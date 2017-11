Mit der Alpha 7R III hat Sony kürzlich auch die neue Software-Suite Image Edge angekündigt. Sie dient zur Bildverwaltung, RAW-Entwicklung sowie zur Fernsteuerung geeigneter Sony-Kameras. Mein erster Eindruck: besser als die bisherigen Lösungen von Sony, aber längst noch nicht auf dem Niveau von Lightroom & Co. Für (künftige) Besitzer einer Alpha 7R III jedoch unverzichtbar.

Die Software-Suite Image Edge besteht aus drei Programmen (oder neudeutsch: Apps): Dem Viewer zu Bildverwaltung, Edit zur RAW-Entwicklung und Bildkorrektur sowie Remote zur Fernsteuerung (Tethered Shooting) einer angeschlossenen Sony-Kamera.

Viewer und Edit erinnert mich stark an die bisherige Sony-Software zur Bildverwaltung und -bearbeitung, den Image Data Converter. Den Funktionsumfang hat Sony auf den ersten Blick nicht erweitert, dafür ist die Benutzeroberfläche nun in Schwarz gehalten. Immerhin arbeiten die beiden Programme jetzt schneller. Vor allem Edit, der RAW-Konverter lässt nicht mehr gleich den Lüfter des Rechners aufheulen, wenn man nur mal kurz einen Regler verstellt. Aber er quittiert weiterhin fast jede Eingabe mit einem Fortschrittsbalken, ein ordentlicher Vorher-/Nachhervergleich ist so kaum möglich.

Einen deutlichen Sprung nach vorne macht die App Remote, sie ersetzt das bisherige Remote Camera Control. Neue bei Remote: Die Software kann den Inhalt des Live-View-Displays auf den PC-Monitor spiegeln. Allerdings funktioniert das nur bei den jüngsten Kleinbild-Spiegellosen von Sony sowie mit der Alpha 77 II und der Alpha 99 II.

So richtig zur Höchstform läuft die Fernsteuerung erst auf, wenn sie mit der brandneuen Alpha 7R III verbunden ist. Dann lässt sich zum Beispiel auch die Fokuslupe auf den Computermonitor legen. Sicherlich eine gute Hilfe, um die Schärfe von Hand perfekt einzustellen. Vor allem aber lassen sich mit der Remote bei der Alpha 7R III die neuen Pixel-Shift-Fotos auslösen, bei denen die Auflösung deutlich erhöht ist.

Eine wirkliche Alternative zu Lightroom oder Capture One sind Image Edge Viewer und Editor in meinen Augen nicht. Remote ist dagegen eine deutlich bessere Lösung als das bisherige Remote Camera Control. Vor allem in Verbindung mit einer Alpha 7R III bietet es Funktionen, die man von einer zeitgemäßen Kamerafernsteuerug erwarten kann.

Sony Image Edge gibt es für Mac und Windows. Die Software setzt mindestens Windows 7 SP1 (64 Bit-Version) oder OS X 10.11 (El Capitan) voraus.