlichkeit, das …

Jetzt muss man also zur Belichtungskorrektur die entsprechende Taste gedrückt halten und dann am Front- oder Daumenrad drehen. Umständlich. Ich habe mir die entsprechende Funktion sogleich auf das Daumenrad gelegt, was glücklicherweise möglich ist.

Wollen das Profis wirklich? Auslöser ohne fühlbarem Druckpunkt

Eine weitere Neuerung der X-H1, die laut Fujifilm auf die Wünsche von „Profis“ zurückgeht: Der Auslöser hat keinen spürbaren ersten Druckpunkt mehr. Mich hat das seinerzeit schon beim Test der Olympus OM-D E-M1 II ziemlich genervt. Warum? Weil ich es einfach gewohnt bin, ein statisches Motiv mit dem zentralen AF-Feld anzuvisieren, dann bei halb-gedrücktem Auslöser die Kamera auf den gewünschten Bildausschnitt zu schwenken und schließlich die Aufnahme auszulösen. Gar nicht davon zu reden, dass der halb gedrückte Auslöser bei entsprechender Vorgabe auch den permanenten Nachführ-AF aktiviert.

Zur Ehrenrettung der X-H1 muss ich allerdings sagen: Beim nachgeführten Autofokus ist der Federweg des Auslösers immerhin noch so lang, dass ich kaum unabsichtlich verfrüht ausgelöst habe.

Ärgerlich war der flinke Auslöser dagegen für mich in einer anderen Situation: Mir ist es in Fleisch und Blut übergegangen, den Auslöser anzutippen, sobald ich eine Kamera von der Schulter nehme, um sie aus dem Standby-Modus aufzuwecken. Bei der X-H1 habe ich dabei oftmals eine Aufnahme ausgelöst. Und wenn dann der Deckel noch auf dem Objektiv war, hat die Zeitautomatik eine Belichtungszeit gesteuert, die die Kamera scheinbar einfrieren ließ. Da halft dann nur noch aus- und wieder einschalten.

Einen Vorteil bringt der Auslöser ohne zweiten Druckpunkt vor allem Sport- und Actionfotografen – aber nur in Verbindung mit dem ebenfalls neuen AF-Taster. Einige Sportfotografen vertrauen dem Nachführ-AF oftmals nicht so sehr, stattdessen führen sie die Schärfe lieber durch permanentes Antippen der AF-Taste nach. Andere wiederum halten die AF-Taste zur Fokusnachführung gedrückt und wollen im entscheidenden Moment blitzschnell auslösen. Das funktioniert mit zwei getrennten Tasten (Auslöser und AF) natürlich sicherer als mit einem permanent halb gedrückten Auslöser.

Nicht nur der Auslöser geht für meinen Geschmack an der X-H1 zu leicht. Auch der Joystick zur Positionierung des AF-Felds dürfte einem gerne etwas mehr Widerstand entgegensetzen. Jedenfalls habe ich die Position des AF-Feldes häufig geändert, ohne dass ich es wollte.

Ein Sucher, in den man gerne guckt

Eine wahre Pracht ist der elektronische Sucher der X-H1. Er löst mit 3,69 Millionen Dots extrem fein auf, das Sucherbild ist mit 0,75-facher Vergrößerung (bezogen auf Kleinbild) größer als bei den meisten DSLRs und dank einer Refresh-Rate von 100 Hz steht die Anzeige felsenfest und flimmert nicht im Geringsten.

In diesen Sucher habe ich ganz entgegen meiner Gewohnheit mit aufgesetzter Brille geblickt. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass der an sich phantastische EVF mit der Wiedergabe harter Kontraste etwas Probleme hat. Im hellen Mittagslicht unter der Sonne Lissabons schienen mir jedenfalls Schattenpartien arg hart und ohne Zeichnung angezeigt zu werden.

Auch das rückwärtige Display wird den hohen Ansprüchen gerecht, die engagierte Fotografen an eine Kamera stellen. Es ist mit einem robusten Scharnier trickreich angeschlagen, sodass sich der Monitor nicht nur an oben und unten klappen lässt, sondern in gewissen Grenzen auch zur Seite. Dass das Display auf Touch-Eingaben reagiert, vereinfacht in vielen Fällen die Bedienung der X-H1 zusätzlich.

Soweit der Akku reicht

Der Trend bei den anspruchsvollen Systemkamera geht derzeit zu deutlich größeren Gehäusen – zuletzt haben es Panasonic mit der G9 und Sony mit der Alpha 7R III vorgemacht. Sony hat dabei die Gelegenheit genutzt, zusätzlichen Platz für einen größeren Akku zu schaffen. Der verhilft der Alpha 7R III zu einer Reichweite von bis zu 650 Aufnahmen (gemessen nach CIPA-Standard). Diese Chance hat Fujifilm vertan, die X-H1 kommt mit dem Standardakku der X-Familie gerade einmal auf 310 Fotos.

Wer die X-H1 intensiv nutzt, sollte schon wegen der geringen Akkukapazität den optionalen Hochformatgriff VB-XH1 an die Kamera montiert. Er verdreifacht im besten Fall die Laufzeit. In der Praxis habe ich mit drei Akkus indes nur knapp 600 Fotos aufnehmen können, allerdings bei Aufzeichnung in RAW und JPEG.

Der Batteriegriff verbessert nicht nur die Akkulaufzeit entscheidend, er steigert auch die Leistungsfähigkeit der Kamera – ähnlich wie bereits bei der X-T2. Mit VB-XH1 im Boost-Modus beträgt die maximale Serienbildgeschwindigkeit 11 Bilder/Sekunde (statt 8 Bilder/Sekunde), der Autofokus reagiert um 25 Prozent schneller und die Dunkelphase im Sucher verkürzt sich etwas. Allerdings: Der Boost-Modus verbraucht nochmals mehr Energie; vielleicht der Grund dafür, dass ich mit drei Akkus auf gerade einmal 600 Fotos gekommen bin?

Mit IBIS gegen verwackelte Aufnahmen

Eine der Neuerungen der X-H1, wenn nicht gar die entscheidende, ist ihr Bildstabilisator per Sensorshift. Er stabilisiert in fünf Bewegungsrichtungen, selbst wenn das angesetzte Objektiv nicht über einen optischen Stabilisator verfügt. Der Gewinn soll bis zu 5,5 EV betragen und damit nahe an der theoretischen Höchstgrenze liegen.

Wie wirkungsvoll der IPIS tatsächlich ist, konnte ich in der Kürze der Zeit nicht ausprobieren. Ein Hinweis mag die Automatik der X-H1 geben: Bei Zeitautomatik und automatischer ISO-Wahl hat sie bei einer Brennweite von 35 Millimeter 1/15 s gesteuert – also ein Gewinn von gut 2 EV.