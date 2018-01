Ansonsten bietet die Alpha 7R III bei Reihenaufnahmen (fast) alles, was Sony mit der Alpha 9 eingeführt hat und was mich bei der Kamera so begeistert hat. Dazu gehören der lautlose elektronische Verschluss und ein Autofokus, der die Schärfe auch bei höchster Bildrate zuverlässig nachführt. Was der Alpha 7R III jedoch fehlt, ist das absolut unterbrechungsfreie Sucherbild. Im Modus Hi+ mit 10 Bilder/Sekunde zeigt sie gar nur das zuletzt aufgenommene Foto anstelle eines Live-Bilds an. Somit sinkt die wahrgenommene Bildwiederholrate auf rund 10 Bilder/Sekunde. Da ruckelt das Sucherbild zwar bei Kameraschwenks gehörig, da es zwischen den Bildern aber keine Dunkelphase gibt, hat mich das nicht so sehr gestört. Wer ein ruckelfreies Sucherbild wünscht, schaltet die Serienbildrate einen Gang runter, auf 8 Bilder/Sekunde. Dann gibt es allerdings zwischen jedem Bild eine ganz kurze Dunkelphase, wobei hier die Betonung wirklich auf „ganz kurz“ liegt.

Schnell ist sie so also, die Alpha 7R III, etwas schneller nochmals als die Nikon D850, die ebenfalls deutlich über 40 Megapixel auflöst. Bei der Nikon habe ich jedoch kürzlich bemängelt, dass zu wenige Bilder in den Pufferspeicher passen, der D850 geht schon nach rund drei Sekunden die Puste aus. Das macht die Alpha 7R III besser. Ihr Pufferspeicher fasst gut 70 Fotos, ganz gleich ob in RAW oder JPEG fotografiert wird. Nur bei unkomprimierten RAW-Dateien ist das Fassungsvermögen mit ca. 25 Dateien deutlich geringer. Die Alpha 7R III hält das Höchsttempo also meist für sieben Sekunden durch – für die meisten Actionszenen dürfte das länger als genug sein.

Geblieben ist es bei der Alpha 7R III bei 435 Kontrast-AF-Sensoren auf dem Bildwandler. Sie decken rund 68 Prozent des Sucherbilds ab (Alpha 9: 93 Prozent). Bei den Phasen-AF-Sensoren hat Sony hingegen deutlich aufgerüstet, es sind jetzt 399 statt noch 25 bei der Alpha 7R II. Das in Verbindung mit den weitgehend aus der Alpha 9 übernommenen Prozessoren verhilft der Alpha 7R III zu einer beachtlichen Autofokus-Leistung.