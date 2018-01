Fujifilm hat ein Update für das „Tether Plugin Pro for GFX for Adobe Photoshop Lightroom Classic CC / 6“ veröffentlicht. Wichtigste Neuerung in Version 1.70: Von Lightroom aus ferngesteuerte Aufnahmen sind nun auch mit der X-Pro 2 möglich. Zudem hat Fujifilm einen Bug behoben, der verhinderte, dass beim Fokus-Bracketing die Anzahl der Aufnahmen verändert werden konnten.

Die Updates können hier heruntergeladen werden:

Fujifilm Tether Plugin Pro v1.7.0 for Windows

Fujifilm Tether Plugin Pro v1.7.0 for MacOS